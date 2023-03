Champions League: Wo läuft Manchester City gegen Leipzig heute live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Nach dem Remis im Hinspiel steigt am Dienstag das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Leipzig und City. Alle Infor zur Übertragung im TV und Stream.

München - Im Achtelfinale der Champions League kommt es am Dienstag zum Rückspiel zwischen Manchester City und RB Leipzig. Das Hinspiel endete 1:1. Anpfiff ist am 14. März 2023 um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester.

City empfängt Leipzig in der Champions League: Achtelfinal-Rückspiel heute nur bei Amazon Prime Video zu sehen

Übertragen wird die Partie am Dienstagabend ab 21 Uhr ausschließlich bei Amazon Prime Video.

Die Vorberichte beginnen um 20 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann und der Experten-Runde bestehend aus Tabea Kemme, Matthias Sammer und Mario Gomez.

Das Spiel kommentieren werden Kommentator Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes.

Der Stream von Prime Video (Abo erforderlich) kann über das TV-Gerät oder auf anderen mobilen Endgeräten empfangen werden.

Leipzig und City tanken Selbstvertrauen vor dem großen Duell in der Champions League

RB meisterte die Generalprobe vor dem Rückspiel in Manchester mit Bravour. Im Heimspiel gegen Gladbach am vergangenen Wochenende legte die Elf von Marco Rose einen abgezockten Auftritt hin und siegte verdient mit 3:0. Die Leipziger müssen am Dienstag auf Christopher Nkunku, Xaver Schlager, Peter Gulacsi und Abdou Diallo verzichten.

RB Leipzig ist am Dienstag zu Gast bei Manchester City. © IMAGO/Revierfoto

Auch City fuhr in der heimischen Premier League einen 1:0-Auswärtssieg bei Crystal Palace ein und konnte so nochmal ein wenig Selbstvertrauen tanken. Erling Haaland traf in der 78. Minute per Elfmeter zum schlussendlichen Endstand. Bei den Citizens fehlt Benjamin Mendy weiterhin gesperrt.

Manchester City und RB Leipzig kämpfen ums Viertelfinale: Die Übertragung des Achtelfinal-Rückspiels in der Übersicht

Begegnung Manchester City - RB Leipzig Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Etihad Stadium (Manchester) TV - Live-Stream Amazon Prime Video Highlights Amazon Prime Video, DAZN

(kus)