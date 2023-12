Medien: HSV führt Gespräche mit Breitenreiter und Funkel

Soll Trainerkandidat beim HSV sein: Andre Breitenreiter. © David Inderlied/dpa

Der Hamburger SV trifft in der 2. Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Nürnberg. Für Trainer Tim Walter wird es eng und der Club führt angeblich bereits Gespräche mit anderen Trainern.

Hamburg - Kurz vor dem letzten Spiel des Jahres gibt es beim Hamburger SV Trainer-Spekulationen. Laut „Sky“ hat der Fußball-Zweitligist Gespräche mit den Trainern Friedhelm Funkel und Andre Breitenreiter geführt.

„Mit Letzterem sollen weitere folgen“, berichtete der Pay-TV-Sender. Die Hamburger sollen sich auch mit weiteren Trainerkandidaten beschäftigen. HSV-Coach Tim Walter war zuletzt vermehrt in die Kritik geraten.

Der HSV verlor am vergangenen Spieltag mit 1:2 gegen den SC Paderborn und war zuvor auch im Achtelfinale des DFB-Pokals im Elfmeterschießen an Hertha BSC gescheitert. In der Tabelle steht der HSV momentan nur noch auf dem vierten Tabellenrang. Auf die ersten beiden Plätze haben die Hamburger bereits vier Punkte Rückstand.

Vor dem anstehenden Spiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) hatte Walter Diskussionen um seine Person zurückgestellt. „Es geht nicht um mich, sondern es geht rein um den HSV.“ dpa