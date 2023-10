Voss-Tecklenburg sorgt für Fragezeichen: Kritik von DFB-Spielerin spricht Bände

Von: Alexander Kaindl

Martina Voss-Tecklenburg ist nicht mehr krankgeschrieben. Aktuell befindet sie sich im Erholungsurlaub – was für Fragezeichen bei Nationalspielerin Lena Oberdorf sorgt.

Frankfurt – Es sind turbulente Monate für den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren ist so einiges in Bewegung. Bei den Frauen hatte alles mit der verkorksten WM 2023 in Australien und Neueseeland begonnen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg brauchte danach eine Auszeit, war offiziell krankgeschrieben. Deshalb übernahm Horst Hrubesch interimsweise ihr Amt.

Martina Voss-Tecklenburg Geboren: 22. Dezember 1967 (Alter 55 Jahre) in Duisburg Bundestrainerin seit: November 2018 Vertrag beim DFB bis: EM 2025

Martina Voss-Tecklenburg ist nicht mehr krankgeschrieben

Viele Wochen lang sah man Voss-Tecklenburg nicht in der Öffentlichkeit, ihre Gesundheit war ein großes Rätsel. Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft befand sich zu dieser Zeit in einer Art Schwebezustand. Schließlich war das Scheitern bei der Weltmeisterschaft nicht analysiert und aufgearbeitet worden.

Nun hat sich „MVT“ aber wieder auf einer Veranstaltung gezeigt – und den DFB damit gehörig irritiert. Die 55-Jährige trat am Donnerstag (19. Oktober) überraschenderweise beim Bayerischen Zahnärztetag als Rednerin auf. Am Sonntag sagte Voss-Tecklenburg dann der dpa: „Ich habe seit 14 Tagen meinen Erholungsurlaub vom DFB genehmigt bekommen.“

Voss-Tecklenburg sorgt für Fragezeichen: Kritik von DFB-Spielerin spricht Bände

Der Verband selbst erklärte wenig später, dass Voss-Tecklenburg nicht mehr krankgeschrieben sei. Und weiter: „Über mögliche Veranstaltungsbesuche wurde der Verband seitens Martina Voss-Tecklenburg informiert. Der DFB hat den Auftritt von Voss-Tecklenburg beim Bayerischen Zahnärztetag zur Kenntnis genommen. Ein gemeinsames Gespräch soll unmittelbar nach Urlaubsende stattfinden.“

Der Wirbel um die Bundestrainerin beschäftigt natürlich auch die Spielerinnen. Eine von ihnen übte nun öffentlich Kritik an Voss-Tecklenburg. Lena Oberdorf sagte am Montag in Frankfurt: „Es gibt mir ein paar Fragezeichen natürlich. Ich hätte mir da durchaus etwas anderes gewünscht. Dass man sagt: Okay, wir klären erstmal, was bei der WM passiert ist.“ Ein Erholungsurlaub wäre aus ihrer Sicht auch nach der WM-Aufarbeitung möglich gewesen. Einblicke, die Bände sprechen – das Tischtuch zwischen Mannschaft, DFB und Bundestrainerin scheint zerschnitten.

Martina Voss-Tecklenburg mit Zukunft beim DFB? Tischtuch scheint zerschnitten

Der DFB hatte im September über eine nicht näher genannte Krankheit der Bundestrainerin informiert, zwischenzeitlich hatte Co-Trainerin Britta Carlson die Mannschaft betreut. Aktuell hat Interims-Bundestrainer Hrubesch das Zepter in der Hand. Er erklärte, dass er mit Voss-Tecklenburg nicht im Austausch stehe: „Das ist jetzt nicht mein Bier. Die Mädels werden das auch so nehmen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren.“

Angesprochen auf eine mögliche weitere Zusammenarbeit mit Voss-Tecklenburg entgegnete Oberdorf, dass die Antwort darauf außerhalb ihrer „Macht“ liege. Sie sei „einfach nur hier, um meinen Job zu machen. Alles Weitere wird der DFB regeln.“ Dieser Job sieht momentan folgendes vor: Die Nations-League-Spiele gegen Wales am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Sinsheim und vier Tage darauf in Island (20.00 Uhr/zdfsport.de). Es geht um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. (akl/dpa/sid)