Die deutschen Fußball-Weltmeister von 1990 haben sich zu einem Klassentreffen verabredet. Beim Gruppenfoto zog einer der DFB-Helden erneut die Blicke auf sich.

Grassau im Chiemgau – Aktuell hat es das schwarz-rot-goldene Fußballherz schwer. Die Männer-Nationalmannschaft steckt ein Jahr vor der EM 2024 tief in der Krise. Die U21 musste bei der Europameisterschaft früh die Segel streichen. Und die Frauen verpatzten die WM-Generalprobe gegen Sambia.

Weltmeister von 1990 treffen sich im Chiemgau – Franz Beckenbauer fehlt

Umso wichtiger ist es für die DFB-Fans in diesen Zeiten, sich mit Freude an vergangene Erfolge zu erinnern. Einer davon ist natürlich der Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Die damalige Mannschaft kommt schon seit mehreren Jahren zu einer Art Klassentreffen zusammen. So auch in diesem Sommer – auf den Tag genau 33 Jahre nach dem Triumph am 8. Juli 1990. In jener magischen Nacht von Rom hatte Andreas Brehme mit seinem verwandelten Elfmeter gegen Argentinien den dritten Stern auf die deutsche Brust genäht.

Der damalige Teamchef Franz Beckenbauer konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Initiiert und organisiert hatte Beckenbauers Ehefrau Heidi die Zusammenkunft. 19 Spieler des WM-Kaders waren anwesend, nur Bodo Illgner, Jürgen Kohler und Günter Hermann fehlten. Lothar Matthäus, Kapitän der Helden von 1990, teilte auf seinem Instagram-Account einige Bilder von der jüngsten Zusammenkunft. Der Beitrag war auch auf dem Kanal von Beckenbauer erschienen. „Jubiläums Event der Weltmeister von 1990“ hieß es unter den Fotos.

DFB-Helden von 1990 unter sich: Ein Weltmeister verblüfft mit seinem guten Aussehen

Die Hauptdarsteller von damals – Matthäus, Brehme, Pierre Littbarski, Jürgen Klinsmann, Klaus Augenthaler und Co. – versammelten sich natürlich auch wieder zu einem großen Gruppenfoto. Und ein Weltmeister zog die Blicke besonders auf sich – und das nicht, weil er in der Bildmitte platziert war: Karl-Heinz Riedle.

Der einstige Stürmer hatte schon bei den vergangenen Klassentreffen für Schlagzeilen gesorgt. Der Grund: Sein immer noch beinahe jugendliches Aussehen!

„Wieso altert Karl-Heinz Riedle eigentlich nicht?“ Fans mit Lob für Weltmeister von 1990

Der gebürtige Allgäuer ist inzwischen stolze 57 Jahre alt, im Gegensatz zu manch einem Teamkollegen von früher merkt man ihm sein Alter aber überhaupt nicht an. Braungebrannte Haut, schwarz-graue Haare, ein strahlendes Lachen – auch die Fans haben anerkennende Worte für „Air Riedle“ übrig.

Auf Twitter heißt es unter dem Foto beispielsweise: „Wieso altert Karl-Heinz Riedle eigentlich nicht?“, oder: „Der Altersunterschied zwischen Karl-Heinz Riedle und seinen früheren Spielkameraden steigt unaufhörlich“.

Karl-Heinz Riedle und die magische Nacht von München

Riedle war in seiner Karriere unter anderem für Werder Bremen, Lazio Rom, Borussia Dortmund, den FC Liverpool und den FC Fulham aktiv. Seine Tore machte er überall – auch dank seiner Kopfballstärke, die ihm schließlich seinen Spitznamen einbrachte. Die erfolgreichsten Jahre verbrachte Riedle in Deutschland: Mit Werder und dem BVB wurde er insgesamt dreimal Deutscher Meister.

1997 gewann er in München das Champions-League-Finale gegen Juventus Turin – es war das Spiel seines Lebens. Riedle traf innerhalb von fünf Minuten doppelt und führte die Schwarz-Gelben auf die Siegerstraße. Für die Borussen ist Riedle mittlerweile als internationaler Markenbotschafter tätig, für den TV-Sender RTL arbeitet er außerdem als Experte bei Fußball-Übertragungen.

