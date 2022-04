Manchester City: Weiterer Schritt in Richtung Champions-League-Finale

Teilen

Manchester City: Weiterer Schritt in Richtung Champions-League-Finale © IMAGO/Paul Currie

Zweiter Final-Einzug in Folge für Manchester City in der Champions League.

Manchester - Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Halbfinal-Hinspiel am Dienstagabend mit 4:3 (2:1) gegen Real Madrid durch und kann wie schon im vergangenen Jahr erneut ins Finale einziehen. Für den Tabellenführer der Premier League trafen Kevin De Bruyne (2. Minute), Gabriel Jesus (11.), Phil Foden (53.) und Bernardo Silva (74.). Für Spaniens Liga-Spitzenreiter von Coach Carlo Ancelotti waren Karim Benzema (33., 82./Handelfmeter) und Vinicius Junior (55.) in einem intensiven Match erfolgreich.

Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Madrid statt, das Finale steigt am 28. Mai in Frankreichs Hauptstadt Paris. Gegner wird der Sieger der Begegnung zwischen dem FC Liverpool und dem spanischen Bayern-Bezwinger FC Villarreal. Im vergangenen Jahr hatte Manchester im Endspiel mit 0:1 gegen den FC Chelsea verloren. (dpa)