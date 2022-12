Mats Hummels kommt zu spät zur eigenen Scheidung – Seitenhieb von Cathy folgt prompt

Von: Christoph Gschoßmann

Cathy Hummels musste auf Mats warten - beim Scheidungstermin. © Instagram/Cathy Hummels

Mats und Cathy Hummels sind kein Ehepaar mehr. Die beiden erschienen zum Scheidungstermin in München - er kam allerdings zu spät.

München - Mats Hummels (34) und seine Ex-Partnerin Cathy (34) sind geschieden. Schon seit Sommer 2021 waren die beiden getrennt, nun sind sie also auch offiziell nicht mehr zusammen. Die Bild berichtet von dem Gerichtstermin in München am Montagmorgen (19. Dezember 2022) - bereits im Juli war die Scheidung eingereicht worden.

Nach außen hin geben sich der Fußballer von Borussia Dortmund und die Moderatorin weiterhin als gemeinsame Front - schließlich haben sie in Ludwig (4) einen gemeinsamen Sohn.

Ein Bild aus gemeinsamen Ehejahren: Cathy und Mats Hummels. © Imago/S.Widmann

Scheidung von Cathy: Mats Hummels kommt zehn Minuten zu spät

Ganz ohne ein paar Ungereimtheiten aber läuft wohl keine Scheidung ab, und so auch diese. Der Grund: Mats kam zu seiner eigenen Scheidung zehn Minuten zu spät. In ihrer Instagram-Story schrieb Cathy, dass sie auf Mats warte, und: „Es gibt Termine, da sollte man nicht zu spät kommen.“ Dazu postete sie einen Zwinkersmiley.

Der Termin zwischen der Influencerin und dem Ex-Bayern-Star lief laut der Zeitung reibungslos. Die beiden wollen eng verbunden bleiben. „Heute war unsere Scheidung. Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern“, so das Ex-Ehepaar zur Bild. Noch am selben Tag wollen sie „erstmal gemeinsam frühstücken und einen Kaffee trinken. Wir hatten 13 wunderschöne Jahre.“ (cgsc)

