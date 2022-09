Marco Reus: Verletzung bedeutet nicht das WM-Aus - macht es Flick wie Löw 2018?

Von: Marcus Giebel

Teilen

Die Sekunden nach dem Unglück: Marco Reus liegt auf dem Dortmunder Rasen und hält sich das verletzte Sprunggelenk. © IMAGO / Revierfoto

Die WM in Katar ist nach vielen Rückschlägen das große Ziel von Marco Reus. Jetzt könnte ihn eine neue Verletzung ausbremsen. Doch es besteht offenbar zumindest eine Resthoffnung.

München - Wo Hansi Flick den Samstagnachmittag verbracht hat, ist nicht überliefert. Nutzte er das Wochenende vor den anstehenden Länderspielen vielleicht, um noch einmal abzuschalten? Gut möglich. Doch der Fußball drängte sich für den Bundestrainer spätestens um 16 Uhr wieder in den Vordergrund. Wegen einer Szene, die ihm aufs Gemüt geschlagen haben wird.

Jene nach rund einer halben Stunde im Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 (1:0). Als BVB-Kapitän Marco Reus infolge eines Zweikampfs mit Florian Flick - nicht verwandt oder verschwägert mit dem DFB-Coach - mit dem rechten Fuß böse umknickte und mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen blieb. Erst nach mehreren Minuten wurde der 33-Jährige auf einer Trage in die Kabine gebracht. Im Schlepptau die besten Wünsche und die schlimmsten Befürchtungen.

Reus und die WM: Schon zwei große Turniere wegen Verletzungen verpasst und eines abgesagt

Denn Reus ist so etwas wie der Pechvogel der DFB-Auswahl. Schon zweimal - 2014 bei der gewonnenen WM und zwei Jahre später bei der EM - verpasste er große Turniere wegen Verletzungen. Für die EM im vergangenen Jahr sagte er selbst ab, um sich und seinem über die Jahre regelmäßig in Mitleidenschaft geratenen Körper eine Pause zu gönnen und sich optimal auf die folgende Saison vorzubereiten.

Nach seinen starken Leistungen in dieser noch jungen Spielzeit mit bereits drei Treffern in Bundesliga und Champions League hatte der Bundestrainer ihn für die Nations-League-Spiele in Leipzig gegen Ungarn am Freitag und in Wembley gegen England drei Tage später nominiert (jeweils bei uns im Live-Ticker). Erstmals seit knapp einem Jahr sollte Reus wieder den Adler auf der Brust tragen. Und wollte die letzte Chance nutzen, auf den WM-Zug nach Katar aufzuspringen. In dem Emirat wird in gut zwei Monaten eines der umstrittensten FIFA-Turniere der Verbandsgeschichte eröffnet.

Video: Reus und Co. - die Geschichten rund um das Revier-Derby

Fällt Reus für die WM in Katar aus? Kehl gibt „ein klein wenig Entwarnung“

Es wäre wohl Reus‘ letzte Chance auf die ganz große Bühne im DFB-Trikot. Doch dahinter steht nun ein großes Fragezeichen. Zwar gab BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im „Doppelpass“ auf Sport1 „ein klein wenig Entwarnung“, denn: „Die Untersuchungen haben keinen Bruch gezeigt, sondern eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk - aber nicht so gravierend, dass die WM womöglich gefährdet ist.“ Dass der Ex-Profi das Turnier direkt erwähnte, spricht Bände. Und zeigt, wie sehr auch alle im Verein dem Dortmunder Jung wünschen, dass er dort doch dabei sein kann.

Kehl rechnet mit „drei, vier Wochen“ Ausfallzeit. Damit wäre Reus rund einen Monat vor WM-Beginn zurück auf dem Rasen. Fraglich ist jedoch, in welcher Verfassung. Er müsste schnell wieder in den Spielrhythmus kommen, jeder Rückschlag auf dem Weg zur Genesung wäre Gift. Zudem ist der Konkurrenzkampf im offensiven Mittelfeld in Flicks Team so groß wie wohl auf keiner anderen Position: Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané und Serge Gnabry vom FC Bayern, Kai Havertz vom FC Chelsea, Gladbachs Jonas Hofmann oder BVB-Kumpel Julian Brandt können in den kommenden Tagen nochmal vorspielen und Pluspunkte sammeln.

Reus meldet sich nach Verletzung: „Ich werde niemals aufgeben“

Reus‘ Vorteil: Er kennt die Situation hinzufallen und wieder aufzustehen. Bislang ist es ihm jedes Mal wieder gelungen. Unzählige Male. Passend dazu schrieb er bei Instagram: „Ich werde bald zurück sein.“ Und wohl noch wichtiger: „Ich werde niemals aufgeben.“

Für ihn geht es aber nicht nur darum, in Flicks Fokus zu bleiben. Sondern auch um die Zukunft bei seinem Herzensverein. Denn Reus‘ Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Nach einer durchwachsenen Saison, in der es dem BVB auf dem Platz an einem Stabilisator fehlte, steht gerade der Kapitän bei den Bossen umso mehr auf dem Prüfstand. Weitere Vertragsgespräche wurden vorerst vertagt. Beide Seiten wollen sich offenbar zunächst auf die sportlichen Ziele konzentrieren.

Dass Reus seine Karriere in einigen Jahren bei den Schwarz-Gelben beenden möchte, hat er bereits deutlich gemacht. Dass er vorher noch eine WM spielen will, ist ein offenes Geheimnis. Doch dieses Ziel hat er nicht mehr in der eigenen Hand.

Bald muss er sich entscheiden: Für Hansi Flick steht mit der WM in Katar das erste große Turnier als Bundestrainer bevor. © IMAGO / Jan Huebner

Flick und die Reus-Frage: WM 2018 unter Vorgänger Löw als warnendes Beispiel

Vielleicht denkt Flick ähnlich wie sein Vorgänger Joachim Löw, der Reus 2018 trotz Fitnessrückstands nach überstandenem Kreuzbandriss mit zur WM nach Russland nahm. Wegen seiner besonderen Qualitäten, der Schnelligkeit, der Dribbel- und Schussstärke. Dort sollte der Flügelflitzer erst nach der Vorrunde so richtig seinen Wert für das Team unterstreichen - doch als die K.o.-Spiele begannen, war die DFB-Auswahl nach verkorksten Auftritten bereits wieder zu Hause.

Reus stand damals zwar beim 2:1 gegen Schweden, als er auch das 1:1 erzielte, und beim 0:2 gegen Südkorea in der Startelf, doch das war eben eher den Umständen geschuldet. Flick wird sich wohl gerade mit Blick auf die damalige Schmach zweimal überlegen, ob er Akteure mit nach Katar nehmen sollte, die nicht von Anfang an topfit sind. Auch wenn Reus sicher am wenigsten für das frühe Aus in Russland konnte.

Nimmt Flick Reus mit nach Katar? Bundestrainer will „jedenen Einzelnen in Topform bekommen“

Pflichtbewusst sagte der Bundestrainer, er wolle „jeden Einzelnen in Topform bekommen“. Ebenso wenig überraschend ließ er wissen, jeder hätte „noch alle Chancen, auf den WM-Zug aufzuspringen“. Allerdings bietet der infolge des Turniers besonders eng getaktete Spielplan in dieser Saison keine Möglichkeit zu einer wirklichen Vorbereitung unmittelbar vor der Gruppenphase. Folglich wird der Coach wohl vor allem Spieler berufen, die er bereits in den vorigen Länderspielphasen im Training gesehen hat.

Das wiederum wäre schlecht für Reus. Doch der wird zweifelsohne alles versuchen, um seinen WM-Traum wahrzumachen. Sollte es tatsächlich klappen, hätte die Geschichte schon etwas von einem kleinen Fußball-Märchen - wenn dann diesmal auch die Ergebnisse stimmen. (mg)