Deutschlands Torwart-Problem: Möglicher Neuer-Nachfolger hat noch nie Bundesliga gespielt

Von: Boris Manz

Manuel Neuer hat sich schwer verletzt. Kurzfristig wird Marc-André ter Stegen ihn im DFB-Tor ersetzen. Aber wer folgt dann? Deutschland hat ein Torwart-Problem.

München – Nach dem WM-Aus folgte die nächste Hiobsbotschaft für Fußball-Deutschland. Bei einem Skiunfall verletzte sich Manuel Neuer folgenschwer: Unterschenkelbruch und Saison-Aus für den FC-Bayern-Keeper. Schnell machten Gerüchte über einen potenziellen Ersatz im Kasten des FCB die Runde. Beim DFB gibt es mit Marc-André ter Stegen einen designierten Nachfolger und mit Kevin Trapp einen starken Ersatz. Die beiden Torhüter sind aber auch schon über 30 Jahre alt – für die Zukunft sieht es dünn aus. Deutschland steht vor einem Torwart-Problem.

Name Alter (Stand 12. Dez. 22) Verein Marktwert (transfermarkt.de) Marc-André ter Stegen 30 FC Barcelona 30 Mio. Manuel Neuer 36 FC Bayern München 12 Mio. Alexander Nübel 26 AS Monaco 10 Mio. Bernd Leno 30 FC Fulham 10 Mio. Kevin Trapp 32 Eintracht Frankfurt 8,5 Mio.

Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen: Deutschland steht vor einem Torwart-Problem?

Auch beim FC Bayern wird wild über einen Nachfolger von Manuel Neuer diskutiert. Während die einen den verliehenen Alexander Nübel zurückfordern, hoffen die anderen auf externen Ersatz. Beim DFB sieht das ganze etwas anders aus: Die kurzfristige Lösung wird Marc-André ter Stegen sein.

Da Neuer bei der Heim-EM 2024 wieder zwischen den Pfosten stehen soll, wird die WM 2026 wohl das erste große Turnier für den Torwart des FC Barcelona. Dann ist er 34 und Deutschland wird fragen, wer den Kasten in der Zukunft sauber hält.

Der FC Bayern und der DFB werden in der Rückrunde auf Manuel Neuer verzichten müssen. Danach möchte der Welttorhüter wieder angreifen. © Imago / Kolvenbach

Deutschlands Torhüter: Wer folgt auf Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp?

Ein Blick in die Bundesliga verrät: Deutsche Vereine setzen im Tor zunehmend auf Legionäre. In der oberen Tabellenhälfte haben nur der FC Bayern und Eintracht Frankfurt einen deutschen Torwart als Nummer eins. Der Leistungsabfall hinter Neuer, ter Stegen und Trapp erscheint riesig.

Seit Jahren scharrt kein Torwart-Talent mehr mit den Hufen und macht Neuer oder ter Stegen nur annähernd Konkurrenz im DFB-Kasten. Einzig die Nummer drei wird ab und zu in Talkshows diskutiert.

Alexander Nübel, Marvin Schwäbe und Robin Zentner: Deutsche Torhüter nicht mehr im Trend?

Dass deutsche Torhüter-Talente heute weder gefragt sind, noch besonders großartige Leistungen liefern, zeigt ein Blick auf die Marktwerte (via transfermarkt.de): Bei den U30-Keepern befindet sich nur ein einziger deutscher Torhüter in der Top 50. Bayerns-Leihgabe Alexander Nübel, über dessen Rückkehr zum FC Bayern spekuliert wird, rangiert auf Rang 37. Marvin Schwäbe (Köln, 27) und Robin Zentner (Mainz, 28) würden es nicht mal in eine Top 70 schaffen.

Die drei genannten sind sicher keine schlechten Bundesliga-Keeper: Aber schaffen sie es irgendwann in eine Liste mit Sepp Maier, Toni Schumacher, Andi Köpke, Oliver Kahn oder Manuel Neuer?

Deutschlands Torwart-Problem: Möglicher Neuer-Nachfolger hat noch nie Bundesliga gespielt

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Zukunft: Noah Atubolu vom SC Freiburg. Der 20-jährige Torhüter ist aktuell bei der zweiten Mannschaft der Breisgauer aktiv und wurde mit der Fritz-Walter-Medaille als U19-Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet. Die einzigen beiden anderen Keeper, die je in dieser Altersklasse ausgezeichnet wurden? Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer.

Möglicherweise schafft es der Keeper mit nigerianischen Wurzeln also eines Tages, in die großen Fußstapfen von Neuer und ter Stegen zu treten. Aktuell scheint er der einzige aussichtsreiche Kandidat zu sein. Dass er noch keine einzige Bundesliga-Minute absolviert hat, sagt einiges über Deutschlands Zukunft im Tor aus.