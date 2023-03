Manchester City gegen RB Leipzig heute live im TV und Stream

RB Leipzig ist im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zu Gast bei Manchester City. So sehen sie die Partie heute live im TV und Stream.

Manchester - In der Champions League steht das Rückspiel des Achtelfinales zwischen Manchester City und RB Leipzig an. Nach dem 1:1 im Hinspiel gehen die Engländer als großer Favorit in die Partie gegen die Sachsen, die aber gezeigt haben, dass sie der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola durchaus Paroli bieten können. RB Leipzig benötigt dennoch etwas Glück und eine bärenstarke Leistung, um die Überraschung zu schaffen und ins Viertelfinale der Königsklassen einzuziehen.

City-Coach Guardiola will mit aller Macht die Champions League gewinnen. Das ist ihm in Manchester noch nicht gelungen und ihm ist bewusst, dass der Erfolg seiner Amtszeit vom Titel in der Königsklasse des europäischen Fußalls abhängt. „Das heißt nicht, dass ich damit einverstanden bin, aber wir werden auf jeden Fall an diesem Wettbewerb gemessen werden“, sagte er vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig.

Manchester City gegen RB Leipzig: wer zieht ins Viertelfinale ein?

„Wir müssen ihnen unser Spiel aufzwingen und das tun, was wir tun müssen. Es geht nicht darum, wie viele Tore wir schießen müssen, sondern nur darum, das Spiel zu gewinnen“, legte Guardiola die Marschroute fest. Den Gegner lobte der Spanier auf der Pressekonferenz und zeigte großen Respekt vor dem Team von Trainer Marco Rose: „RB ist sehr aggressiv im hohen Pressing. Sie haben außerdem ein tolles Aufbauspiel.“

Die Generealprobe vor dem Showdown gegen Manchester City ist RB Leipzig gelungen. Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es einen klaren 3:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach. Marco Rose und seine Mannschaft sind gerüstet für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League und brennen drauf, den Favoriten aus dem Wettbewerb zu werfen.

Die Champions League-Partie zwischen Manchester City und RB Leipzig steigt am Dienstag, 14. März 2023, um 21 Uhr in Manchester. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Manchester City gegen RB Leipzig: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Manchester City und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Manchester City gegen RB Leipzig: Champions League live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen Manchester City und RB Leipzig sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

Manchester City gegen RB Leipzig: Champions League-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-League-Match zwischen Manchester City und RB Leipzig nicht im Live-Stream übertragen.

