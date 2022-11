Katar wirbt mit überdimensionalem Manuel Neuer – Bayern-Star kritisierte WM-Gastgeber zuvor

Von: Patrick Mayer

Katar nutzt Manuel Neuer als überdimensionales Testimonial für die WM 2022. Dabei hatte der Torwart des FC Bayern zuletzt deutliche Kritik am Gastgeber geübt.

München/Katar - Wie wird sie, die WM 2022? Erkennbar ist: Schon jetzt begleiten viele Nebengeräusche die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember), ehe das Turnier im Emirat überhaupt begonnen hat.

Manuel Neuer: Bayern-Towart kritisierte Aussagen von Katars WM-Botschafter

So lässt der WM-Gastgeber angeblich eigenmächtig Bier-Verkaufsstände rund um die Stadien wie das Lusail-Iconic-Stadion (rund 80.000 Plätze) abbauen. Alkoholkonsum ist in Katar in der Öffentlichkeit schließlich verboten, bis auf wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Hotels für Touristen. Ein Fanvertreter hat darüber hinaus mit harschen Worten gegen Vereinspatron Uli Hoeneß die Partnerschaft des FC Bayern mit Katar kritisiert. Nur zwei Beispiele für das Konfliktpotenzial rund um das Turnier mit 32 Nationen.

Im Fokus der Kritik stehen nicht nur angebliche gravierende Menschenrechtsverletzungen auf den WM-Baustellen. Als sich der WM-Botschafter Katars im Interview mit dem ZDF kürzlich mutmaßlich homophob äußerte, reichte es auch manchem deutschen Nationalspieler. Und das, bevor die Spiele der WM 2022 überhaupt angepfiffen wurden. Unter den Kritikern war auch Manuel Neuer, Kapitän des DFB-Teams und des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters.

Überdimensional: Manuel Neuer vom FC Bayern prangt von einer Hausfassade in der katarischen Hauptstadt Doha. © IMAGO/Koen van Weel

„Das passt keineswegs in unser Weltbild, das wir haben. Das ist inakzeptabel und das ist natürlich sehr traurig, sowas zu hören. Wir hoffen natürlich, dass wir durch die One-Love-Binde viel Power – sag ich mal – platzieren können“, erklärte Neuer vor der Abreise an der Säbener Straße in München: „Ich denke, über solche Situationen und solche Überraschungen muss man sich natürlich Gedanken machen. Das müssen wir natürlich intern beim DFB, mit der Nationalmannschaft und mit den Spielerkollegen besprechen.“ Markant: Der Bayern-Star prangt gleichzeitig an einer riesigen Hausfassade inmitten der katarischen Hauptstadt Doha von einem überdimensionalen Werbeplakat für die Fußball-WM.

Manuel Neuer: Star des FC Bayern und DFB-Team wollen in Katar ein Zeichen setzen

„Wir werden in enger Absprache mit dem DFB, der Mannschaft, dem Mannschaftsrat und den Verantwortlichen schauen, wie weit kann man gehen. Wir machen uns Gedanken und werden unsere Werte vertreten“, sagte Neuer im Gespräch mit dem „Sportstudio“ des ZDF – und verwies erneut auf die Kapitänsbinde, mit der aufgerüttelt werden soll. Der 36-jährige Keeper erklärte: „Das starke Zeichen ist schon mal, dass wir nicht die einzige Nation sind, die diese One-Love-Binde trägt.“ Auch andere große Fußballnationen wie England, Frankreich und die Niederlande wollen mit einer an die Regenbogenflagge angelehnten Binde auflaufen, die ein Signal gegen die Diskriminierung von Homosexuellen in Katar sein soll.

Das ist inakzeptabel und das ist natürlich sehr traurig, sowas zu hören.

Khalid Salman, WM-Botschafter der absoluten Monarchie, hatte im ZDF gesagt, er habe Probleme damit, wenn Kinder Schwule sehen. Sie würden etwas lernen, was nicht gut sei, meinte der frühere Fußballer in einem Interview, das in einer Dokumentation mit dem Titel „Geheimsache Katar“ ausgestrahlt wurde. Schwulsein sei „haram“, sagte er, „verboten“ oder gar „ein geistiger Schaden“.

Leon Goretzka: Spieler des FC Bayern kritisierte WM-Botschafter Katars deutlich

In der Allianz Arena München kommentierte Bayerns Leon Goretzka Salmans Aussagen jüngst: „Das ist schon sehr beklemmend, muss man sagen. Das ist ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend. Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und was wir auch vorleben.“ Solche Aussagen seien „absolut inakzeptabel“, sagte der deutsche Nationalspieler. Festzuhalten bleibt wenige Tage vor Turnierstart: Deutsche Spieler kritisieren den WM-Gastgeber für mutmaßliche Homophobie, doch dieser wirbt mit eben jenen deutschen Spielern für seine umstrittene Weltmeisterschaft. (pm)