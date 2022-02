England-Star nach Gewaltvorwürfen seiner Freundin festgenommen - erschütternde Bilder kursieren im Netz

Von: Antonio José Riether

Manchester-Star Mason Greenwood wurde nach verheerenden Gewaltvorwürfen gegen seine Freundin in Gewahrsam genommen. Der Premier League droht der zweite Skandal dieser Art innerhalb kürzester Zeit.

München - Der englische Fußball wurde am Wochenende von einem Skandal erschüttert. Wie zuständige Behörden von der Insel am Sonntag bestätigten, ist der Manchester-United-Profi Mason Greenwood aufgrund schwerer Gewaltvorwürfe seiner Partnerin festgenommen worden. Der Traditionsverein stellte den 20-Jährigen daraufhin „bis auf Weiteres“ vom Trainings- und Spielbetrieb frei, was angesichts der erschreckenden Anschuldigungen in den Hintergrund rückt.

Mason Greenwood: Freundin veröffentlicht erschreckende Bilder - Manchester-Star in Gewahrsam

Am Sonntagmorgen hatte Greenwoords Freundin Harriet Robson auf Instagram Fotos in ihrer Story geteilt, welche blutende Verletzungen, dunkelblaue Blutergüsse an ihrem Körper zeigten. Die 22-Jährige veröffentlichte zudem eine Audioaufnahme, auf der sie das Eigengewächs der Red Devils offenbar zu sexuellen Handlungen zu drängen scheint. Im Laufe des Tages wurden sämtliche Storys zu Greenwoods Gewalt- und Missbrauchsausbrüchen wieder von Robsons Profil genommen, da kursierten die entsprechenden Dateien jedoch schon in den sozialen Medien.

Mason Greenwood: Polizei und Manchester United mit klaren Statements zu den Gewaltvorwürfen

Kurz nach der Verhaftung ließ Manchesters Polizei ein Statement folgen, in dem die Vorwürfe deckungsgleich wiedergegenben wurden – allerdings ohne Greenwood beim Namen zu nennen. „Es laufen Ermittlungen. Wir können bestätigen, dass ein Mann in den Zwanzigern wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs und körperlicher Übergriffe festgenommen wurde“, wurde die Behörde zitiert. Der ehemalige englische Nationalspieler bliebe nun „in Gewahrsam und wird befragt“, hieß es weiter.

Manchester United ließ sofort nach der Verhaftung des Rechtsaußen weitere Konsequenzen folgen. Der von Ralf Rangnick trainierte Premier-League-Klub suspendierte umgehend seinen langjährigen Nachwuchsspieler, der in dieser Saison als Stammspieler in insgesamt 24 Partien für den Champions-League-Achtelfinalisten aufgelaufen war. „Wir sind uns der Bilder und Behauptungen bewusst, die in den sozialen Medien kursieren. Wir werden keine weiteren Kommentare abgeben, bis die Fakten geklärt sind. Manchester United duldet keine Gewalt jeglicher Art“, ließ der Klub in einer Mitteilung verlauten.

Mason Greenwood: Fall erinnert an Benjamin Mendy - ManCity-Star soll mehrere Frauen vergewaltigt haben

Der Fall erinnert stark an einen Skandal beim Stadtrivalen Manchester City, bei dem ein Profi ebenfalls wegen gewalttätigem Verhalten an Frauen in Verdacht geriet. Der französische Linksverteidiger Benjamin Mendy kam im vergangenen Sommer in Untersuchungshaft, nachdem mehrere Frauen den Weltmeister der Sexualverbrechen beschuldigten. Zum Jahresbeginn wurde der 27-Jährige „unter strengen Auflagen“ gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mendy werden in acht Fällen Vergewaltigung sowie in einem Fall ein sexueller Übergriff zwischen Oktober 2020 und August 2021 vorgeworfen. Insgesamt beschuldigen ihn acht Frauen, eines der mutmaßlichen Opfer war minderjährig. Der Prozess gegen den ebenfalls suspendierten Defensivspieler, der lange Jahre unter dem Ex-FC-Bayern-Coach Pep Guadiola spielte, ist für Sommer angesetzt. Bis zu einer Gerichtsverhandlung in der Rechtsangelegenheit Greenwood könnte es noch einige Zeit dauern, vorerst wird der Beschuldigte wohl in Untersuchungshaft bleiben. (ajr)