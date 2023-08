Marc-Andre ter Stegen wohl unmittelbar vor Vertragsverlängerung beim FC Barcelona

Von: Korbinian Kothny, Christoph Wutz, Johannes Skiba

Teilen

Marc-Andre ter Stegen verlängert angeblich bei Barcelona. Josip Stanisic verlässt die Bayern wohl auf Leihbasis. Die Transfer-News im Live-Ticker.

Update vom 19. August, 20.40 Uhr: Wie die spanischen Zeitungen Marca und Mundo Deportivo berichten, soll Marc-Andre ter Stegen zeitnah seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängern. Das aktuelle Arbeitspapier hat noch bis 2025 Gültigkeit, der neue Kontrakt soll bis 2028 laufen.

Zudem kommt er seinem Verein wohl finanziell entgegen. Ein Teil des Gehalts für die kommenden zwei Jahre soll erst in den nachfolgenden drei Jahren ausgezahlt werden, was Barca bei der Registrierung von Neuzugängen helfen würde. Der Keeper der deutschen Nationalmannschaft ist seit 2014 für die Katalanen aktiv und bestritt bislang 378 Spiele für die Katalanen.

Verlängert wohl zeitnah in Barcelona: Marc-Andre ter Stegen. © Mark Cosgrove/Zuma Press/dpa

Wechsel innerhalb der Bundesliga: Bayern-Verteidiger Stanisic wohl vor Leihe zu Leverkusen

Update vom 19. August, 12.29 Uhr: Bayern-Verteidiger Josip Stanisic steht nach Informationen von Sky unmittelbar vor einer Leihe zu Liga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen. Demnach seien noch für Samstag finale Gespräche zwischen den beiden Vereinen angesetzt und der Wechsel kurz vor dem Abschluss. Stanisic und die „Werkself“ haben bereits eine Einigung über ein Engagement erzielt.

Reporter Florian Plettenberg zufolge verließ der 23-Jährige die Mannschaft nach dem 4:0-Auftaktsieg der Münchner in Bremen, um sich für den anstehenden Medizincheck vorzubereiten. Die Bild berichtet, erhält Bayer allerdings keine Kaufoption für den kroatischen Nationalspieler. Durch dessen Abgang könnte ein Transfer von Abwehrkollege Benjamin Pavard jetzt vom Tisch sein.

Bayern-Youngster Josip Stanisic steht vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. © Imago / Sven Simon

Bei Pep in Ungnade gefallen: Zieht es Ex-FCB-Star Cancelo zu Barca?

Update vom 19. August, 10.45 Uhr: Zieht es den ehemaligen Bayern-Star Joao Cancelo nach Barcelona? Wie Sportjournalist Fabrizio Romano, sei es nur noch eine „Frage der Zeit“, bis der Wechsel des Portugiesen zu den „Blaugrana“ fixiert werde. Der Rechtsverteidiger selbst wolle nur zu Barca. Im Raum stehe eine Leihe mit Kaufoption, die Verhandlungen seien bereits „fortgeschritten“, so Romano.

Cancelo, der die vergangene Rückrunde leihweise in München verbrachte und mit den Bayern Meister wurde, steht noch bis 2027 bei Manchester City unter Vertrag. Dort hat er aber wohl keine sportliche Zukunft mehr, nachdem er im Winter bei City-Coach Pep Guardiola in Ungnade gefallen war. Beim Premier-League-Auftaktsieg der „Cityzens“ gegen Burnley (3:0) am vergangenen Wochenende stand der Portugiese gar nicht erst im Kader.

Ex-FCB-Star Joao Cancelo (r.) hat unter Manchester-City-Coach Pep Guardiola (l.) keine Zukunft mehr. Jetzt zieht es ihn wohl in die Heimat seines Noch-Trainers. © Imago / Shutterstock / Buzzi

Wegen De-Bruyne-Schock: Bayern-Schreck Olmo vor Blitzwechsel nach Manchester?

Update vom 18. August, 8.08 Uhr: Verlässt Bayern-Schreck Dani Olmo kurzerhand RB Leipzig? Erst am Samstag schoss der Spanier den deutschen Rekordmeister mit einem Dreierpack im Supercup ab, jetzt soll Manchester City scharf auf den 26-Jährigen sein. Der Grund: Mittelfeldregisseur Kevin de Bruyne erlitt beim Premier-Legue-Auftakt einen Muskelteilabriss im Oberschenkel und könnte im schlimmsten Fall für das komplette, restliche Jahr ausfallen.

Der italienische Transfer-Experte Gianluca di Marzio berichtet deswegen jetzt, dass Pep Guardiola Olmo als De-Bruyne-Ersatz holen will. Es wären nicht die ersten Verhandlungen zwischen RB und ManCity in diesem Sommer. Erst kürzlich wechselte Josko Gvardiol für knappe 90 Millionen zum Champions-League-Sieger. Olmo dürfte nicht viel billiger sein. Zudem hat der Spanier erst im Sommer seinen Vertrag in Leipzig verlängert und verfügt in diesem Transferfenster über keine Ausstiegsklausel.

Dani Olmo soll das Interesse von Manchester City geweckt haben. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Inter Mailand mit Angebot für Pavard? FC Bayern winkt Millionen-Geldregen

Update vom 17. August, 22.20 Uhr: Laut einem Bericht der Bild hat Inter Mailand ein Angebot für Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard abgegeben. Die Offerte beläuft sich demnach auf 25 Millionen Euro, der deutsche Rekordmeister fordere allerdings über 30 Millionen Euro für den Franzosen.

Am Mittwoch soll Pavard in einem persönlichen Gespräch mit Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Pavards Vertrag an der Isar läuft noch bis 2024, er könnte den Verein im kommenden Sommer also ablösefrei verlassen.

Inter Mailand soll ein Angebot für Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard abgegeben haben. © Imago / Revierfoto

Nach drei Jahren in Monaco: Union Berlin holt Volland zurück in die Bundesliga

Update vom 17. August, 20.50 Uhr: Kevin Volland kehrt in das deutsche Oberhaus zurück und streift sich ab sofort das Trikot von Union Berlin über. Den Wechsel hat der Champions-League-Teilnehmer am Donnerstagabend offiziell verkündet, über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Wie der kicker schreibt, kostet der 15-malige Nationalspieler eine Sockelablöse von vier Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen um weitere 1,5 Millionen Euro steigen könnte. Beim Tabellenvierten der vergangenen Saison läuft Volland, der zuletzt drei Jahre in Frankreich für die AS Monaco aktiv war, mit der Rückennummer 10 auf.

Schließt sich nach drei Jahren in Monaco Union Berlin an: Kevin Volland. © Federico Gambarini/dpa

Begehrter Bayern-Verteidiger: Pavard bei mehreren Klubs auf dem Zettel

Update vom 17. August, 12.47 Uhr: Kehrtwende bei Benjamin Pavard! Bislang galt der Franzose stets als Wunschkandidat für die Maguire-Nachfolge bei Manchester United. Da der Transfer des Innenverteidigers zu West Ham aber geplatzt ist, stocken auch die Gespräche mit Pavard.

Der 27-Jährige will aber den FC Bayern nach wie vor verlassen. Wie Fabrizio Romano jetzt berichtet, soll Pavard bei Inter Mailand ganz oben auf der Liste stehen. Und auch beim FC Arsenal soll der Franzose nach der schweren Verletzung von Jurrien Timber ein Thema sein. Diese Informationen decken sich mit denen der tz.

Läuft Benjamin Pavard bald im Trikot von Inter Mailand auf? © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Nächster Mittelfeld-Neuzugang: Bundesliga-Star vor Wechsel zu Klopp

Update vom 17. August, 10.02 Uhr: Wataru Endo steht anscheinend kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll bereits heute der Medizincheck anstehen. Demnach wechselt der Kapitän des VfB Stuttgart für 18 Millionen Euro zu Jürgen Klopp.

Nach den Transfers von Dominik Szoboszlai und Alexis MacAllister ist Endo bereits der dritte Mittelfeld-Neuzugang. Auch an Ryan Gravenberch vom FC Bayern sollen die Liverpooler weiter interessiert sein.

Wataru Endo steht vor einem Wechsel zum FC Liverpool. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

FC Bayern guckt in die Röhre – Torwart-Kandidat geht wohl nach Saudi-Arabien

Update von 16. August, 13.50 Uhr: Der FC Bayern München hat das Rennen um Torhüter Bono vom FC Sevilla offenbar verloren. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter berichtet, wird der Marokkaner nach Saudi-Arabien zu Al Hilal wechseln. Der Klub, dem sich erst der brasilianische Weltstar Neymar anschloss, ist demnach bereit, insgesamt 21 Millionen Euro für den Keeper zu zahlen.

Der Deal, der einen Drei-Jahres-Vertrag für den Torwart beinhaltet, soll heute Abend abgeschlossen werden. Bono ist zuvor noch im europäischen Super Cup gegen Manchester City im Einsatz. Der FCB muss also den nächsten Namen von seiner Liste für einen Neuzugang auf der Torhüter-Position streichen, auf der aktuell nur Sven Ureich einsetzbar ist.

Bono zieht es offenbar nach Saudi-Arabien zu Al Hilal, wo er zusammen mit Neymar spielen wird. © imago/Hufnagel

Gosens da, Ex-Löwe im Anflug: Union Berlin geht auf Nationalspieler-Fang

Erstmeldung von 16. August, 11.27 Uhr: Berlin – Union Berlin lässt die Muskeln spielen. Der Hauptstadtklub konnte sich aus eigenen Kräften in kurzer Zeit in der Bundesliga etablieren und für die kommende Spielzeit sogar für die Champions League qualifizieren. Infolgedessen stemmten die „Eisernen“ zuletzt ein 25-Millionen-Euro-Paket für Nationalspieler Robin Gosens, der sich von Inter Mailand nun Union anschloss – doch damit nicht genug. Die Berliner stehen vor der Verpflichtung des nächsten deutschen Nationalspielers.

Kevin Volland Geboren: 30. Juli 1992 (Alter 31 Jahre), Marktoberdorf Aktueller Verein: AS Monaco Position: Sturm

Union Berlin benötigt Erfahrung für die Champions League

Wie Sky und Bild berichten, ist der Transfer von Kevin Volland von der AS Monaco zu Union Berlin so gut wie in trockenen Tüchern. Vier Millionen Euro soll der 31-Jährige kosten. Weitere anderthalb Millionen könnten durch Bonuszahlungen fließen. Der Vertrag des Stürmers in Frankreich läuft nächstes Jahr aus.

Mit seiner Erfahrung soll der Stürmer zusammen mit Robin Gosens den Kader von Union Berlin für die Aufgaben in der Champions League bereichern. So kommen Volland und Gosens gemeinsam auf 40 Einsätze in der Königsklasse. Offensivakteur Volland lief 12-mal für Bayer Leverkusen im höchsten europäischen Vereinswettbewerb auf, Gosens für Atalanta Bergamo und Inter Mailand insgesamt sogar 28-mal.

Von der DFB-Elf zu Union Berlin? Robin Gosens und Kevin Volland © imago/ActionPicture

Volland spielte beim Saisonauftakt von Monaco nicht

Auch für den DFB absolvierten beide Kicker einige Partien, in denen sie aber nie gemeinsam auf dem Platz standen. Der Ex-Löwe Volland spielte letztmalig im November 2021 unter Hansi Flick in der deutschen Nationalmannschaft. Seither blieb eine Nominierung aus.

In der Bundesliga stand der gebürtige Marktoberdorfer zuletzt im Sommer 2020 für Bayer Leverkusen auf dem Feld. Anschließend ging es für 11 Millionen Euro ins Fürstentum. In der vergangenen Spielzeit kam Volland aufgrund von Verletzungen nur zu 17 Ligaeinsätzen, bei denen er drei Tore schoss und ebenso viele vorbereiten konnte. Zum Saisonauftakt von Monaco gegen Clermont Foot (2:0) stand der begehrte Stürmer nicht im Kader der Monegassen – ein weiteres Indiz für einen Wechsel. Auch der FC Bayern ist offenbar an einem deutschen Spieler aus dem Ausland interessiert. Weitere Infos gibt es bei uns im Live-Ticker mit allen wichtigen Transfer-News. (jsk)