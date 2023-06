Manchester-Derby im Head-to-Head: Citys Offensive frisst United im FA-Cup-Finale auf

Von: Tim Althoff

Manchester City und Manchester United treffen im FA-Cup-Finale aufeinander. Vor dem heißen Stadtderby haben wir die Teams im Head-to-Head verglichen.

London ‒ In England kommt es Samstagnachmittag zum brisanten FA-Cup-Finale zwischen Manchester United und Manchester City. Während das himmelblaue Team von Pep Guardiola weiterhin die Chance auf das Triple hat, werden die „Red Devils“ alles versuchen, um dies zu verhindern. Schließlich hat United schon in der Meisterschaft längst nicht mehr die Nase vor dem ewigen Rivalen. In der Premier League wurde City erneut Meister und erspielte insgesamt 14 Punkte mehr als United auf dem dritten Platz.

Zumindest im ältesten Pokalwettbewerb der Welt könnte die Elf von Trainer Erik ten Hag nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Mit zwölf FA-Cup-Erfolgen steht ManUtd auf dem zweiten Platz der Rekordsieger hinter dem FC Arsenal (14). ManCity konnte den Cup erst sechsmal gewinnen, zuletzt 2019 gegen den FC Watford. In unserem Head-to-Head schauen wir uns die Mannschaften genauer an.

Manchester City: Manchester United: FA-Cup-Titel: 6 12 Letztes Pokalfinale: 2018 vs. Chelsea (0:1) 2019 vs. Watford (6:0) Liga-Platzierung: 1. 3.

Tor: Ederson (Manchester City) vs. David de Gea (Manchester United)

Neben Newcastle United hat in der Premier League keine Mannschaft so wenig Tore kassiert wie Manchester City. Mit nur 33 Gegentreffern sollte der Punkt eigentlich an Ederson gehen, allerdings zeigen weitere Statistiken in eine andere Richtung. Denn David de Gea musste zwar zehnmal häufiger hinter sich greifen, hat aber auch deutlich mehr Schüsse auf seinen Kasten bekommen. So wurden laut „fbref.com“ nur 77 Schüsse auf das Tor von Ederson abgegeben. Davon konnte der Brasilianer 46 parieren.

Bei David de Gea waren es hingegen 142 Schüsse und 99 Paraden. Die Fangquote ist also trotz höherer Frequenz beim Spanier deutlich besser. Außerdem hat er kein einziges Spiel verpasst und verbucht trotzdem die meisten weißen Westen (17). Ederson ist lediglich elfmal ohne Gegentor ausgekommen. Damit geht der erste Punkt an die „Red Devils“.

Punkt für United: 0:1

Verteidigung: Kyle Walker (Manchester City) vs. Diogo Dalot (Manchester United)

Beide Spieler zeigen trotz der modernen Spielarten ihrer Trainer nicht allzu viel Vorwärtsdrang. Diego Dalot kommt als Rechtsverteidiger auf ein Tor und zwei Vorlagen, konzentriert sich also eher auf die Stabilität in der Viererkette. Kyle Walker ist zwar auch gelernter Rechtsverteidiger, spielt in der Dreierkette von Pep Guardiola aber in der Innenverteidigung. Der englische Nationalspieler zeigte zuletzt in der Champions League gegen Real Madrid dank seiner Schnelligkeit im direkten Duell mit Vinicius Junior, warum er gesetzt ist.

Dalot verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bei United und wird mindestens bis 2028 im roten Teil Manchesters bleiben. Der Portugiese setzte sich im Laufe der Saison gegen Konkurrent Aaron Wan-Bissaka durch. Trotz der stabilen Saison muss der Punkt allerdings an den erfahreneren Walker gehen.

Punkt für City: 1:1

Verteidigung: Ruben Dias (Manchester City) vs. Raphael Varane (Manchester United)

Beide Spieler sind, wenn sie fit sind, Innenverteidiger von Weltformat, die wohl in jeder Elf der Welt von Anfang an spielen würden. Raphael Varane ist Weltmeister, vierfacher Champions-League und hat während seiner Zeit bei Real Madrid sämtliche Titel in Spanien gewonnen. Rúben Dias hat zwar weniger Titel in seinem Trophäenschrank stehen. gilt aber als absolute Stütze in der Abwehrreihe von Guardiola.

Beide Spieler sind auf internationalem Niveau sehr erfahren, Varane hat zwar häufiger in großen Spielen gespielt, dafür kam Dias in der aktuellen Saison zu mehr Einsätzen und ist besser in Form. Ein deutlicher Vorteil für einen Profi ist nicht auszumachen, ein Unentschieden.

Unentschieden: 2:2

Verteidigung: John Stones (Manchester City) vs. Victor Lindelöf (Manchester United)

Der 29-jährige Stones hat sich unter Pep zu einem echten Allrounder in der Defensive entwickelt und kann neben seiner eigentlichen Position als Innenverteidiger auch rechts in der Viererkette spielen und zuletzt immer häufiger auf der Sechs. Der Fan-Liebling zeigte außerdem immer wieder seine Torgefährlichkeit. Auch Victor Lindelöf kann mehrere Positionen besetzen, ist aber zentral am besten aufgehoben.

Der Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft kommt auf zwanzig Einsätze in der abgelaufenen Premier-League-Saison und setzt sich intern unter anderem gegen Harry Maguire durch. Aufgrund der starken Saison und seiner Flexibilität geht der Punkt dennoch an Stones.

Punkt für City: 3:2

Verteidigung: Manuel Akanji (Manchester City) vs. Luke Shaw (Manchester United)

Akanji, der im letzten Jahr von Borussia Dortmund zu City gewechselt war, hat sich schnell unter Guardiola festgespielt und wird sowohl in der Innenverteidigung der Dreierkette als auch als Linksverteidiger der Viererkette eingesetzt. Luke Shaw ist bei United hingegen auf der Linksverteidiger-Position gesetzt und gilt dort schon, abgesehen von Verletzungen, seit Jahren als Konstante.

Beide Spieler haben keinen nennenswerten Scoring-Output und beschränken sich auf ihre Defensiv-Aufgaben. Akanji ist zwar variabler einsetzbar, dafür ist Shaw ein besserer „reiner Außenverteidiger“ und im Offensivspiel gefährlicher. Der Punkt geht an Shaw.

Punkt für United: 3:3

Mittelfeld: Rodri (Manchester City) vs. Casemiro (Manchester United)

Ein spannendes Duell zwischen zwei Abräumern, die ihren Spielmachern auf der Sechs den Rücken frei halten und für enorme Stabilität sorgen. Casemiro wechselte im Sommer als fünffacher Champions-League-Sieger von Real Madrid zu United und erspielte sich auf Anhieb, auch dank seines großen Erfahrungsschatzes, schnell einen Platz im Mittelfeld des englischen Rekordmeisters.

Rodri hat die ganzen großen Titel zwar noch nicht gewinnen können, ist aber womöglich der beste defensive Sechser der Welt und nicht aus der Elf von Guardiola wegzudenken. 36 Spiele in der Premier League und elf von zwölf mögliche Einsätze in der Champions League sprechen eine deutliche Sprache. Im Duell der Mentalitätsspieler setzt sich der Spanier durch.

Punkt für City: 4:3

Mittelfeld: Ilkay Gündogan (Manchester City) vs. Fred (Manchester United)

Die Kreativspieler neben den Abräumern. Seit rund fünf Jahren und unter jedem Trainer ist Fred auf der Sechs/Acht bei United gesetzt. Der brasilianische Nationalspieler kam in dieser Saison auf 35 Premier-League-Einsätze und vier Scorerpunkte. Der Balleroberer, der immer wieder an der richtigen Stelle des Spielfelds zu stehen scheint, hat seine Stärken außerdem im Antreiben des Balles und im Überbrücken des Mittelfelds.

Über Ilkay Gündpgan muss im deutschen Raum nicht mehr viel geschrieben werden, der Nationalspieler passt perfekt in das Guardiola-Mittelfeld und taucht immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Gerade in den wichtigen Zeitpunkten der Saison scheint Gündogan seine Torgefahr zu entdecken. In 31 Ligaspielen stehen acht Tore und fünf Assists zu Buche. City baut seine Führung aus.

Punkt für City: 5:3

Mittelfeld: Bernardo Silva (Manchester City) vs. Jadon Sancho (Manchester United)

Jadon Sancho hat sich in seiner zweiten Saison bei Manchester United gefangen und sich langfristig auf der rechten Offensivseite durchgesetzt. Mit sechs Ligatoren und drei Assists kommt der talentierte 23-Jährige allerdings noch nicht an seine Zahlen aus Bundesligazeiten heran, sogar eine Rückkehr zum BVB soll im Raum stehen.

Bernardo Silva kann zwar ebenfalls „nur“ vier Tore und sechs Assists vorweisen, setzt sich aber intern gegen den starken Riyad Mahrez durch und ist häufig derjenige Spieler, der Tore per „Hockey-Assists“ einleitet. Seit nun sechs Jahren performt Silva für die „Skyblues“ auf höchstem Niveau und sichert damit den nächsten Punkt.

Punkt für City: 6:3

Mittelfeld: Kevin de Bruyne (Manchester City) vs. Bruno Fernandes (Manchester United)

Spoiler: Auch dieser Punkt geht an City. Bruno Fernandes ist einer der besten Zehner der Welt und war auch in diesem Jahr nicht aus der United-Offensive wegzudenken. Mit acht Toren, acht Assists, gefährlichen Standards und hervorragenden Spielmacher-Qualitäten würde sich der portugiesische Nationalspieler gegen einen Großteil der anderen Zehner aus England durchsetzen ...

Aber auf der anderen Seite steht im FA-Cup-Finale Kevin de Bruyne. Das Herzstück des Guardiola-Fußballs ist nun schon seit Jahren einer der besten Fußballspieler der Welt. Es dürfte aktuell keinen Spieler geben, der die gleichen Pass-Qualitäten wie der Belgier besitzt. 18 Assists sprechen eine deutliche Sprache.

Punkt für City: 7:3

Mittelfeld: Jack Grealish (Manchester City) vs. Antony (Manchester United)

Das Duell der astronomischen Transfersummen. Im Sommer wechselte Antony für 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United und bereicherte die Elf von Erik ten Hag, den er schon aus den Niederlanden kannte, mit toller Technik und Spielfreude. Dennoch hätten sich die „Red Devils“ vermutlich etwas mehr Scoringpunkte von dem brasilianischen Nationalspieler erhofft.

Jack Grealish wechselte für unglaubliche 117 Millionen Euro an die blaue Seite Manchesters und setzte sich innerhalb dieser top-besetzten Mannschaft unter anderem gegen Phil Foden durch, der etwas weniger Einsatzminuten bekommen hat. Grealish, der auf der linken Seite im Stile eines Straßenkickers zockt, beendete seine erste Saison mit zwölf Scorerpunkten und sichert sich den Punkt.

Punkt für City: 8:3

Angriff: Erling Haaland (Manchester City) vs. Wout Weghorst (Manchester United)

Zu diesem Duell muss nicht viel geschrieben werden. Wout Weghorst wechselte im Winter für einige überraschend per Leihe zu United und galt als Wunschspieler von ten Hag. Der Stoßstürmer wird aufgrund seiner Qualitäten gegen den Ball unterschätzt, konnte jedoch noch kein Ligator für seinen neuen Arbeitgeber erzielen.

Gegenüber steht ihm Erling Haaland, der in seiner ersten Premier-League-Saison einen neuen Tor-Rekord aufstellte und 36 Mal jubeln durfte. Der Norweger ist 22 Jahre alt und wird wohl nur noch besser werden. Klare Sache.

Punkt für City: 9:3

(ta)