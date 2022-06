Wieder gefragt! Ex-FCB-Star Götze als Super-Schnäppchen zu Top-Klub nach Italien?

Von: Florian Schimak

Mario Götze hat angeblich ein Angebot vom AC Milan. © IMAGO / Pro Shots

Mario Götze fand bei der PSV Eindhoven wieder in die Spur. Nun ist angeblich der AC Milan am WM-Held von 2014 dran - er könnte zum Schnäppchen werden.

München - Seine Karriere schien eigentlich schon im Sande zu verlaufen. Ohne Verein stand Mario Götze im Sommer 2020 da. Zuvor war sein Kontrakt bei Borussia Dortmund ausgelaufen. Doch nun könnte der WM-Held noch einmal groß angreifen!

Kurzer Rückblick: Eigentlich sollte Götzes Laufbahn mit der Rückkehr zum BVB im Jahr 2016 wieder zu altem Glanz erstrahlen. 2013 wechselte das Mega-Talent in einer Nacht- und Nebelaktion von den Schwarz-Gelben zum FC Bayern. Im Jahr 2014 schoss Götze im Alter von 22 Jahren Deutschland zum WM-Titel - eigentlich lief bis dahin alles nach Plan. Nur schaffte er an der Säbener Straße nie den Durchbruch.

Name: Mario Götze Alter: 3. Juni 1992 (29 Jahre) Verein: PSV Eindhoven (Vertrag bis 2024) Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 12 Millionen

Vor zwei Jahren stand der Offensiv-Star dann auf einmal ohne Verein da. Roger Schmidt lockte und Götze unterschrieb bei PSV Eindhoven. Mit 28 ging‘s anstatt in die Champions League in die international zweitklassige Eredivisie. Dort aber fand der WM-Held wieder in die Spur! Unter Ex-Leverkusen-Coach Schmidt schwang sich Götze zum Leader auf und brillierte endlich wieder.

Nun verlässt Götzes Förderer den niederländischen Klub und wechselt nach Lissabon zu Benfica. Zunächst gab es Gerüchte, dass der bald 30-jährige Götze Schmidt nach Portugal folgen könnten. Jetzt aber sieht es so aus, als würde Götze ein Top-Angebot von einem echten Top-Klub vorliegen.

Wie Sport1 berichtete, ist angeblich der AC Milan an Götze dran! In seinem bis 2024 laufenden Vertrag hat dieser offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von läppischen 4 Millionen Euro. Die Rossoneri, die zuletzt den Scudetto gewannen, gehen kommenden Saison definitiv in der Champions League an den Start - dort, wo Götze unbedingt wieder hin wollte.

Jetzt sieht es so aus, als könnte der Weltmeister von 2014 bald wieder für einen internationalen Top-Klub auflaufen. Allerdings beschäftigt sich Milan auch mit zwei Youngster vom FC Brügge. Im Fokus: Charles De Ketelaere und Noa Lang. Eine Entscheidung ist also noch nicht gefallen.

Götze erzielte in 52 Partie für die PSV Eindhoven wettbewerbsübergreifend zwölf Tore und elf Assists. Erst im vergangenen September hatte er seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de 12 Millionen Euro. (smk)