Gisdol tritt als Moskau-Trainer zurück: Ehemaliger deutscher Nationalspieler wird Nachfolger

Von: Alexander Kaindl

Markus Gisdol ist nicht mehr Trainer von Lokomotive Moskau. Sein Nachfolger in der russischen Hauptstadt wird ein anderer Deutscher.

Moskau - Die Raketen fliegen weiter auf die Ukraine, Städte werden zerbombt, Menschen getötet und in die Flucht getrieben. Ja, es sind tatsächlich Bilder aus Europa, die im Frühjahr 2022 um die Welt gehen - die russische Invasion hinterlässt den Rest des Planeten in einer Schockstarre.

Präsident Wladimir Putin hatte in der Nacht auf den 24. Februar mit seinem Angriff auf das Nachbarland* begonnen. Seitdem rücken russische Soldaten immer tiefer in die Ukraine vor. Die dortige Bevölkerung kämpft heldenhaft für ihr Land und ihre Freiheit - die Welle der Solidarität für die Ukraine ist im restlichen Europa groß. In etlichen Städten gab es bereits Demonstrationen für den Frieden, überall wird gespendet und Hilfe angeboten. Denn eines ist auch klar: Die russische Attacke vertreibt Hunderttausende Menschen aus ihrer Heimat. Sie suchen in angrenzenden Nationen nun Schutz.

Ukraine-Krieg: Russland spürt erste Konsequenzen

Die Welt hat mit heftigen Sanktionen auf den Krieg reagiert, Russland wird verbannt - in den verschiedensten Kategorien. Auch im Sport gab es schnell Reaktionen. Das Champions-League-Finale, das in Putins Heimatstadt Sankt Petersburg stattfinden sollte, wurde nach Paris verlegt. Die russische Fußball-Nationalmannschaft wurde von den Playoffs und damit letztlich auch von der WM 2022 ausgeschlossen - russische Teams dürfen außerdem nicht mehr an UEFA-Wettbewerben teilnehmen.

Und auch in Russland gibt es Konsequenzen: Markus Gisdol, bekanntes Gesicht aus der Bundesliga*, nimmt nach nur viereinhalb Monaten bei Lokomotive Moskau seinen Cheftrainer-Hut. „Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet. Das geht mit meinen Werten nicht überein“, sagte Gisdol der Bild und erklärte seine Situation: „Ich kann nicht in Moskau auf dem Trainingsplatz stehen, die Spieler trainieren, Professionalität einfordern und ein paar Kilometer weiter werden Befehle erteilt, die großes Leid über ein gesamtes Volk bringen. Das ist meine persönliche Entscheidung und hiervon bin ich absolut überzeugt.“

Markus Gisdol ist nicht mehr Trainer von Lokomotive Moskau. © ITAR-TASS / Imago

Markus Gisdol: Rücktritt bei Lokomotive Moskau - Marvin Compper wird Nachfolger

Gisdol war im April 2021 beim 1. FC Köln freigestellt worden und hatte Mitte Oktober sein erstes Training in Moskau geleitet. In der Bundesliga arbeitete der Schwabe für Schalke 04, Hoffenheim, den Hamburger SV und eben den Effzeh.

Sein Nachfolger bei Lok Moskau steht schon fest: Der frühere Bundesliga-Profi Marvin Compper werde das Team als Interimstrainer auf die Spiele in der russischen Premjer Liga und im Pokal vorbereiten, wie der Hauptstadtklub in einer dreizeiligen Mitteilung ankündigte. Bis zu Gisdols Rücktritt war er als Spielanalyst für die Hauptstädter tätig. Der mittlerweile 36-Jährige spielte im deutschen Fußball-Oberhaus für Gladbach, Hoffenheim und Leipzig und absolvierte 2008 sein erstes und einziges Länderspiel für den DFB - es setzte eine 1:2-Niederlage gegen England. (akl/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA