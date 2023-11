Manchester City gegen RB Leipzig live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Sascha Mehr

Am 5. Spieltag der Champions League ist RB Leipzig zu Gast bei Manchester City. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Manchester – Das Champions League-Match zwischen Manchester City und RB Leipzig steigt am Dienstag, 28. November 2023, um 21.00 Uhr in Manchester. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Manchester City gegen RB Leipzig: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Manchester City und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Manchester City und RB Leipzig Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 28. November 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig: Wer holt sich den Sieg?

In der Champions-League-Gruppenphase steht der 5. Spieltag an und RB Leipzig trifft auswärts auf Manchester City. Das Hinspiel in der heimischen Arena konnte die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose nicht für sich entscheiden. Sollte Leipzig im Rückspiel eine Überraschung gelingen, wäre sogar der Gruppensieg theoretisch noch möglich. Das Ticket für das Achtelfinale haben die Sachsen bereits gebucht.

Die Generalprobe ging für RB Leipzig schief, denn beim VfL Wolfsburg setzte es eine 1:2-Niederlage. „Wolfsburg scheint im Moment nicht unser Pflaster zu sein. Ich bin heute mächtig bedient, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht inhaltlich, weil wir viel gut und richtig gemacht haben. Das Ergebnis macht mich aber richtig sauer. Am Ende haben wir 90 Minuten Zeit gehabt, das Ergebnis in unsere Richtung zu lenken und das haben wir nicht geschafft“, sagte Cheftrainer Rose nach der Partie.

Christoph Baumgartner war sehr enttäuscht nach dem Spiel: „Wir waren über 90 Minuten die dominante Mannschaft und hatten mehr vom Spiel. Aber im letzten Drittel vom Gegner waren wir nicht durchschlagskräftig genug. Wir sind zu vielen Halbchancen gekommen aber die großen Möglichkeiten haben gefehlt“, trauert der Mittelfeldspieler den vergebenen Chancen nach.

RB Leipzig ist zu Gast bei Manchester City. © IMAGO/motivio

„Koen Casteels ist einer der besten Torhüter der Bundesliga und das hat er heute wieder gezeigt. Er war heute auch ein Schlüssel für Wolfsburg. Es ist eine extrem bittere Niederlage. Wir wollten unbedingt die drei Punkte mitnehmen. Aber es geht schnell weiter und wir wollen schnell wieder zurückschlagen“, so Baumgartner weiter. (smr)