Rauswurf von Max Eberl: Sportstudio-Reporter äußert Verdacht

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

RB Leipzig hat sich einen Tag vor dem Topspiel gegen den FC Bayern von Max Eberl getrennt. Den Grund darin sieht ein Reporter in einem Interview.

Leipzig – Vor und nach dem Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am Samstag bestimmte vor allem ein Thema: Der Rauswurf von Max Eberl bei den Sachsen am Freitag. Der Grund soll laut Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff das fehlende Bekenntnis von Eberl gewesen sein. „Es fehlt das Commitment für den Klub, für die Stadt“, sagte er vor der Partie am Sky-Mikro. Zwar bekräftigte Mintzlaff, dass es sich um einen Prozess gehandelt habe, im ZDF-Sportstudio wurde jedoch ein anderer Verdacht laut.

Max Eberl Geboren am: 21. September 1973 (50 Jahre alt) in Bogen Letzter Posten: Geschäftsführer Sport RB Leipzig

ZDF-Reporter vermutet hinter fehlendem Bekenntnis von Eberl spezielles Interview

Denn ZDF-Reporter Thomas Skulski sprach Mintzlaff auf das Interview Eberls am vergangenen Mittwoch in der Sportbild an. „Max Eberl hat Mittwoch in der Sportbild auf die Frage der Flirterei mit Bayern gesagt: ,Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag.‘ Ich müsste mich täuschen, wenn Ihre Medienabteilung nicht einen anderen Text vorgeschlagen hat. Aber er wollte genau diesen. Ist es das, das fehlende Bekenntnis, dass Ihnen gefehlt hat?‘“

Mintzlaff konterte, er habe das Interview gar nicht gelesen. „Wir haben Meinungsfreiheit bei RB Leipzig. Wenn das seine Meinung und seine Antwort ist, dann ist das seine Antwort. Für uns ist nicht entscheidend, was in einem der vielen Interviews gesagt wird. Für uns ist entscheidend, wie das Ganze gelebt wird. Und da sind wir in der Geschäftsführung zu dem Entschluss gekommen, dass es so keinen Sinn mehr macht. Da sind wir dann auch konsequent.“

Max Eberl musste seinen Hut bei RB Leipzig nehmen. © Revierfoto/imago

Mintzlaff verteidigt Zeitpunkt des Rauswurfs von Eberl

Den Zeitpunkt des Rauswurfs einen Tag vor dem Spiel gegen den FC Bayern verteidigte Mintzlaff. „Man hat heute gesehen: Das hatte keinen Impact, das hatte ich auch vor dem Spiel schon gesagt“, sagte er am ZDF-Mikro – und fügte an: „Es gab ja auch keinen großen Knall. Es ist auch nicht so, dass wir uns gestritten haben – im Gegenteil. Max und ich hatten gestern noch ein sehr ordentliches und gutes Telefonat geführt.“ Es sei auch nicht so, dass etwas zwischen ihm und Eberl stünde. „Das war eine Entscheidung, die Max auch nachvollziehen konnte und die er auch akzeptiert hat“, sagte der Geschäftsführer von Red Bull am Samstagabend.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von Bayer Leverkusen, der am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio zu Gast war, würde indes einen schnellen Wechsel Eberls zum FC Bayern, wo er schon länger gehandelt wird, kritisch sehen. „Nach so einer Trennung – aus welchen Gründen auch immer das passiert ist – dann sofort wieder irgendwo anders anzufangen, fände ich schwierig“, sagte der Ex-Profi: „Aber das mag ich am Ende auch nicht beurteilen.“ (msb/dpa)