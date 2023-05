Die Idee „spukt im Freundeskreis“: Wechselt Hummels nach Waldperlach?

Von: Boris Manz

Mats Hummels liebäugelte einst mit einem Karriereende bei Waldperlach. © Ina Fassbender/afp (Montage)

Mats Hummels Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus. Zieht es den Ex-FCB-Spieler zu Waldperlach? Die Idee geistert zumindest durch den Freundeskreis.

München – Zieht es Mats Hummels in absehbarer Zeit nach Waldperlach? Auf den ersten Blick erscheint es unvorstellbar, dass ein gestandener Fußball-Star, der sich mit Dortmund im Meisterschaftsrennen der Bundesliga befindet, einem Amateurverein anschließt. Doch: Sein Ex-Teamkollege und Freund Sven Bender hat es vorgemacht. In Brannenburg fühlen sich er und sein Bruder Lars pudelwohl und schwärmen vom unschlagbaren Kreisklasse-Gefühl.

Wie gehts weiter mit Mats Hummels? Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus

Und Hummels? Der liebäugelte einst mit der Option, seine Karriere bei den Woidlern zu beenden. Auf Instagram teilte der Verein vor kurzem ein altes Video, in dem der Weltmeister über sein Karriereende philosophiert. Ein Karriereende mit 32, ein Wechsel in die MLS seien Möglichkeiten, sagte Hummels 2015 im Gespräch mit TV-Kommentator Frank Buschmann: „Oder ich kick‘ beim SV Waldperlach in München mit meinen Jungs zusammen nochmal ein paar Jahre.“

Mittlerweile ist Hummels 34. Ein frühes Karriereende ist damit vom Tisch – dafür kickt er einfach noch zu gut. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, Updates zu einer Verlängerung fallen spärlich aus. Mit Marco Reus hat der BVB unlängst verlängert, bei Hummels lassen sich die BVB-Bosse aber Zeit.

Mats Hummels: Verlängerung bei Dortmund, Wechsel ins Ausland oder Karriereende?

Sollten sich die beiden Parteien nicht einigen, würde Hummels nur ins europäische Ausland wechseln wollen, berichtet die Sport Bild. Ein Transfer in die USA käme nicht infrage, da er in der Nähe seines Sohnes Ludwigs bleiben möchte, der in München wohnt. Seit Ende des Jahres halten sich nun auch Gerüchte über einen möglichen Rückzug aus dem Profi-Geschäft. Vor allem anhaltende Schmerzen im Knie machten dem 34-Jährigen zu schaffen.

Auch Lars Bender hatte im Profifußball mit Knieproblemen zu kämpfen. Der Vorteil in der Kreisklasse sei es, dass man Blessuren auch mal auskurieren könne. „Früher war das anders. Beiß drauf, geh drüber, ist nicht so schlimm. Wir waren halt Typen, die mit vollem Herzblut dabei waren und über viel Dinge drübergegangen sind – ohne Rücksicht auf unseren Körper zu nehmen“, erklärte Bender, am Rande der Feierlichkeiten um den Kreisliga-Aufstieg des TSV Brannenburg.

Bruder Jonas Hummels glaubt nicht dran: „Kann ich mir nicht vorstellen“

Macht es Hummels den Benders nach und wechselt nach unten? „Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen“, sagt Bruder Jonas lachend im Live-Interview. „Das ist so eine Idee, die bei uns im Freundeskreis rumspukt, dass wir eines Tages gemeinsam kicken.“ Der kleine Bruder rät, Mats soll mit dem BVB die deutsche Meisterschaft gewinnen und sich dann Gedanken über seine Zukunft machen. Der Mitgliedsantrag läge in Waldperlach bereit. (btfm)