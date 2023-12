Babbel-Watschn für DFB-Star Rüdiger: „Meint, er hat es nicht nötig“

Von: Christoph Wutz

Drucken Teilen

Antonio Rüdiger ist im DFB-Team gesetzt. Markus Babbel würde ihn aber nicht aufstellen. Für ihn hat der Verteidiger eine frühere Eigenschaft verloren.

München – Die deutsche Nationalmannschaft kommt auch unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht richtig in Tritt. Zuletzt verlor Deutschland verdient mit 2:0 gegen Österreich. Rund ein halbes Jahr vor der EM 2024 fehlt es der DFB-Elf vor allem an Stabilität. Ex-Nationalspieler Markus Babbel führt das in erster Linie auf Einstellungsprobleme innerhalb des Teams zurück. Abwehrchef Antonio Rüdiger unterstellt er gar eine gewisse Überheblichkeit im Deutschland-Dress.

Antonio Rüdiger Geboren: 3. März 1993 (Alter 30 Jahre), Berlin Position: Innenverteidiger Verein: Real Madrid (seit 2022) Bilanz im DFB-Trikot: 66 Spiele, 3 Tore (seit 2014)

„Wie ist er überhaupt zu Real gekommen?“: Babbel holt gegen DFB-Kicker Rüdiger aus

Bei Sport1 stellte Babbel klar, dass er Rüdiger, der unter Nagelsmann Stammspieler ist, nicht aufstellen würde. „Wenn einer bei Real Madrid spielt, muss der ja eigentlich gesetzt sein“, verwies der 51-Jährige auf den Verein des Verteidigers.

„Und das ist genau das, was mich skeptisch macht und auch verzweifeln lässt“, sagte Babbel. „Antonio Rüdiger muss sich mal die Frage stellen: Wie ist er überhaupt zu Real Madrid gekommen?“, holte der frühere Bayern-Star, der zwischen 1995 und 2000 51 Länderspiele für die DFB-Elf bestritt, aus – und gab prompt eine eindeutige Antwort.

Markus Babbel (l.) kritisierte Nationalspieler Antonio Rüdiger (r.) scharf. © Ulrich Hufnagel / Moritz Müller / Imago

Babbel-Ohrfeige für DFB-Star Rüdiger: „Meint, er hat es nicht nötig“

Rüdiger spiele nicht deshalb beim Champions-League-Rekordsieger, „weil er der brillante Fußballer ist. Sondern, weil er beim VfB (Stuttgart, d. Red.), bei der Roma und bei Chelsea ein Mentalitätsmonster war“, stellte Babbel klar.

Allerdings lege der Abwehrchef diese Mentalität bei Länderspielen „nicht mehr“ an den Tag, befand der 51-Jährige. „Und das ist genau das Problem. Er meint jetzt auf einmal, er hat es nicht nötig“, schoss Babbel scharf gegen den 66-fachen Nationalspieler, der kürzlich mit einem Ausraster für Irritationen sorgte.

Nagelsmanns Vorgänger: Das sind alle deutschen Fußball-Bundestrainer Fotostrecke ansehen

Babbel über Deutschlands Abwehrchef Rüdiger: „Er bringt die Leistung nicht“

Rüdiger, so Babbel, sei der Meinung, er könne bei der Nationalmannschaft einen Gang herunterfahren: „Ich bin ja ein Spieler von Real Madrid, ich kann mit 70, 80 Prozent spielen“, zeichnete der Europameister von 1996 die angenommene Haltung des Madrilenen nach.

Jedoch sei Rüdiger für eine derartige Herangehensweise „dann eben nicht mehr gut genug. Er ist an zu vielen Gegentoren mit beteiligt und er bringt die Leistung eben nicht“, kritisierte Babbel.

Diese Worte des 51-Jährigen sind durchaus auch als Kritik an Julian Nagelsmann zu verstehen. Babbel schoss bereits in der Vergangenheit gegen den 36-jährigen Coach. So nahm er Nagelsmann auch nach dessen Aus beim FC Bayern auseinander. (wuc)

Mehr News aus der Welt des Sports finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design, mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download für Apple und Android, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden.