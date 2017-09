Rio Ferdinand will Profiboxer werden

Den früheren englischen Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand zieht es offenbar in den Boxring.

London - Nach Angaben der Tageszeitung Daily Telegraph wird der 38-Jährige am Dienstag bekannt geben, dass er eine Profikarriere starten will. Ferdinand hatte seine Fußballschuhe vor zwei Jahren an den Nagel gehängt.

Der langjährige Innenverteidiger von Rekordmeister Manchester United (über 300 Einsätze) hat viel Zeit mit Boxen verbracht, nachdem seine Frau Rebecca Ellison 2015 an Brustkrebs gestorben war. Ellison ist die Mutter von Ferdinands drei Kindern.

Für den Start seiner zweiten sportlichen Laufbahn benötigt Ferdinand, heute TV-Experte im Fußball, allerdings noch eine Lizenz. Ferdinand wird in zwei Monaten 39.

sid