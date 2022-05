Manchester City feiert Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft – Liverpool verpasst Titel

Teilen

Jürgen Klopp © IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Der FC Liverpool geht im entscheidenden Spiel um die englische Fußball-Meisterschaft leer aus und verpasst den Titelgewinn.

Liverpool/Manchester - Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool den Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft verpasst. Der deutsche Trainer gewann mit seinem Team am Sonntag zwar gegen die Wolverhampton Wanderers mit 3:1 (0:1) - bekam aber nicht ausreichend Schützenhilfe. Den erneuten Titelgewinn feierte Manchester City auch dank Nationalspieler Ilkay Gündogan aus Gelsenkirchen nach einem 3:2 (0:1) gegen Aston Villa. Der Club von Startrainer Pep Guardiola war mit einem Punkt Vorsprung in den letzten Spieltag der Premier League gegangen.

Liverpool lag früh durch den Gegentreffer durch Pedro Neto (3. Minute) zurück. Sadio Mané (24.) brachte die Reds nach starker Vorlage des früheren Bundesliga-Profis Thiago zurück in die Partie. Als Matthew Cash Aston Villa in Manchester in der 37. Minute in Führung brachte, trennte Liverpool nur die schlechtere Tordifferenz von der Tabellenspitze.

In der zweiten Halbzeit musste Klopp auf den verletzt ausgewechselten Thiago aus Italien verzichten. Aston Villa half aber vorerst weiter mit: Philippe Coutinho (69.), wie Thiago einst Bayern-Profi und zudem früher in Liverpool angestellt, erhöhte in Manchester zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Gäste. An der Seitenlinie freute sich Villa-Trainer und Liverpool-Ikone Steven Gerrard. Doch der eingewechselte Gündogan (76. und 81.) und Rodri (78.) drehten die Partie. Deshalb halfen auch die Liverpooler Treffer durch Mohamed Salah (84.) und Andy Robertson (89.) nichts.

Klopp (54) arbeitet seit 2015 in Liverpool, den Meistertitel hatte er mit dem Traditionsclub 2020 gewonnen. An diesem Samstag haben die Reds im Finale der Champions League gegen Real Madrid die Chance auf den nächsten Gewinn der Champions League nach zuletzt 2019. Den FA Cup und den Ligapokal haben Klopp und Liverpool in dieser Saison bereits gewonnen. (dpa)

Klopp: Verpassten Liga-Titel in der Königsklasse wettmachen

Liverpool - Nach dem knapp verpassten Meistertitel mit dem FC Liverpool blickt Jürgen Klopp optimistisch in die Zukunft und will mit den Reds weiter Trophäen jagen. «Was ich im Leben gelernt habe: Wenn man dran bleibt, wenn man weitermacht, dann wird man belohnt», sagte der Liverpool-Coach am Sonntag. «Heute keine maximale Belohnung. Aber wir werden sie kriegen. Es geht darum, dass wir weitermachen, und das werden wir tun.»

Liverpool hatte die Spielzeit wie schon 2019 als Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand auf Man City abgeschlossen und damit die Chance auf das Quadrupel mit vier Titeln verpasst. Nach dem Ligapokal und dem FA Cup können die Reds am kommenden Samstag aber auch noch die Champions League gewinnen. «Dass wir heute die Liga verloren haben, hat natürlich unseren Drang erhöht, es nächste Woche wett zu machen», so der 54-Jährige. In Paris geht es gegen Real Madrid.

Dass es ein gutes Omen sei, dass Liverpool auch 2019 nach dem knapp verpassten Meistertitel das Endspiel der Königsklasse gewonnen hat, glaubt der in Stuttgart geborene Klopp nicht. «Diese Wettbewerbe haben nichts miteinander zu tun», sagte der beliebte Coach. «Diese Saison ist absolut unglaublich und sie ist heute noch nicht zu Ende, sie endet nächste Woche. Und da werden absolut alles versuchen.» (dpa)