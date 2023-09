Matthäus-Kritik an FCB-Transferaktivitäten: „Zu hektisch“

TV-Experte Lothar Matthäus äußerte sich in einer Kolumne zur Transferpolitik des FC Bayern. © Federico Gambarini/dpa

Zu hektisch und zu viele Namen nach außen getragen - Lothar Matthäus kritisiert, was der FC Bayern in der Wechselperiode so machte.

München - Lothar Matthäus (62) hat die Transferaktivitäten des FC Bayern und das Drumherum kritisiert.

Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler schrieb in seiner Kolumne für den Sender Sky: „Im Grunde war Bayern zu hektisch auf dem Transfermarkt, hat viel zu viele Namen nach außen getragen und darüber mit jedem debattiert.“

Das sei weder förderlich gewesen noch gebe es den Kandidaten das Gefühl, dass sie wirklich der Wunschspieler seien, den man haben wolle. So wie bei Harry Kane. „Den wollte man, koste es, was es wolle.“ Mit der Verpflichtung des England-Stars für mehr als 100 Millionen hatten die Münchner Vereinsbosse für Aufsehen gesorgt.

Geplatze Palhinha-Verpflichtung

Am letzten Tag der Sommer-Wechselfrist war die Verpflichtung von Thomas Tuchels Wunschspieler João Palhinha aber nicht zustande gekommen, woraufhin der Coach des deutschen Meisters Enttäuschung und Sorge durchblicken lassen hatte. Nach einigen Abgängen kommt er auf einen Kader von nur noch 22 Profis.

„Tuchel und die Bosse werden sich das jetzt vier Monate anschauen und im Winter eventuell nachlegen“, prophezeite Matthäus. Bei den Bayern beginne die Saison im Frühjahr. Richtig wichtig werde es erst ab der K.o.-Phase der Champions League. „Und Thomas Tuchel ist nicht der Einzige, der sich vielleicht zu Recht über zu wenig Alternativen in der Defensive beschwert.“ dpa