Manchester City oder Real Madrid? Auf dieser Position wird der Königsklassen-Kracher entschieden

Von: Nico Scheck

Wollen im Champions-League-Rückspiel endlich ihr Tor machen: Citys Erling Haaland (2.v.l.) und Reals Karim Benzema (Mitte). © IMAGO/DAX Images

Wer zieht ins Champions-League-Finale ein? Manchester City? Oder doch wieder Real Madrid? Unser Head-to-Head-Vergleich hat einen knappen Sieger ausgemacht.

München – Es ist das vorweggenommene Finale der Champions League. Im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse muss Real Madrid ins Etihad Stadium zu Manchester City reisen. Wie eng die beiden aktuell wohl besten Teams in Europa beieinander liegen, hat das Hinspiel vor gut einer Woche gezeigt. Real und City trennten sich 1:1.

Also alles offen vor dem entscheidenden Rückspiel. Auf beiden Seiten reihen sich Weltklasse-Spieler aneinander. Das zeigt auch unser Head-to-Head-Vergleich. Wer aber hat am Ende die Nase leicht vorne?

Tor: Ederson (Manchester City) vs. Thibaut Courtois (Real Madrid)

Dass im Hinspiel nicht schon mehr Tore fielen, liegt auch an den beiden Keepern Ederson und Thibaut Courtois. Beide scheinen nahezu unbezwingbar auf der Linie, beide sind wahre Meister im Eins-gegen-eins.

Allerdings hat Ederson leichte Vorteile gegenüber Courtois in der Ballbehandlung. Beispiel gefällig? Courtois‘ Fehler im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool vor dem 0:2 durch Mohamed Salah. Machte am Ende nichts, weil Real trotzdem 5:2 gewann. Gegen City dürfte so ein Fehler jedoch das Aus bedeuten.

Punkt für City: 1:0

Verteidigung: Kyle Walker (Manchester City) vs. Daniel Carvajal (Real Madrid)

Sowohl Kyle Walker als auch Daniel Carvajal lieferten sich auf ihrer Seite harte Duelle im Hinspiel. Die Gegner: Jack Grealish und Vinicius Junior. Solch‘ geballte Weltklasse muss man erst einmal in Schach halten. Gelang beiden recht gut, auch wenn Vinicius das zwischenzeitliche 1:0 schoss.

Während Carvajal über etwas mehr Erfahrung verfügt, bringt Walker immenses Tempo mit. Nicht verkehrt, wenn man einen Vinicius Junior gegen sich stehen hat. Zudem ist der englische Nationalspieler ein belebendes Element für Citys Flügelspiel, während sich Carvajal eher auf die Defensivarbeit konzentriert.

Punkt für City: 2:0

Verteidigung: John Stones (Manchester City) vs. Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Antonio Rüdiger spielte im Hinspiel nur, weil Eder Militao gelb-gesperrt fehlte. Und Rüdiger spielte gut, richtig gut sogar. Von Tor-Maschine Erling Haaland war 90 Minuten fast nichts zu sehen – auch dank Rüdiger. Kaum vorstellbar, dass Carlo Ancelotti den deutschen Nationalspieler im Rückspiel wieder auf die Bank setzt.

Auch John Stones hatte mit Karim Benzema eine äußerst undankbare Aufgabe zu meistern. Meisterte sie ebenfalls gut, wirkte aber beim Gegentor durch Vinicius etwas konfus. Verlor Benzema kurz vor Schluss nach einem Freistoß von Toni Kroos aus den Augen. Machte nichts, weil Ederson zur Stelle war. Leichte Vorteile für Rüdiger.

Punkt für Real: 2:1

Verteidigung: Ruben Dias (Manchester City) vs. David Alaba (Real Madrid)

Über David Alaba hört man noch heute aus München, wie schmerzhaft sein Abgang war. Und in Madrid ist die Liebe nach nur eineinhalb Jahren in königlichem Weiß riesig. Sergio wer? Riesig war übrigens auch Alabas Auftritt gegen City. Erster Dirigent in Reals Star-Ensemble, letzter Verteidiger, wenn alle anderen schon geschlagen waren. Grätschte einfach mal den Haaland ab. Wer Weltklasse-Verteidiger googelt, bekommt Alaba als Ergebnis.

Glänzende Grätschen hatte Ruben Dias im Hinspiel nicht vorzuweisen. War auch gar nicht nötig. Verteidigte weg, was wegzuverteidigen war. Rückte wie sein Nebenmann Stones vor dem 0:1 nicht schnell genug aus der Kette. Reicht an die Klasse eines Alaba (noch) nicht heran.

Punkt für Real: 2:2

Verteidigung: Manuel Akanji (Manchester City) vs. Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Die Position des Linksverteidigers ist interessant, weil sowohl bei Real als auch bei City keine klassischen Linksverteidiger spielen. Bei den „Skyblues“ setzt Pep Guardiola seit dieser Saison vermehrt auf Manuel Akanji, eigentlich Innenverteidiger (BVB-Fans erinnern sich). Hinten tadellos, nach vorne kommt von ihm außer bei Standards recht wenig. Wohl auch so gewollt.

Eduardo Camavinga hingegen musste notgedrungen aus dem Mittelfeld nach hinten links rücken, weil Ferland Mendy monatelang verletzt fehlte und erst jetzt wieder in den Kader zurückgekehrt ist. Technisch eine Augenweide, viel Tempo, lieferte zudem den Assist für Vinicius im Hinspiel – ja, Camavinga kann Weltklasse werden. Defensiv ist er jedoch nicht so sattelfest wie sein Gegenüber Akanji.

Punkt für beide: 3:3

Mittelfeld: Kevin de Bruyne (Manchester City) vs. Fede Valverde (Real Madrid)

Ein ungleiches Duell. Klar, Fede Valverde ist ein richtig guter Kicker, torgefährlich, defensivstark, mit viel Tempo. Doch Kevin de Bruyne ist der aktuell vermutlich beste Mittelfeldspieler weltweit. Folgerichtig war es auch der Belgier, der die Krake Courtois im Hinspiel bezwang. Ihn auszuschalten wird Reals Hauptaufgabe im Rückspiel.

Punkt für City: 4:3

Mittelfeld: Rodrigo (Manchester City) vs. Toni Kroos (Real Madrid)

Unterschiedliche Kernkompetenzen, ähnlich tragende Rollen in ihren Teams. Während Rodrigo Guardiolas Staubsauger vor der Abwehr ist, schaltet und waltet Toni Kroos Reals Offensiv-Spiel. Seine Passquoten sind längst legendär, alles unter 90 Prozent lässt direkt Fieber vermuten. Und: Kroos befindet sich pünktlich zur Crunch Time der Saison in blendender Verfassung.

Gleiches gilt aber auch für Rodrigo, der übrigens im Hinspiel die gleiche Passquote wie Kroos aufzuweisen hatte (nämlich 95 Prozent). Weil in einem Königsklassen-Halbfinale aber auch Erfahrung zählt, liegt Kroos knapp vorne. Fünf CL-Titel sprechen für sich.

Punkt für Real: 4:4

Mittelfeld: Ilkay Gündogan (Manchester City) vs. Luka Modric (Real Madrid)

Hätte es den Begriff „Außenrist“ nicht schon gegeben, er würde heute wohl Luka Modric heißen. Man fragt sich, wann sich das Alter beim kroatischen Blondschopf denn nun bemerkbar macht. Bis dahin ist er nach wie vor einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Punkt.

Ilkay Gündogan kann eigentlich auch all das, was Modric kann (außer vielleicht das mit dem Außenrist). Nur eben alles ein klein wenig schlechter.

Punkt für Real: 4:5

Sturm: Bernardo Silva (Manchester City) vs. Rodrygo (Real Madrid)

Bernardo Silva ist eigentlich kein richtiger Flügelstürmer. Für diesen Vergleich ist er es aber irgendwie doch. Blieb im Hinspiel eher unauffällig, ehe er den Ball vor dem Seitenaus rettete (oder auch nicht) und so das 1:1 einleitete. Silva ist neben de Bruyne Citys zweiter Spielmacher. Dribbeln, Flanken, Schießen, Passen, der Kerl kann eigentlich alles – und das richtig gut.

Rodrygo hingegen ist ein Flügelstürmer, wie er im Buche steht. Blieb im Hinspiel aber ebenfalls eher blass, fand in der Regel in Akanji seinen Meister. Für ihn spricht seine Schnelligkeit, gegen ihn seine zwischenzeitliche Verspieltheit. Da spielt es Silva – sicherlich auch der Erfahrung geschuldet – schon deutlich routinierter.

Punkt für City: 5:5

Sturm: Jack Grealish (Manchester City) vs. Vinicius Junior (Real Madrid)

Diese Waden... okay, nicht abschweifen. Jack Grealish hat sich mittlerweile in Citys Stammelf festgespielt. War im Hinspiel deutlich auffälliger als Silva und Haaland, blieb aber ohne eigenen Torabschluss. Wenn er zur Grundlinie durchläuft, geraten die Verteidiger ins Schwitzen. Derzeit gut in Form, aber noch ohne Tor in der diesjährigen Champions-League-Saison.

Davon hat Vinicius schon sieben! Der derzeit formstärkste Madrilene ist gleichzeitig auch der aktuell wohl beste Flügelflitzer auf diesem Planeten. Tanzt Gegenspieler auf bierdeckelgroßem Raum aus, schlenzt robbenesk die Bälle ins Eck und flitzt boltartig die Linie rauf und runter. Da kommen selbst die Waden eines Grealish nicht hinterher.

Punkt für Real: 5:6

Sturm: Erling Haaland (Manchester City) vs. Karim Benzema (Real Madrid)

Im Hinspiel trafen andere, doch das Rückspiel entscheiden wohl die Mittelstürmer. Und wer soll da jetzt besser sein? Haaland hat schon.. 50.. 51.. 52.. ja, halt einfach sau viele Tore in dieser Saison geschossen. Und Benzema trifft einfach immer dann, wenn es besonders wichtig wird.

Beide hatten im Hinspiel ihre Chance, beide vergaben. Das dürfte im Rückspiel anders sein.

Punkt für beide: 6:7