Marcelo bei Real emotional verabschiedet

Zu Tränen gerührt: Marcelo bei seinem Abschied von den Königlichen © dpa

Marcelo, der den spanischen Fußball-Meister Real Madrid nach vielen Jahren verlässt, wurde am Montag in einer emotionalen Zeremonie verabschiedet

Madrid - «Es ist nicht einfach, sich nach 16 Jahren vom Club seines Lebens zu verabschieden», sagte Marcelo, der in Rio de Janeiro geboren wurde. Er habe mit VereinspräsidentFlorentino Pérez gesprochen, und sie seien zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser sei, wenn er jetzt ausscheide, fügte der 34-Jährige hinzu. Eigentlich wäre der brasilianische Linksverteidiger gerne noch länger bei Real geblieben. Über seine Zukunft äußerte er sich nicht.

Pérez sparte nicht mit Lob. «Dies ist der Augenblick großen Danks», sagte er bei der Zeremonie. Es werde der Spieler geehrt «mit den meisten Titeln in der Geschichte von Real Madrid». Mit Real wurde Marceloseit seiner Verpflichtung 2007 unter anderem viermal Clubweltmeister, sechsmal spanischer Meister und zweimal spanischer Pokalsieger. Sein zur Saison auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Seinen Abschied hatte er dann nach seinem fünften Triumph in der Königsklasse am 28. Mai gegen den FC Liverpool (1:0) angekündigt.

Die beiden deutschen Ex-Weltmeister Toni Kroos und Sami Khedira haben den Brasilianer ebenfalls mit großer Wertschätzung von den «Königlichen» verabschiedet. «Ich kann sagen, dass ich mit dem besten Linksverteidiger aller Zeiten gespielt habe», schrieb Kroos auf Twitter. Der 32-Jährige hat seit 2014 zusammen mit Marcelo fünf Champions-League-Siege gefeiert.

Khedira, der von 2010 bis 2015 gemeinsam mit dem Brasilianer bei Real spielte, schrieb auf Twitter: «Es ist ein besonderer Tag - eine Legende verlässt einen der größten Clubs. 15 Jahre, in denen Du der Welt gezeigt hast, was Loyalität bedeutet und alles für ein Team zu geben. Ich bin stolz, dass ich die Chance hatte, Teil dieser Reise zu sein.» (dpa)