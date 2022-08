Überraschungs-Transfer am Deadline Day? Guardiola offenbar heiß auf BVB-Star - Klub will ihn loswerden

Von: Marcus Giebel

England calling? Manuel Akanji (M.) soll vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City stehen. © IMAGO / Kirchner-Media

Bei Borussia Dortmund kommt Manuel Akanji nicht mehr zum Zug. Jetzt könnte sich für den Schweizer ein ganz großes Tor öffnen. Manchester City soll anklopfen.

München - Am Deadline Day lassen sich die Transfers im Grunde in zwei Kategorien einordnen. Jene, die sich über Wochen oder die gesamte Transferperiode angebahnt haben und nach zumeist zähen Verhandlungen dann doch noch kurz vor knapp über die Bühne gehen. Und jene, mit denen kaum jemand gerechnet hat und die womöglich binnen kürzester Zeit ausverhandelt werden müssen. Die Gründe sind vielfältig: eine Verletzung eines wichtigen Spielers, ein mieser Saisonstart oder die schlichte Kaufwut eines Klubbesitzers.

In der Branche gilt oft: Nur investiertes Geld ist gutes Geld. Davon lebt auch der Deadline Day. Wie jener an diesem Donnerstag. Den letzten Stunden, ehe der Transfermarkt seine Tore für Monate schließt und sich die Gerüchteküche zumindest für ein oder zwei Tage abkühlt.

Manuel Akanji zu Manchester City? Borussia Dortmund will Schweizer offenbar loswerden

Doch was wird dieser 1. September 2022 der Fußballwelt für wilde Geschichten bieten? Eine könnte sich um Manuel Akanji drehen. Und um Manchester City. Der Schweizer Verteidiger stand in dieser Saison noch nicht einmal im Kader von Borussia Dortmund, soll und will die Schwarz-Gelben ein Jahr vor Vertragsende verlassen, heißt es. Dabei scheint er die Ruhe weg zu haben.

Damit zieht der 27-Jährige offenbar das große Los. Denn wie The Athletic berichtet, sollen die Verhandlungen des BVB mit Englands Top-Team weit fortgeschritten sein. Die Ablösesumme liegt demnach bei 17,5 Millionen Euro, eine Einigung werde erwartet. Die Bild berichtet derweil, es seien nur noch Details zu klären, die Borussia kassiert demnach sogar 20 Millionen Euro.

Verlässt Manuel Akanji Borussia Dortmund? Manchester City hat Abwehrsorgen

Akanji war zuletzt mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht worden - auch solch namhaften wie Inter Mailand, Juventus Turin und Manchester United. ManCity galt dagegen nicht als Teil der Verlosung. Doch Coach Pep Guardiola, der zuletzt weitere Transfers nicht ausschloss, könnte auf die Verletzungsprobleme in der Defensive reagieren. Aymeric Laporte und Nathan Aké fallen vorerst verletzt aus, womit dem Katalanen aktuell nur noch John Stones und Ruben Dias zur Verfügung stehen.

Bei den „Citizens“ würde Akanji auf Erling Haaland treffen, der in diesem Sommer vom BVB zum englischen Meister wechselte. Den gleichen Weg ging vor sechs Jahren Ilkay Gündogan, der in dieser Saison Kapitän des Teams ist.

Wechselt Manuel Akanji am Deadline Day? Seit 2018 beim BVB unter Vertrag

Im Januar 2018 war Akanji vom FC Basel in den Pott gewechselt. Damals sollen sogar 21,5 Millionen Euro geflossen sein. Seither lief der Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 158 Mal für den BVB auf, gewann einmal den Supercup und einmal den DFB-Pokal. Nach den Verpflichtungen von Nico Schlotterbeck und Niklas Süle spielte er in den Planungen von Trainer Edin Terzic keine Rolle mehr.

Nun könnte er für einen der Überraschungstransfers in diesem Sommer sorgen. Von denen nicht nur der Deadline Day lebt. (mg)