Markus Schwabl: Kurioser Zufall beim 250. Spiel - Haching-Routinier trägt Uralt-Shirt unterm Trikot

Von: Paul Ruser

Vor der Partie gegen den SV Heimstetten ehrte Vater Manfred (l.) Sohn Markus anlässlich seines Jubiläums. © IMAGO IMAGES / Sven Leifer

Markus Schwabl wurde vor und nach der Partie am Dienstagabend für sein 250. Pflichtspiel für die SpVgg Unterhaching geehrt, inklusive einem Live-Interview in kurioser Klamotte.

Unterhaching - Markus Schwabl war am gestrigen Abend beim S-Bahn-Derby gegen den SV Heimstetten wohl nicht nur über den Erfolg seiner SpVgg Unterhaching über den Lokalrivalen glücklich, sondern auch über seinen 250. Pflichtspieleinsatz für den Klub. Vor dem Spiel bekam der Verteidiger von Pressesprecher Quirin Friedel eine Fotocollage von sich sowie einen Blumenstrauß in den Vereinsfarben überreicht. Das obligatorische Ehrungsfoto wurde im Anschluss mit Papa und Präsident Manfred Schwabl geschossen.

Über das Spiel selbst verlor der Defensivakteur nicht allzu viel: „Wie wir gewonnen haben, ist mir heute relativ wurst.“ Hintergrund: Die ungeschlagene Siegeserie schien gegen den SV Heimstetten kurzzeitig zu wackeln, als es mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine ging und die Gäste an einen Überraschungserfolg glaubten. Nach Wiederanpfiff schossen sich die Hachinger aber mit zwei Treffern binnen 13 Minuten selbst zurück auf die Siegerstraße, die sie bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr verließen. Nach dem letzten Pfiff stand aber wieder der Routinier im Fokus. Sein eigener Klub interviewte ihn anlässlich des Ehrentages. In diesem betonte der Rechtsverteidiger auch die exzellente Bilanz der Vorstädter: „Es zählt, dass wir vier Siege in Folge haben.“

Was den eingefleischten Fans der Spielvereinigung nicht verborgen blieb, fiel auch dem Reporter prompt ins Auge. Unter dem Trikot trug der Tegernseer ein spezielles Funktionsshirt. Schon etwas verwaschen prangt dort das alte Logo der SpVgg Unterhaching auf Schwabls Brust. 2012 wurde das Wappen geändert, also hat sogar Schwabls Funktionsshirt mindestens zehn Jahre auf dem Buckel.

In der Liste der Rekordspieler der Hachinger steht Schwabl nach wie vor auf dem vierten Rang. Während der Rechtsverteidiger selbst nicht daran glaubt, den Führenden Ralf Bucher von seinem Thron (405 Einsätze) zu stoßen, schätzt er die beiden Fußballer vor sich als einholbar ein. Matthias Zimmermann kam in seiner aktiven Laufbahn „nur“ auf 254 Spiele, aber auch Jörg Bergen ist mit 14 Einsätzen mehr als Schwabl für den 31-Jährigen nicht unerreichbar. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Markus Schwabl den zweiten Platz der Rekordspieler der SpVgg Unterhaching schnappt. (Paul Ruser)