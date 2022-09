Matthäus: FC Bayern holt im Winter keinen Stürmer

Hat einen Fan in Rekordnationalspieler Matthäus: Mathys Tel. © Peter Kneffel/dpa

In der Stürmer-Diskussion beim FC Bayern hat Lothar Matthäus eine mutige Lösung ins Spiel gebracht. Warum nicht dem 17-jährigen Tel das Vertrauen schenken?

München - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erwartet nicht, dass der FC Bayern München im Winter einen neuen Stürmer verpflichtet.

„Ich glaube nicht, dass der Verein im Winter nach einer weiteren Nummer neun die Augen aufhalten wird und hier nachlegt. Ja, natürlich fehlt Robert Lewandowski und seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Aber das wusste man vorher auch, und deshalb glaube ich nicht, dass man sich jetzt von diesem Plan abwendet“, sagte Matthäus in seiner Sky-Kolumne. „Die Diskussionen um Robert helfen wirklich keinem und sollten beendet werden.“

Weltfußballer Lewandowski hatte die Münchner im Sommer zum FC Barcelona verlassen. Die Bayern wollen den Abgang des langjährigen Torgaranten mit einer angepassten Spielweise um den neu verpflichteten Sadio Mané auffangen. Nach einem torreichen Saisonstart glückte das zuletzt nicht, wodurch die Stürmer-Diskussion wieder aufflammte.

Matthäus rät zu Tel: Vertrauen und spielen lassen

„Warum soll ich mir Gedanken machen, wenn der Transfermarkt zu Ende ist“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem 0:1 beim FC Augsburg. In den ersten Spielen und in der Champions League seien ja viele Tore geschossen worden, sagte er. „Wir können das und haben auch Spieler dafür - nur, die müssen das besser zu Ende spielen.“ Wiederholt war in München darüber spekuliert worden, dass Englands Topstar Harry Kane ein Thema für den FC Bayern werden könnte. Der Vertrag des 29-Jährigen bei Tottenham Hotspur läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

Matthäus riet, über zum „altbewährten 4-2-3-1 zurückzukehren und mit einem richtigen Stürmer zu spielen. Das kann in meinen Augen der junge Tel sein. Dann muss man ihm eben vertrauen und ihn von Anfang an spielen lassen. Denn wenn er bisher gespielt hat, dann hat er überzeugt“, sagte der 61-Jährige. Der für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtete Franzose Tel ist mit 17 Jahren und 136 Tagen Bayerns jüngster Liga-Torschütze. Außer beim 2:2 gegen Stuttgart kam er zwei weitere Male in der Bundesliga zum Einsatz, blieb da aber ohne Treffer. dpa