Beim Pokern abgezockt: Auch Max Kruse von Ex-Fußballer betrogen

Von: Jannek Ringen

Gewerbsmäßiger Banden-Betrug lautet die Anklage, der sich fünf Brüder in Dresden stellen müssen. Eines ihrer Opfer soll Max Kruse gewesen sein.

Dresden – Max Kruse, Profi des SC Paderborn, ist neben dem Fußball für seine Leidenschaft, dem Pokern, bekannt. Wie die Bild berichtet, muss sich vor der Staatsanwaltschaft Dresden nun eine Bande um fünf Brüder verantworten, die innerhalb Deutschlands regelmäßig Pokerspiele manipuliert haben soll. Unter den Opfern befindet sich offenbar auch der ehemalige Nationalspieler Kruse, der 2021 noch bei Olympia für Deutschland auflief. Einer der mutmaßlichen Täter hat sogar eine Vergangenheit im Profifußball.

Max Kruse Geboren: 19. März 1988 (Alter 35 Jahre), Reinbek Verein: SC Paderborn Bundesligaspiele (Tore): 307 (97)

Banden-Betrug in 29 Fällen – Ex-Fußball-Profi beteiligt

Fünf Brüder im Alter von 37 bis 46 Jahren stehen am Landgericht Dresden vor einer Anklage. Der Vorwurf lautet gewerbsmäßiger Banden-Betrug in 29 Fällen. Sie sollen nach einem Muster mehrere Pokerspiele in ganz Deutschland zu ihren Gunsten manipuliert haben. Mitglied der Bande ist nach Informationen der Bild der ehemalige Fußballprofi Ronny Garbuschewski, der 2022 seine Karriere beendete. Der gesamte Schaden soll sich auf über 500.000 Euro belaufen.

Bei den Turnieren sollen die Angeklagten mit gezinkten Karten, Infrarot-Kameras, Bluetooth-Kopfhörern und Handzeichen die Spiele manipuliert haben, damit sie vorher berechnen konnten, wer die Partien gewinnt. Der Dealer bekam via Bluetooth-Verbindung die Ergebnisse mitgeteilt und informierte die eingeweihten Spieler mit Handzeichen über diese. Die Spieler steckten dann die Gewinne ein, welche in der ganzen Bande verteilt wurden.

Max Kruse wurde beim Pokern von einem Ex-Profi betrogen. © IMAGO / Ulrich Hufnagel; IMAGO / ZUMA Wire

Max Kruse wurde beim Pokern abgezogen

Nach seinem Rauswurf beim VfL Wolfsburg versucht Kruse aktuell, seiner Karriere beim Zweitligisten SC Paderborn noch einmal Schwung zu verleihen. Jener Pokerabend in Hamburg liegt schon neun Jahre zurück, damals kickte Kruse für Borussia Mönchengladbach.

Kruses Verlust betrug an diesem Abend 5000 Euro. Neben ihm am Tisch saß auch Poker-Profi Jan-Peter Jachtmann, der um die 20.000 Euro verloren haben soll. Die Angeklagten gaben an, dass dies der „Haupt-Test-Lauf“ für das Abzock-System gewesen sein soll. „Wenn es ihm nicht auffällt, dann ist es relativ sicher“, erklärte einer der Angeklagten laut Bild dem Richter.

Ex-Profi Garbuschewski zeigt Reue

Garbuschewski, der in seiner aktiven Zeit als Fußball-Profi unter anderem für Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock und Energie Cottbus gespielt hat, zeigte sich auf der Anklagebank reumütig. „Wenn man im Nachhinein nachdenkt, dann geht das absolut nicht“, erklärte der 37-Jährige laut der Bild dem Richter. Aufgrund von Wettschulden, die er nicht mehr begleichen konnte, sei er in die Betrügerbande hineingerutscht.

Außerdem erklärte er, dass er als Fußball-Profi zu viel Zeit gehabt hätte und Abwechslung in den Wetten gesucht habe. Bei seinen Stationen in Rostock und Zwickau habe er unter anderem einige Mitspieler für die Poker-Abende angeworben. Die Justiz bot den Angeklagten um Garbuschweski nach Bild-Angaben einen Deal über eine Bewährungsstrafe an. Daraufhin gestanden diese ihre Taten. (jari)