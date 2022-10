Matthias Ginter als Schiedsrichter in der vorletzten Liga: „Etwas verhalten seine Pfiffe in die Pfeife“

Von: Alexander Kaindl

Neue Rolle für Matthias Ginter: Der Nationalspieler leitete eine Kreisliga-B-Partie als Schiedsrichter. © Fußballbezirk Freiburg/Facebook

Einzigartige Aktion in der Kreisliga B: Matthias Ginter hat dort ein Spiel als Schiedsrichter geleitet – der Nationalspieler half damit seinem besten Freund aus der Patsche.

March - Weltmeister, DFB-Pokalsieger, Nationalspieler, langjähriger Bundesliga-Star: Einen solchen Schiedsrichter wünscht sich wohl jeder Amateurkicker. Am Sonntag wurde daraus nun Realität: Matthias Ginter half als Referee in der Kreisliga B aus!

Der Innenverteidiger des SC Freiburg leitete die Partie zwischen den zweiten Mannschaften des SC March und des SV Burkheim. Am Ende stand es 6:1 für den Gastgeber. Gespielt wurde übrigens im „Matthias-Ginter-Sportpark“, keine zehn Kilometer vor den Toren Freiburgs. Ginters Jugendverein, der SC March, hatte den Platz im Oktober 2021 zu Ehren des Profis benannt. Von 1998 bis 2005 schnürte Ginter seine Schuhe für den kleinen SC, ehe er zum großen wechselte.

Matthias Ginter pfeift Reserve-Spiel in der vorletzten Liga: „Hat sofort zugesagt“

Der 28-Jährige gilt als absoluter Vorzeigeprofi, engagiert sich sozial, ist ein bescheidener Weltmeister zum Anfassen. Daher ist es auch keine große Überraschung, dass Ginter selbst keine große Sache daraus machte – auf seinen Accounts in den sozialen Netzwerken findet man keine Spur vom Schiri-Auftritt. Auf denen des SC March hingegen schon: Ginter ist im lässigen Sportoutfit mit der Pfeife zu sehen. Am Tag zuvor gewann er mit Freiburg noch in der Bundesliga mit 2:1 gegen Mainz.

Doch wie kommt es, dass ein millionenschwerer Fußball-Star plötzlich ein Spiel in der vorletzten Liga des Bezirks Freiburg leitet? Aus Mangel an offiziellen Schiedsrichtern sind die Vereine in der Kreisliga B selbst dafür verantwortlich, einen Unparteiischen zu stellen. Wer den Amateurfußball kennt, der weiß: Helfende Hände gibt es zu wenige. Am Samstag hatte man in March immer noch keinen Referee für das Spiel der Reserve aufgetrieben. Eine Absage drohte. Sportvorstand Marc Friedrich kam dann aber eine Idee: Warum nicht mal den besten Freund fragen? „Matze hat sofort zugesagt“, freute sich Friedrich, wie der kicker berichtet.

Ginter leitet Kreisliga-Spiel mit zwei Kumpels: „Etwas verhalten allerdings seine Pfiffe in die Pfeife“

Sein Klub sei in einer „Notlage“ gewesen, „da alle, die wir angefragt hatten, abgesagt hatten“. Dann sprangen aber eben die Ehemaligen ein – Ginter leitete das Spiel zusammen mit seinen Kumpels Sandro Rautenberg (SC Bahlingen) und Marvin Baumer (VfR Hausen). Allesamt hatten sie einst für den SCM gespielt.

Nach Angaben des Freiburger Fußballbezirks habe das Gespann das Spiel souverän geleitet. Einen kleinen Ginter-Spaß erlaubte sich die Social-Media-Abteilung des Bezirks dann aber doch noch: „Etwas verhalten allerdings seine Pfiffe in die Pfeife.“ Die Rolle als Schiedsrichter gibt Ginter schnell wieder ab. Schon am Donnerstag ist er mit Freiburg wieder in der Europa League gefordert. Bis zur WM 2022 hat der Nationalspieler noch etliche Partien vor der Brust. Dass er da nochmal als Schiri aushelfen wird, dürfte wohl eher unwahrscheinlich sein. (akl)