Marokko gewinnt gegen Kolumbien – Deutschland-Debakel perfekt

Von: Marius Epp

Kolumbien und Marokko haben beide noch Chancen aufs Weiterkommen. © IMAGO/RICHARD WAINWRIGHT

Drama in der Gruppe H: Das DFB-Team verpasst einen Sieg gegen Südkorea. Weil Marokko gegen Kolumbien gewinnt, ist der WM-Traum für Deutschland ausgeträumt.

Frauen-WM: Kolumbien - Marokko 0:1

0:1 Deutschland gewinnt gegen Südkorea nicht, die Schützenhilfe im Parallelspiel bleibt aus.

Was im zweiten Spiel der Gruppe H passiert, erfahren Sie hier.

Kolumbien - Marokko 0:1 – Finale Tabelle Gruppe H

Frauen-WM 2023, Gruppe H Spiele: Punkte: Tore: 1. Kolumbien 3 6 4:2 2. Marokko 3 6 2:6 3. Deutschland 3 4 8:3 4. Südkorea 3 1 1:4

+++ 14.05 Uhr: Das Spiel in Perth ist aus! Marokko gewinnt mit 1:0 gegen Kolumbien. Und auch das DFB-Spiel ist in diesen Sekunden beendet! Deutschland kommt gegen Südkorea nicht über ein 1:1 hinaus und verabschiedet sich aus der Weltmeisterschaft. Das nächste DFB-Debakel ist perfekt.

+++ 13.52 Uhr: Beim Deutschland-Spiel gegen Südkorea läuft schon die Nachspielzeit. Neun Minuten gibt es obendrauf. Wird auch bei Kolumbien gegen Marokko so lange nachgespielt? Deutschlands Fußballfans klammern sich an jeden Strohhalm.

+++ 13.41 Uhr: Die letzten zehn Minuten sind angebrochen – immer noch kein Tor in Sicht. Marokko verteidigt aufopferungsvoll. Auch Wunderkind Caicedo kann nicht wirklich Akzente setzen. Jetzt trifft Ramirez den Pfosten! Das gibt es ja nicht. Deutschland steht kurz vor dem WM-Aus.

+++ 13.29 Uhr: Noch immer kein kolumbianisches Tor. Auch die deutschen Frauen mühen sich parallel ab, es steht immer noch 1:1. Die Zeit läuft momentan gegen das DFB-Team.

+++ 13.19 Uhr: Kolumbien macht Druck! Das Tor der Marokkanerinnen wird belagert. In einem der beiden Spiele muss etwas passieren – sonst ist Deutschland raus. Zumindest deutet sich jetzt ein Treffer von Kolumbien an.

+++ 12.55 Uhr: Beide Spiele sind jetzt in der Halbzeitpause. Können die deutschen Damen das Vorrunden-Aus noch abwenden? Mit einem Sieg gegen Südkorea hätten sie das Achtelfinal-Ticket so gut wie sicher. Doch noch steht es nur 1:1.

+++ 12.50 Uhr: Unglaublich! Marokko ist soeben in Führung gegangen! Der Elfmeter von Chebbak wurde noch gehalten, aber der Nachschuss ist drin. Die Afrikaner jubeln über die Führung. Ist das bitter für Deutschland – Stand jetzt ist das Team von Voss-Tecklenburg wieder ausgeschieden!

+++ 12.45 Uhr: Alexandra Popp hat soeben für den Ausgleich des DFB-Teams gesorgt! Mit dem 1:1 wäre Deutschland weiter, Marokko bräuchte einen Sieg. Es steht immer noch 0:0 in Perth.

+++ 12.33 Uhr: Kurz vor der Pause steht es immer noch 0:0. Das deutsche Team liegt gegen Südkorea mit 0:1 zurück. Bleibt alles, wie es ist, scheidet Deutschland in der Gruppenphase aus.

Update, 12 Uhr: Gleichzeitig zur deutschen Partie gegen Südkorea hat das Parallelspiel Kolumbien gegen Marokko soeben begonnen.

Erstmeldung vom 3. August: Perth – Kolumbiens „Wunderkind“ Linda Caicedo, Torschützin beim 2:1-Sieg gegen Deutschland in der Vorrunde der Fußball-WM in Australien und Neuseeland, hat sich vor dem Gruppenfinale gegen Marokko einsatzbereit gemeldet. „Sie hat sich einer Untersuchung unterzogen und Sie können sicher sein, dass sie bei 100 Prozent ist“, sagte Kolumbiens Trainer Nelson Abadia am Mittwoch Reportern in Perth.

Caicedo war am vergangenen Donnerstag während einer lockeren Trainingseinheit zu Boden gegangen und hatte sich dabei an die Brust gefasst, konnte das Training anschließend aber fortsetzen. Während der Partie gegen das DFB-Team am Sonntag schien die 18-Jährige zudem mit Atemproblemen zu kämpfen zu haben.

Kolumbien - Marokko bei der Frauen-WM: Schützenhilfe für das DFB-Team?

Am Mittwoch nun also die Entwarnung: „Wir achten immer auf die Gesundheit der Spieler. Linda muss das Gefühl haben, dass es ihr gut geht - und das hat sie auch“, sagte Abadia. Kolumbien reicht nach den Siegen über Südkorea (2:0) und Deutschland am Donnerstag gegen Marokko bereits ein Remis, um als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen.

Darauf will der Trainer sich jedoch nicht verlassen: „Wenn du auf Unentschieden spielst, verlierst du am Ende sogar wahrscheinlich.“ Deutschland hätte nur bei einer Niederlage Kolumbiens und einem gleichzeitigen Sieg gegen Südkorea noch die Chance auf den Gruppensieg. Für das Erreichen des Achtelfinals genügt dem Team von Martina Voss-Tecklenburg dagegen bereits der Sieg. (epp/SID)