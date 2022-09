„Kein Spiel mehr!“ Kovac wirft Kruse knallhart raus - Stürmer kontert mit Videobotschaft

Von: Stefan Schmid

Teilen

Die Ausbootung von Max Kruse beim VfL Wolfsburg schlägt weiterhin hohe Wellen. Nun reagiert der Stürmer via Social Media auf die Aussage von Niko Kovac.

Wolfsburg - Als der VfL Wolfsburg am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga endlich seinen ersten Dreier einfahren konnte, stand Max Kruse nicht einmal im Kader. Nach der Begegnung erklärte Wölfe-Trainer Niko Kovac in ruhigem Ton, dass die Zeit von Kruse in Wolfsburg – zumindest so lange er Trainer ist – abgelaufen sei. Nach der öffentlichen Ausbootung folgt die Reaktion von Max Kruse, wie vom exzentrischen Stürmer gewohnt, über Social Media, in der er den vorgebrachten Vorwürfen widerspricht.

Max Kruse „wird auch in Zukunft nicht dabei sein“

Nach der Begegnung gegen Eintracht Frankfurt dominierte nicht der erste Saisonsieg der Wolfsburger die Pressekonferenz, sondern die Entscheidung der Wölfe, Max Kruse aus dem Kader zu verbannen. Kovac stellte klar, dass es sich bei der Nicht-Berücksichtigung von Kruse keineswegs um eine temporäre Maßnahme handelt. Der 14-malige deutsche Nationalspieler „wird auch in Zukunft nicht dabei sein“, bestätigte der Übungsleiter auf Nachfrage. Die Gründe für die Ausmusterung lieferte Kovač gleich mit: „Wir verlangen von jedem Spieler eine hundertprozentige Identifikation und Konzentration mit Fokus auf den VfL. Das Gefühl hatten wir nicht mit Max.“

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Die Vorwürfe des eigenen Trainers wiegen umso schwerer, wenn man einen Blick auf die vergangene Rückrunde von Kruse wirft. In der Winter-Transferperiode kehrte der Stürmer auf den letzten Drücker zurück nach Wolfsburg und schlug voll ein: In der Rückrunde gelangen ihm 7 Treffer in 14 Spielen. Die Suspendierung scheint aber nicht nur auf fehlende Leistung zurückzuführen zu sein. „Wir müssen Spieler haben, die den 100-prozentigen Fokus auf ihren Job haben und einzig und allein darauf, dass wir aus dieser schwierigen Phase rauskommen“, so Wölfe-Sportdirektor Marcel Schäfer, der damit auf die nicht branchenübliche Außendarstellung von Kruse anspielt.

Kruse-Ansage: „Ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist“

Dass Kruse nochmal im Trikot der Wolfsburger auflaufen wird, ist somit enorm unwahrscheinlich. Auch, weil sich Sportdirektor und Trainer einig zu sein scheinen. Mit einer Einschätzung schoss Niko Kovac dann aber doch etwas über das Ziel hinaus. So bejahte der Übungsleiter die Frage eines Journalisten, ob nun eine große Bundesliga-Karriere zu Ende gehe. Da es neben Wolfsburg bekanntlich noch einige andere Bundesliga-Vereine gibt, bei denen Kruse unterkommen könnte, liegt dies nicht alleine in den Händen von Kovac.

Eine eigene Stellungnahme von Kruse ließ logischerweise nicht lange auf sich warten. Am Tag nach dem Spiel teilte er in den sozialen Medien ein Video, in dem er trotzig seinem Karriere-Ende in der höchsten deutschen Spielklasse widerspricht. „Ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Das entscheidet niemand anderes für mich“, so Kruse, der auch dem Vorwurf der fehlenden Identifikation nichts abgewinnen kann. Er „hätte immer alles gegeben für den Verein“, für den er auf dem Platz stand, so der Stürmer, dessen folgende Instagram-Story dann aus einem Kino-Saal kam. Inklusive Softdrink und Fastfood. (dpa/sch)