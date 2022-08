Mats Hummels zeigt sich nach BVB-Sieg in beliebtem Dortmunder Park

Von: Daniele Giustolisi

Nach dem BVB-Sieg gegen Leverkusen vor 80.000 Zuschauern mischte sich Abwehr-Ass Mats Hummels am Sonntag unters Volk – auch Sohn Ludwig war mit dabei.

Dortmund – Am Samstagabend (6. August) stand Mats Hummels noch im Signal-Iduna-Park auf dem Platz und siegte mit seinem BVB mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen (RUHR24-Note „befriedigend“), tags darauf aalte sich der Innenverteidiger in der Dortmunder Sonne – in einem der beliebtesten Parks der Stadt, wie RUHR24 berichtet.

Name Mats Hummels Geboren 16. Dezember 1988 (Alter 33 Jahre), Bergisch Gladbach Größe 1,91 Meter

Mats Hummels zeigt sich nach BVB-Sieg in Dortmunder Westpark

Mit dabei: Sohn Ludwig (4), auf den Hummels am Sonntag (7. August) in Dortmund offenbar aufpasste, während Mutter Cathy in München erst die Film-Premiere von „Der junge Häuptling Winnetou“ besuchte und später einem Festival in Berlin beiwohnte, wie sie in einer Instagram-Story preisgab.

Währenddessen entspannte Mats auf einem großen Spielplatz im beliebten Dortmunder Westpark zwischen Kreuz- und Unionviertel, ließ daran auch seine Fans teilhaben, indem er eine Instagram-Story samt Schwenk auf den Spielplatz mit dem Hashtag „Kontrastprogramm“ unterschrieb.

Mats Hummels besucht Westpark-Spielplatz in Dortmund mit Sohn Ludwig

Auffällig: Während Sohn Ludwig auf dem Spielplatz tollte, blieb der 1,91 Meter große Ex-Nationalspieler nur wenige Meter daneben inmitten spielender Kinder und wartender Eltern mehr oder weniger unerkannt. Keine Spur von Autogramm- und Selfiejägern, keine Fan-Traube um die BVB-Legende.

Mats Hummels und sein „Kontrastprogramm“ in Dortmund. © Screenshot Instagram / Mats Hummels

Dabei war Hummels ganz und gar nicht unauffällig gekleidet: Von Kopf bis Fuß (inklusive Kappy) in Weiß, stach der BVB-Star im Dortmunder Westpark modetechnisch jedenfalls heraus.