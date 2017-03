Mario Götze: 1. Foto nach Erkrankung aufgetaucht

München - In den sozialen Median ist offenbar das erste Foto von Mario Götze nach Bekanntwerden seiner Stoffwechselerkrankung aufgetaucht. Es zeigt Götze auf einer Party.

Für viele Fans war es ein Schock: WM-Held Mario Götze leidet an einer Stoffwechselerkrankung und kann vorerst keinen Fußball spielen. Nun ist das erste Foto des Ex-Bayern und aktuellen BVB-Profis aufgetaucht. Darauf feiert Mario Götze zusammen mit seinem Fußballer-Kollegen Dennis Aogo von Schalke 04.

Via Snapchat wurde das erste Fotomaterial von Mario Götze nach Bekanntgabe seiner Stoffwechselerkrankung verbreitet. Zu sehen ist Götze auf einer kleinen Feier in einem Restaurant - neben ihm Dennis Aogo, seinerseits Profi des BVB-Revier-Gegners Schalke 04. Gepostet wurde das Foto von Ina Aogo, der Frau des Schalker Profis.

Die war auch der Anlass für das Zusammensein, denn Ina Aogo feierte am Dienstagabend ihren 28. Geburtstag. Da durfte natürlich auch ihre gute Freundin Ann-Kathrin Brömmel fehlen. Die wiederum ist mit Mario Götze liiert, der somit auch auf der Feier eingeladen war.

1. Foto nach Erkrankung: Mario Götze feiert auf Geburtstag von Schalke-Spielerfrau - Express.de https://t.co/HIi4gmtr8c Sport pic.twitter.com/rudaOksaEg — Zeitungamade Angela (@zeitungamade) 8. März 2017

Ina Aogo ist sehr aktiv in den sozialen Medien und veröffentlichte via Snapchat ein kurzes Video, um ihren Followern einen Einblick in die intime Feier zu geben. Dabei wurde auch Mario Götze abgelichtet.

Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass der 24-Jährige Fußball-Profi in Diensten von Borussia Dortmund an der Stoffwechselerkrankung Myopathie leidet. Der BVB verkündete daraufhin, dass Götze „auf unbestimmte Zeit“ ausfalle.

rs