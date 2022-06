Hinteregger beendet Karriere: Paukenschlag bei Eintracht Frankfurt

Von: Florian Schimak

Teilen

Martin Hinteregger von Eintracht beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Diesen überraschenden Schritt teile der Europa-League-Sieger am Donnerstagmittag mit.

Paukenschlag bei Eintracht Frankfurt : Fan-Liebling Martin Hinteregger beendet Karriere

: Fan-Liebling beendet Karriere Der Vertrag des 29-Jährigen bei Eintracht Frankfurt wäre noch bis 2024 gelaufen

wäre noch bis 2024 gelaufen Zuletzt geriet der Fan-Liebling wegen skurriler Verbindungen in die Kritik

wegen skurriler Verbindungen in die Kritik Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 22. Juni, 15.03 Uhr: Was sagt Hinteregger eigentlich selbst zu seinem Karriereende? „In den vergangenen Wochen haben sich rund um meinen ‚Hinti-Cup‘, den ich mit Herzblut und besten Gewissens ausgetragen habe, einige Themen ergeben, deren Tragweite mir erst im Nachhinein klar geworden ist“, wird der Österreicher in der Pressemitteilung der Hessen zitiert: „Emotionale, vielleicht unbedachte Worte“ seinerseits hätten zu Irritationen geführt, für die er um Entschuldigung bitte.

Gibt es einen Zusammenhang mit dem Vorfall und seinem überraschenden Karriereende? Angeblich nicht. Vielmehr habe er seit „vergangenem Herbst erste Gedanken, nach der Saison aufzuhören“, erklärte der langjährige Abwehrboss: „Den Sieg in der Europa League habe ich deswegen so ausgiebig genossen, weil ich da schon wusste, dass es meine letzte große Siegesfeier mit den fantastischen Fans in dieser Stadt sein würde, die meine zweite Heimat geworden ist.“

Martin Hinteregger beendet Karriere mit sofortiger Wirkung

Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt beendet überraschend seine aktive Karriere. © IMAGO / Revierfoto

Erstmeldung, 23. Juni:

München - Paukenschlag bei Eintracht Frankfurt! Wie der Europa-League-Sieger am Donnerstag mitteilte, beendet Martin Hintergeer mit sofrtiger Wirkung seine Laufbahn.

„Den Sieg in der Europa League habe ich deswegen so ausgiebig genossen, weil ich da schon wusste, dass es meine letzte große Siegesfeier mit den fantastischen Fans in dieser Stadt sein würde, die meine zweite Heimat geworden ist“, sagte Hinteregger in der Vereinsmitteilung des Fußball-Bundesligisten. Er habe vergangenen Herbst schon mal über ein Karriereende nachgedacht.

Der bis Juni 2024 gültige Vertrag bei Europa-League-Sieger Frankfurt wird aufgelöst. Sportvorstand Markus Krösche sagte: „Martins Entscheidung kam für uns unerwartet, aber er hat uns seine Perspektive und Gründe eindrücklich und überzeugend dargelegt. Daher war es für uns keine Frage, diesem sportlich schmerzlichen aber menschlich nachvollziehbaren Wunsch zu entsprechen.“

Paukenschlag bei Eintracht Frankfurt: Fan-Liebling Hinteregger beendet Karriere

Zuletzt stand Hinteregger wegen seiner Verbindung zu FPÖ-Politiker Heinrich Sickl in der Kritik. Dabei verteidigte der 29-Jährige zum wiederholten Mal seinen Kontakt zu FPÖ-Mann und sorgte mit einem Vergleich für Kopfschütteln.

„Ich weiß, dass er FPÖ-Politiker war, was in Österreich ja nichts Schlimmes ist. Ich habe aber von der Identitären Bewegung nichts gewusst und auch nicht, was das bedeutet“, sagte Hinteregger dem Standard: „In Deutschland bringen viele die FPÖ und AfD auf eine Ebene, die AfD ist aber zehnmal schlimmer.“

Sportlich sorgte die Eintracht mit der Verpflichtung von WM-Held Mario Götze für positive Nachrichten. Diese werden nun aber etwas getrübt. (smk/sid/dpa)