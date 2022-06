Spielt Mario Götze nächste Saison für Bundesligist in der Champions League?

Von: Antonio José Riether

Kehrt Mario Götze diesen Sommer in die Bundesliga zurück? Der Profi von der PSV Eindhoven weckt das Interesse eines Champions-League-Teilnehmers.

Eindhoven - Mario Götze hat seinen sportlichen Durchhänger verdaut. Nach seinem stillen Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2020 wechselte der WM-Finaltorschütze von 2014 in die Niederlande zur PSV Eindhoven, wo er sich sukzessive in den Mittelpunkt spielte. Nun erhält der 30-Jährige wieder gute Angebote, auch ein Bundesliga-Klub, der kommende Saison in der Champions League antritt, schielt auf den ehemaligen Bundesliga-Profi.

Mario Götze Geboren: 03. Juni 1992 in Memmingen Position: Offensives Mittelfeld Aktueller Verein: PSV Eindhoven Spiele für die Nationalmannschaft: 63 (17 Tore)

Kehrt Mario Götze in die Bundesliga zurück? Ex-Bayern-Star führt offenbar Gespräche mit Eintracht Frankfurt

Für den BVB und den FC Bayern betritt Mario Götze insgesamt 231 Partien im deutschen Oberhaus und holte insgesamt fünf Meistertitel. Nun könnte der Allgäuer wieder zurück nach Deutschland wechseln, wie Bild berichtet wurden bereits erste Gespräche mit dem Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt geführt. Bald könnte Götze also schon für die Hessen auflaufen.

Da das Überraschungsteam der abgelaufenen Saison mit dem Gewinn der europäischen Wettbewerbs automatisch für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert ist, muss auch ein entsprechender Kader geformt werden. Götze konnte in Eindhoven zwar internationale Luft schnuppern, jedoch nur in der Europa League sowie in der neu eingeführten Conference League. Dass sich die Eintracht in der Königsklasse mit den Besten Europas misst, könnte ausschlaggebend für einen Wechsel sein.

Eintracht sucht einen Typ wie Mario Götze: Verlockende Ausstiegsklausel für den PSV-Profi

Frankfurt sucht für die Aufgaben in der kommenden Saison nach einem Mittelfeldspieler für die Zehnerposition, der Spielstärke mitbringt und wenig Eingewöhnungszeit braucht. Götze passt somit gut ins Profil, allerdings läuft sein Arbeitspapier bei der PSV noch bis Ende Juni 2024. Dem Bericht zufolge kann Götze für eine Ausstiegsklausel von vier Millionen Euro aus seinen restlichen zwei Vertragsjahren rausgekauft werden. Diese soll noch bis Juli gelten, noch hat die Eintracht also Zeit.

Mario Götze blühte in Eindhoven wieder auf. © ANP/imago-images

Frankfurt nicht die einzige Option für Mario Götze: Portugal-Wechsel und zurück zum Förderer?

Doch die Frankfurter müssen möglicherweise in einen echten Poker um Götze einsteigen. Erst in der vergangenen Woche häuften sich die Berichte über ein Interesse von Benfica Lissabon. Dort übernimmt Roger Schmidt ab Sommer das Amt des Cheftrainers, der 55-Jährige war zuvor zwei Jahre in Eindhoven tätig und holte Götze aus dessen Karrieretief.

Bundesliga-Rückkehr oder ein nächstes Abenteuer in Portugal - die Angebote für Götze gehen wieder ein, nun muss der Familienvater entscheiden, welcher Schritt für ihn der Richtige ist. Die mediale Aufmerksamkeit, vor der er nach seiner zweiten Amtszeit in Dortmund zu fliehen schien, wäre in Frankfurt wohl etwas höher. Alleine aufgrund seines Tors im WM-Finale 2014 genießt er einen besonderen Status in Deutschland, der allerdings auch mit einer kritischeren Beobachtung seiner Person einhergeht. (ajr)