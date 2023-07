Eintracht plant plötzliche Leihe bei Mittelfeld-Juwel

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt plant offenbar die Leihe von Talent Marcel Wenig. Der junge Profi soll Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln.

Frankfurt – Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt schreitet weiter voran. Mit Ellyes Skhiri, der ablösefrei vom 1. FC Köln kommt und einen Vertrag bis 2027 unterschreibt, ist der nächste Neuzugang fix. Der Mittelfeldspieler war ein Wunschspieler der SGE, die sich gegen namhafte Klubs wie den AC Mailand durchgesetzt hat im Werben um den tunesischen Mittelfeldspieler.

Marcel Wenig Geboren: 4. Mai 2004 (Alter 19 Jahre), Nürnberg Verein: Eintracht Frankfurt Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt plant Kader für 2023/24

Weitere Neuzugänge sollen bald folgen, Robin Koch von Leeds United könnte der nächste Akteur sein, der bei Eintracht Frankfurt unterschreibt. Sportvorstand Markus Krösche will den Kader aber auch etwas ausdünnen und Spieler abgeben, die in der anstehenden Saison keine große Aussicht auf Einsätze haben.

Einer dieser Spieler ist Marcel Wenig, der im vergangenen Jahr vom FC Bayern München an den Main wechselte. In der letzten Spielzeit kam der Mittelfeldspieler lediglich auf einen Bundesligaeinsatz für die Adler, dafür konnte er in der zweiten Mannschaft, die den Aufstieg von der Hessenliga in die Regionalliga schaffte, überzeugen.

Marcel Wenig von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jan Huebner

Nach Informationen des TV-Senders Sport1 denkt Eintracht Frankfurt nun über eine Leihe des 19-Jährigen nach, damit er sich weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann. Dabei soll es eine höhere Spielklasse als die Regionalliga sein, in der der Ex-Bayern-Spieler geparkt werden könnte. Im Gespräch sind offenbar die 3. Liga in Deutschland oder ein Klub aus Österreich, Belgien oder einer ähnlichen Liga.

Eintracht Frankfurt: Wenig vor Leihe?

Eintracht Frankfurt hat in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht mit Leihen von jungen Spielern, die es noch nicht geschafft hatten, sich einen Platz im Bundesligakader zu sichern. Daichi Kamada und Tuta wurden jeweils für eine Saison nach Belgien verliehen, sammelten dort Spielpraxis und kehrten gestärkt an den Main zurück.

Das Duo konnte sich nach der Rückkehr jeweils einen Stammplatz sichern und gehörte zu den Leistungsträgern bei Eintracht Frankfurt. Mit Marcel Wenig könnte die SGE ein ähnliches Szenario planen, fix ist eine Leihe des 19-Jährigen aber noch nicht. Bis zum 1. September haben die Adler Zeit, einen geeigneten Verein zu finden, dann schließt das Transferfenster. (smr)