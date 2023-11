Marco Reus: Alle Infos zum BVB-Star – seine Karriere, Stationen und Erfolge

Marco Reus, Kapitän und Spielmacher von Borussia Dortmund © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache

Marco Reus wurde zwei Mal zum Fußballer des Jahres in Deutschland ernannt. Mit Borussia Dortmund gewann der Nationalspieler 2017 den DFB-Pokal.

Marco Reus ist einer der großen Stars bei Borussia Dortmund .

. Seit 2012 geht der Spielmacher für seinen Heimatverein auf Torejagd.

für seinen Heimatverein auf Torejagd. Neben einigen Vizemeisterschaften feierte er 2017 den Pokalsieg.

Dortmund – Marco Reus kam am 31. Mai 1989 in Dortmund zur Welt. Sein erster Verein war der Post SV Dortmund, dem er von 1993 bis 1995 angehörte. Danach schloss er sich Borussia Dortmund an und war bis 2005 für den größten Verein seiner Heimatstadt aktiv. Doch dann schätzten ihn die Verantwortlichen beim BVB als zu schmächtig ein. Deshalb ging Reus im Sommer 2005 zu Rot Weiß Ahlen.

Bei dem Verein kam er erst in der B- und dann in der A-Jugend zum Einsatz und debütierte schließlich im September 2007 für die Profimannschaft in der damals drittklassigen Regionalliga Nord. Am Ende der Saison 2007/2008 stieg der Spielmacher mit Ahlen in die zweite Bundesliga auf. Im August 2008 kam er erstmals im DFB-Pokal zum Einsatz, eine Woche später stand er zum ersten Mal in der zweithöchsten deutschen Spielklasse auf dem Feld. Im Sommer 2009 verließ Reus Rot Weiß Ahlen und ging für eine Ablösesumme von einer Million Euro zu Borussia Mönchengladbach.

Spielmacher Marco Reus: Wechsel von Gladbach nach Borussia Dortmund

In Mönchengladbach gab Marco Reus im August 2009 sein Debüt in der Bundesliga. Schon wenige Wochen später, in seinem dritten Einsatz, schoss er sein erstes Tor in der deutschen Eliteliga. Schnell etablierte sich der Spielmacher als feste Säule im Spiel der Gladbacher. Schon 2010 dachte Bundestrainer Joachim Löw über eine Berufung von Reus in die Nationalmannschaft nach. Mehrfach scheiterte dieses Vorhaben jedoch aufgrund von Verletzungen des Spielers. Im Oktober 2011 absolvierte Reus schließlich sein erstes Länderspiel.

Wenige Monate später wurde bekannt, dass der Fußballer Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison 2011/2012 verlassen würde. Dabei machte er von einer Klausel in seinem Vertrag Gebrauch, die ihm einen Wechsel für eine Ablöse von 17 Millionen Euro erlaubte. Diese Summe legte Borussia Dortmund auf den Tisch, wodurch Reus zum damaligen Zeitpunkt zum teuersten Einkauf des Clubs wurde. Somit kehrte Reus im Sommer 2012 zu seinem Jugendverein in seine Heimatstadt zurück. Zuvor nahm er noch mit der deutschen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2012 teil.

Auch bei Borussia Dortmund zeigte Marco Reus von Beginn an gute Leistungen. Gleich in seiner ersten Saison für seinen neuen Verein wurde er Vizemeister. Seither ist er beim BVB im offensiven Mittelfeld gesetzt. Dort dirigiert er die Angriffe der Schwarz-Gelben und kommt selbst oft zum Abschluss. Mit mehr als 270 Torbeteiligungen (Stand: Oktober 2022) ist er der torgefährlichste Spieler der Vereinsgeschichte.

Marco Reus: Titel und Erfolge

zweifacher DFB-Pokalsieger

dreifacher deutscher Superpokalsieger

Ende 2019 wurde er nach 2012 erneut als deutscher Fußballer des Jahres geehrt. Außerdem erhielt Reus dreimal die Auszeichnung zum Spieler der Saison (2012, 2014 und 2019).

Marco Reus: Seine Verletzungshistorie

Beim BVB zeigte sich bald, dass der Spielmacher recht verletzungsanfällig ist. Bis Mitte 2022 musste er wegen folgenden Verletzungen längere Pausen einlegen:

Juni bis August 2014: Syndesmosebandanriss

September/Oktober 2014: Außenbandanriss im Sprunggelenk

November 2014 bis Januar 2015: Außenbandriss im Sprunggelenk

Mai bis November 2015: Schambeinentzündung

März/April 2017: Muskelbündelriss

Mai 2017 bis Januar 2018: Kreuzbandriss

Februar bis April 2020: Muskelverletzung

Daher verpasste Reus auch die Weltmeisterschaft 2014, bei der Deutschland den Titel holte. Selbst nach schwereren Verletzungen benötigte er aber immer nur eine kurze Eingewöhnungszeit, bis er wieder sein volles Leistungsvermögen ausschöpfte. Dennoch verpasste Reus aufgrund seiner Blessuren mit Ausnahme der WM 2018 sämtliche großen Turniere für die deutsche Nationalmannschaft.

Von Alexander Kords