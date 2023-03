Matarazzo bei Hoffenheim: „Spüre vollstes Vertrauen“

Pellegrino Matarazzo übernahm bei der TSG Hoffenheim im Februar das Traineramt von André Breitenreiter. © Tom Weller/dpa

Für Hoffenheims Cheftrainer Pellegrino Matarazzo spielen Berichte über ein persönliches Endspiel und seine drohende Ablösung beim Fußball-Bundesligisten keine Rolle.

Sinsheim - „Ich möchte Euch nicht enttäuschen, aber es hat keinen Effekt. Ich weiß, wie das Geschäft funktioniert. Den Druck, den ich spüre, erzeuge ich selbst. Was überall zu lesen ist, interessiert mich tatsächlich nicht“, sagte Matarazzo auf eine entsprechende Nachfrage bei der Pressekonferenz. Der auf Tabellenplatz 18 abgestürzte Club aus dem Kraichgau trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in einem wegweisenden Bundesliga-Abstiegsduell auf Hertha BSC.

Siegesdurst und Rückkehrer

Nachdem Matarazzo bislang alle fünf Spiele seit Amtsübernahme bei der TSG 1899 Hoffenheim verloren hat, droht ihm bei einer Niederlage gegen Hertha nach übereinstimmenden Medienberichten bereits wieder die Ablösung. Der 45-Jährige, der im Februar auf André Breitenreiter folgte, sprach von „herausfordernden Zeiten“, betonte aber seine Zuversicht. „Ich spüre weiterhin vollstes Vertrauen von allen Spielern und von der sportlichen Leitung“, sagte Matarazzo. „Dass wir nach einem Sieg dürsten, ist auch klar. Jeder hier brennt.“

Für das bedeutende Abstiegsduell gegen Hertha BSC kann Matarazzo wieder auf drei wichtige Spieler bauen. Neben Offensivmann Christoph Baumgartner, der eine Gelbsperre abgesessen hat, sollen auch Abwehrrecke Kevin Vogt und Mittelfeldspieler Sebastian Rudy nach Verletzungen für Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder bereit sein. „Sie sind gestern ins Training eingestiegen und sind Optionen für das Spiel“, sagte Matarazzo. Der dänische Stürmer Kasper Dolberg ist nach einer Gehirnerschütterung noch nicht wieder fit genug. dpa