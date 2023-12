Manchester City: Gründung, Erfolge, Stadion – alle Infos zum Verein

Seit 2016 trainiert Pep Guardiola den Manchester City FC © Laurence Griffiths / dpa

Der Verein Manchester City existiert bereits seit 1880. Seit 2009 gehört der Club zu großen Teilen einem Investmentunternehmen aus Abu Dhabi.

Manchester – Manchester City ist ein englischer Fußballverein, der aktuell in der Premier League spielt. Nach einer langen Phase des Misserfolgs gehört „Man City“ seit den 2010er-Jahren aufgrund der Übernahme durch die Investmentunternehmen des Scheichs Mansour Bin Zayed Al Nahyan (*20.11.1970) aus Abu Dhabi zu den erfolgreichsten Teams in ganz England.

Manchester City – Die Gründung des Vereins

Gegründet wurde Manchester City im Jahre 1880 unter dem Namen „West Gorton Saint Marks“. Ab 1887 hieß der Verein dann „Ardwick A.F.C.“, bis er 1894 seinen heutigen Namen „Manchester City F.C.“ erhielt. Ab 1892 trat der Verein als Gründungsmitglied in der neu gegründeten „Second Divison“, der damaligen zweiten Liga Englands an.

Manchester City – Alle Titel und Erfolge der „Himmelsblauen“

Der erste nennenswerte Erfolg in der Geschichte von Manchester City war der Gewinn der Meisterschaft in der zweiten englischen Liga 1899 und der damit verbundene Aufstieg in die erste Liga Englands. Fünf Jahre später folgte der erste Sieg des FA Cup, 1904, bis „Man City“ 1937 erstmals englischer Meister wurde. Bis heute gewann das Team die folgenden Titel:

Englische Meisterschaft

Englische Zweitliga-Meisterschaft

FA-Cup

Ligapokal

FA-Community-Shield

Europapokal der Pokalsieger

Manchester City – Das Stadion

Seit 2003 trägt Manchester City seine Heimspiele im Etihad Stadium aus. Das Stadion, das insgesamt 55.017 Zuschauern Platz bietet und bis 2011 noch „City of Manchester Stadium“ hieß, wurde ursprünglich für die Commonwealth Games 2002 errichtet und nach diesen zu einem reinen Fußballstadion umfunktioniert.

Manchester City – Die prägendsten Trainer

Den Rekord für die längste Amtszeit aller City-Trainer hält Les McDowall (*25.10.1912, †1991). Der Schotte blieb insgesamt 13 Jahre, von 1950 bis 1963, an der Seitenlinie der „Skyblues“.

Seit dem Sommer 2016 ist Pep Guardiola (*18.01.1971) der Trainer von City. Er führte das Team endgültig in die europäische Spitze und gewann unter anderem die englische Meisterschaft und die Champions League.

Manchester City – Die Vereinsfarben

Manchester City läuft in Heimspielen traditionell in Trikots in den Vereinsfarben himmelblau und weiß auf, weshalb die Mannschaft auch den Spitznamen „Skyblues“, oder „die Himmelblauen“, erhielt.

Manchester City – Die Vereinsikonen

Der Rekordspieler von Manchester City ist der Engländer Alan Oakes (*07.09.1942), er spielte insgesamt 668-mal für den Verein. Die meisten Tore für City erzielte Sergio Agüero (*02.06.1988). Der Argentinier, der immer noch für Manchester spielt, traf für das Team insgesamt 199-mal.