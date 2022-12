Elfer-Drama: Spanien trifft kein einziges Mal - Hakimi chippt Marokko ins WM-Viertelfinale

Von: Korbinian Kothny

Marokko steht im WM-Viertelfinale. Die Atlaslöwen schlagen Spanien nach einem hochdramatischen Elfmeterschießen. Spanien ist draußen. Der Live-Ticker.

Fazit: Die Sensation ist perfekt. Marokko schaltet Spanien im Elfmeterschießen aus. Nach sehr zähen 120 Minuten trennten sich beide Mannschaften folgerichtig ohne Tore.

Im Elferschießen versagten dann Spanien komplett die Nerven. Die „La Roja“ vergab alle ihre drei Elfmeter und blieb ohne eigenen Treffer. Marokko blieb cooler und letztendlich war es Hakimi, der sein Heimatland per Chip ins WM-Viertelfinale schießt. Dort wartet Portugal oder die Schweiz.

Marokko – Spanien 3:0 n. E. (0:0, 0:0, 0:0)

Aufstellung Marokko: Bono - Hakimi, Aguerd (84' El Yamiq), Saiss, Mazraoui (82' Attiyayt Allah) - Ounahi (119' Banoun), Amrabat, Amallah (82' Sabiri)- Ziyech, En-Nesyri (82' Cheddira), Boufal (66' Ezzalzouli) Aufstellung Spanien: Unai Simon - M. Llorente, Rodrigo, Laporte, Alba (98' Balde) - Busquets, Gavi (63' Soler), Pedri - F. Torres (76' N. Williams, 119' Sarabia)), Dani Olmo (98' Olmo), Asensio (63' Morata) Tore: - Elfmeterschießen: 1:0 Sabiri, X Sarabia scheitert am Pfosten, 2:0 Ziyech, X Soler scheitert an Bono, X Banoun scheitert an Simon, X Busquets scheitert an Bono, 3:0 Hakimi

Marokko steht im WM-Viertelfinale. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

3:0 - HAKIMI MACHT‘S!!! UND WIE! DER SUPERSTAR MAROKKOS CHIPPT DEN BALL LÄSSIG IN DIE MITTE UND STEHT IM WM-VIERTELFINALE!

2:0 - Das gibt es nicht. Auch Busquets scheitert. Marokko braucht noch einen Treffer.

2:0 - Jetzt scheitert auch Banoun. Es bleibt spannend.

2:0 - WOW! Soler, ebenfalls eingewechselt, scheitert an Bono. Jetzt wird es ganz schwer für Spanien.

2:0 - Ziyech ganz trocken in die Mitte. Marokko erhöht.

1:0 - WAHNSINN! Der eingewechselte Sarabia setzt den Ball an den Pfosten.

1:0 - Sabiri trifft lässig. Marokko geht in Führung.

Fazit: Es kommt zum Ultimatum. Marokko und Spanien kämpfen im Elfmeterschießen um den Einzug ins WM-Viertelfinale.

Marokko gegen Spanien heute live: Es geht ins Elfmeterschießen

ABPFIFF!

120. Minute +3: Dann gibt es sie doch noch, die Riesenchance auf das 1:0 für Spanien. Sarabia nimmt den Ball nach einer Flanke Volley. Pfosten. WAHNSINN! Es geht ins Elfmeterschießen.

120. Minute +1: Drei Minuten gibt es derweil obendrauf.

120. Minute: Auch Marokko wechselt. Banoun kommt für das Shootout.

119. Minute: Sarabia kommt für den erst eingewechselten Williams. Ein klares Zeichen für das Elfmeterschießen.

115. Minute: Wieder wird Cheddira auf die Reise geschickt und wieder wird der Marokko-Stürmer abgelaufen. Das ist zu wenig, um die Spanien-Defensive zu knacken.

114. Minute: Vorerst geht es aber weiter für Saiss.

111. Minute: Jetzt liegt auch Saiss auf dem Boden. Das wäre ganz bitter, wenn auch der zweite Innenverteidiger Marokkos vom Platz müsste. Es zwickt im Oberschenkel.

108. Minute: Luis Enrique beklagt sich derweil über das Zeitspiel der Nordafrikaner. Spanien will die Entscheidung vor dem Elfmeterschießen, muss aber aufpassen, nicht in einen Konter zu laufen.

106. Minute: Es geht weiter. Marokko probiert es vom Anstoß direkt. Abstoß.

Fazit: nach einer weiteren Spanien-Ecke sind auch die ersten 15 Minuten in der Verlängerung ohne Tore vorbei. Gibt es noch eine Entscheidung vor dem Elfmeterschießen?

HALBZEIT!

104. Minute: Das muss das 1:0 für Marokko sein. Cheddira kommt nach einem grandiosen Steckball aus neun Metern völlig frei zum Abschluss und muss den Ball eigentlich nur noch einschieben. Der Ball ist allerdings zu unplatziert und Simon kann den Ball mit dem Fuß abwehren. Unfassbar.

103. Minute: Rodri probiert es aus 35 Metern. Das beschreibt das Spiel eigentlich ganz gut.

98. Minute: Spanien wechselt nochmal doppelt. Balde und Fati kommen für Olmo und Alba.

95. Minute: Dann ist sie doch da, die Riesenchance für Marokko. Sabiri ist nach einem Steckpass vollkommen frei durch, wird aber von Laporte noch abgelaufen. Wäre aber wohl Abseits gewesen.

94. Minute: Wenig überraschend ändert sich am Spielverlauf rein gar nichts. Spanien mit Ballbesitz, Marokko steht in der Defensive.

Morata und Hakimi in der Diskussion. © Imago

91. Minute: Weiter geht‘s. Gibt es eine Entscheidung in den nächsten 30 Minuten?

Fazit: Wir gehen in die Verlängerung. Spanien und Marokko trennen sich nach 90 Minuten torlos.

Marokko gegen Spanien heute live: Keine Tore - es geht in die Verlängerung

ABPFIFF!

90. Minute +5: Und dann passiert der Treffer fast doch noch. Ein Freistoß von Olmo geht durch Freund und Feind. Bono muss sein ganzes Können zeigen, um den Ball zu entschärfen.

90. Minute + 2: Wieder kommt Simon unter Bedrängnis. Der Spanien-Keeper lässt sich viel Zeit und kann den Ball gerade noch wegschlagen.

90. Minute: Fünf Minuten gibt es obendrauf.

90. Minute: Saiss legt Olmo auf der linken Seite und sieht die gelbe Karte.

85. Minute: Auch Aguerd muss den Platz verletzungsbedingt verlassen. El Yamiq kommt für ihn Das ist bereits der fünfte Wechsel Marokkos.

82. Minute: Spanien kommt jetzt mal in die gefährliche Zone. Der Schuss von Morata aus extrem spitzen Winkel landet aber im Seitenaus. Marokko wechselt hingegen dreifach. Auch Bayern-Profi Mazraoui geht vom Platz.

80. Minute: Es passiert hier gerade wirklich nicht viel. Die letzte gefährliche Aktion datiert noch immer aus der ersten Halbzeit. Viel spricht aktuell dafür, dass es in die Verlängerung geht.

77. Minute: Laporte sieht die erste gelbe Karte der Partie. Der Innenverteidiger kommt gegen Hakimi zu spät.

76. Minute: Spanien wechselt zum dritten Mal. Nico Williams kommt für Ferran Torres.

69. Minute: Von Marokko kommt jetzt offensiv so gut wie gar nichts mehr. Noch stehen die Nordafrikaner sicher in der Defensive, Entlastung gibt es aber keine.

66. Minute: Auch Marokko wechselt. Ezzalzouli kommt für Boufal.

64. Minute: Spanien wechselt das erste Mal. Carlos Soler und Alvaro Morata kommen für Gavi und Asensio.

61. Minute: Die marokkanischen Fans peitschen hingegen ihre Mannschaft weiter nach vorne. Die Stimmung auf den Rängen ist aktuell deutlich besser als das Spiel.

55. Minute: Olmo zieht ihn im zweiten Versuch aus spitzem Winkel direkt aufs Tor. Bono faustet den Ball jedoch weg.

53. Minute: Spanien jetzt mal mit einer gefährlichen Freistoßposition. Asensio will schnell ausführen, wird aber zurückgepfiffen.

49. Minute: Unverändertes Bild nach der Hälfte. Spanien weiterhin mit viel Ballbesitz, aber ohne die nötige Durchschlagskraft.

46. Minute: Weiter geht‘s. Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

Fazit: Und dann ist Pause. Es ist eine hoch spannende Partie, die allerdings noch nicht mit Offensiv-Highlights glänzen kann. Marokko agiert aus einer kompakten Defensive und versucht immer wieder Nadelstiche zu setzen. Spanien hingegen hat viel Ballbesitz und durch Asensio eine gute Chance in Führung zu gehen.

HALBZEIT!

45. Minute: Eine Minute gibt es obendrauf.

42. Minute: Wenn bei Marokko was geht, dann meistens über Boufal. Wieder lässt der Außenstürmer einen Spanier im eins gegen eins aussteigen und flankt den Ball gefährlich in die Mitte. Dort können sie aber den Ball dann nicht entscheidend aufs Tor bringen.

39. Minute: Es bleibt ein zähes Spiel. Bis auf die zwei Chancen von Spanien ist offensiv noch nicht viel zu sehen. Wer hier heute den ersten Treffer erzielt, hat gute Chancen ins Viertelfinal einzuziehen.

33. Minute: Das Spiel beruhigt sich jetzt wieder. Mazraoui probiert es einfach mal aus 30 Metern. Keine Probleme für Simon.

Marokko und Spanien kämpfen um das WM-Viertelfinale. © IMAGO/Bagu Blanco / PRESSIN

27. Minute: Gleich die nächste Chance für Spanien. Asensio nimmt den Ball per Halbvolley. Außennetz!

26. Minute: Da ist der erste Aufreger der Partie. Marokko verzockt sich beim Aufbau und plötzlich steht Torres allein vor dem Tor, setzt den Ball jedoch an die Latte. Torres wäre jedoch im Abseits gestanden.

22. Minute: Richtige Torchancen bekommen die Fans bislang noch nicht zu sehen. Spanien müht sich im Offensivspiel, während Marokko auf Konter und Standardsituationen setzt.

17. Minute: Wenn das so weitergeht, wird das heute eine richtige Geduldsprobe für die Spanier. Marokko steht ultrakompakt in der Defensive. Die „La Roja“ bislang mit 66 Prozent Ballbesitz.

13. Minute: Bono beweist, dass sich Marokko hier einiges zutraut. Der Torhüter Marokkos wird hoch angelaufen, denkt aber gar nich daran den Ball zu schlagen und lässt Olmo aussteigen. Feine Szene.

12. Minute: Hakimi mit dem ersten Torschuss des Spiels. Der Außenverteidiger von Marokko zielt bei seinem Freistoßversuch allerdings einen Tick zu hoch.

Achraf Hakimi und Dani Olmo kämpfen um den Einzug ins WM-Viertelfinale. © AFP

7. Minute: Spanien hat erwartungsgemäß in den ersten Minuten deutlich mehr Ballbesitz. Marokko agiert aus einer organisierten Defensive und wird es immer wieder mit schnellen Kontern versuchen.

Marokko gegen Spanien heute live: „La Roja“ vor Auswärtsspiel im Education City Stadion

4. Minute: Die Stimmung im Education City Stadion ist herausragend. Spanien steht heute hier vor einem echten „Auswärtsspiel“. Die marokkanischen Fans sorgen für einen ordentlichen Lärmpegel.

1. Minute: Das Spiel läuft. Spanien hat Anstoß und spielt von rechts nach links.

ANPFIFF!

Update vom 6. Dezember, 15.53 Uhr: Es ist angerichtet. Beide Mannschaften laufen gerade ein. Das Stadion ist gut gefüllt und hier ist Marokko klar im Vorteil. Der Großteil der Fans kommt aus Nordafrika.

Update vom 6. Dezember, 15.46 Uhr: Auf dem Papier sind sicherlich die Spanier in der Favoritenrolle. Betrachtet man allerdings die Leistungen beider Mannschaften, muss sich Marokko auf keinen Fall verstecken. Die Nordafrikaner zogen in einer starken Gruppe mit Belgien und Marokko als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein.

Update vom 6. Dezember, 15.36 Uhr: Die beiden Mannschaften trafen übrigens bisher erst ein einziges Mal in der WM-Geschichte aufeinander. Bei der WM 2018 in Russland trennten sich die Teams in der Vorrunde mit einem 2:2.

Update vom 6. Dezember, 14.56 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei den Spaniern bleiben große Überraschungen in der Startelf aus. Auf der Rechtsverteidiger-Position startet aber Llorente und nicht Carvajal oder Azpilicueta. Auch Marokko geht zum großen Teil wie erwartet in das WM-Achtelfinale.

München – Es ist angerichtet. Am Dienstag werden die letzten Viertelfinal-Teilnehmer für die WM 2022 gesucht. Den Anfang machen Marokko und Spanien um 16 Uhr (MEZ) im Education-City-Stadion. Besonders bitter wird das Spiel für die Fans der deutschen Nationalmannschaft.

Die DFB-Elf schied als Gruppendritter bereits nach der Vorrunde aus. Spanien hingegen qualifizierte sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase. Bei einem Sieg der „La Roja“ im abschließenden Gruppenspiel wären beide europäischen Schwergewichte ins Achtelfinale eingezogen.

Alvaro Morata und Noussair Mazraoui kämpfen um den Einzug ins WM-Viertelfinale. © Imago

Marokko gegen Spanien heute live: Wird Spanien für Japan-Pleite bestraftt?

Die Partie heute um 16 Uhr wäre „Deutschlands WM-Achtelfinale“ gewesen. Es kam bekanntlich anders. Die Spanier verspielten mit der Japan-Pleite noch den Gruppensieg, rutschten als „Belohnung“ in die wohl leichtere Hälfte des Turnierbaums und landeten wegen der besseren Tordifferenz vor Deutschland. Im Achtelfinale wartet jetzt Marokko und nicht Vize-Weltmeister Kroatien, der am Montag Japan in einer dramatischen Partie ausgeschalten hatte.

Spanien sollte allerdings die Nordafrikaner nicht unterschätzen. Marokko überzeugte in Gruppe F als Gruppensieger. Die Afrikaner punkteten gegen Kroatien (0:0), Belgien (2:0) und Kanada (2:1). Besonders das Dreigestirn um Bayern-Star Noussair Mazraoui, PSG-Verteidiger Achraf Hakimi und Chelsea-Künstler Hakim Ziyech steht bei den Marokkanern im Fokus.

Marokko gegen Spanien heute live: Sieger trifft auf Portugal oder Schweiz

Nicht nur wegen der drei Superstars warnte Spanien-Coach Luis Enrique: „Ich habe gesehen, wie Marokko Erster einer sehr schweren Gruppe geworden ist, in einer wunderbaren Verfassung sind, und es gibt viele Fans aus Marokko hier auf den Tribünen“.

In einem möglichen Viertelfinale würde man auf den Sieger des anderen Achtelfinales am Dienstag treffen. Um 20 Uhr (MEZ) kämpfen Portugal und die Schweiz um das letzte Viertelfinal-Ticket. (kk)