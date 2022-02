Mario Basler verliert irre Wette: Jetzt ist er Türkgücü-Trainer in der Kreisliga

Von: Christoph Klaucke

Mario Basler ist zurück im Trainergeschäft. Der frühere Star des FC Bayern wird Kreisliga-Coach - zu verdanken hat er das einer kuriosen Wette.

Osnabrück - Mario Basler wurde einst als Spieler beim FC Bayern fast zum umjubelten Helden. Im Finale der Champions League 1999 verwandelte der Ballkünstler einen direkten Freistoß zum 1:0 gegen Manchester United. Den Rest der Geschichte kennt jedes Kind, die Bayern-Fans erinnern sich ungern: Durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit platzte der FCB-Traum auf dramatische Weise und die Bayern gaben den schon sicher geglaubten Henkelpott noch aus den Händen.

Mario Basler: Ex-Bayern-Star verliert verrückte Wette - und wird Trainer in der Kreisliga

Die Helden-Geschichte fand ein abruptes Ende und war spätestens nach seinem Rauswurf beim FC Bayern passé. Basler wurde offenbar nach mehreren Disco-Eskapaden und einer Wirtshaus-Schlägerei im November 1999 vom Klub suspendiert. Dennoch blickt der heute 53-jährige Pfälzer auf eine große Karriere zurück. Mit den Bayern holte Basler zweimal die Deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Auch mit Werder Bremen gewann er den Pott und wurde Bundesliga-Torschützenkönig. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Basler 1996 Europameister.

Die Trainerkarriere verlief weniger erfolgreich. Doch jetzt hat Basler einen neuen Job. Der Ex-Bayern-Star wird Trainer in der Kreisliga und heuert bei Türkgücü Osnabrück an. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Ganz freiwillig kommt es demnach nicht zur Zusammenarbeit. Basler muss nämlich Wettschulden begleichen.

Mario Basler: Trainerstationen des Europameisters

Türkgücü Osnabrück aktuell RW Frankfurt Oktober - Dezember 2017 RW Oberhausen Oktober 2011 - September 2012 Wacker Burghausen August 2010 - Mai 2011 Eintracht Trier September 2008 - Februar 2010 Jahn Regensburg Juli 2004 - September 2005

Mario Basler verliert irre Wette im Squash: Europameister wird Kreisliga-Coach bei Türkgücü Osnabrück

Basler hat sich bei einer kuriosen Wette offenbar zu weit aus dem Fenster gelegt. Bei einem Squash-Match wettete er mit einem befreundeten Mitglied des SC Türkgücü, dass er bei einer Niederlage als Trainer beim Verein anfangen würde. Und so kam es: Basler überschätzte seine Fähigkeiten auf dem Court und verlor das Squash-Match.

Auch für Basler gilt: Wettschulden sind Ehrenschulden. Basler wird also ab kommenden Dienstag in seiner niedersächsischen Wahlheimat Cheftrainer bei Türkgücü Osnabrück. Dabei wird es sich keinesfalls um ein kurzes Gastspiel handeln, denn Basler soll laut Sportdirektor Samet Sakinmaz ganze eineinhalb Jahre bleiben. Der Ex-Profi soll das junge Team des Tabellenzweiten der Kreisliga C in die Bezirksliga führen.

Mario Basler (li. hier beim FC Bayern mit Uli Hoeneß) wird wegen einer verlorenen Wette Kreisliga-Trainer. © Sven Simon/Imago

Mario Basler lässt sich auf kuriose Wette ein: Aufstieg mit Kreisliga-Klub als neues Ziel

Der bisherige Trainer Ali Ucar, der seit seinem Amtsantritt im Sommer vieles richtig gemacht habe, wird laut Sakinmaz Baslers neue „rechte Hand“. Kurz nach der Einigung am Dienstag wurde die Mannschaft informiert. „Die Jungs freuen sich, von Basler können sie noch viel lernen“, so der Sportdirektor.

Als Trainer war Basler vorrangig bei unterklassigen Mannschaften und zuletzt im Herbst 2017 für zwei Monate bei Fünftligist RW Frankfurt tätig. Seine bislang letzte bekannte Aufgabe im Fußball ist ein Engagement als Berater beim pfälzischen Amateurverein TSG Eisenberg gewesen. (ck/sid)