Albtraum im Jubiläumsspiel: Erst Eigentor-Hattrick, dann Auswechslung - alles in der ersten Hälfte

Von: Marco Blanco-Ucles

Erwischte im Länderspiel gegen die USA einen rabenschwarzen Tag: Neuseelands Meikayla Moore. © IMAGO/ZUMA Wire

Schützenfest der unangenehmen Sorte: Die neuseeländische Nationalspielerin Meikayla Moore traf im Spiel gegen die USA dreimal - allerdings ins eigene Tor. Ihre Trainerin erlöste sie kurz darauf mit der Auswechslung.

Carlson - Ein lupenreiner Hattrick. Drei Treffer in einer Halbzeit. Gelingt Fußballspielern dieses Kunststück ist es normalerweise üblich, dass sie sich den Spielball als Andenken an diesen besonderen Tag schnappen und mit nach Hause nehmen. Die neuseeländische Nationalspielerin Meikayla Moore wollte sich nach ihrem Hattrick im Länderspiel gegen die USA ganz sicher kein Erinnerungsstück sichern. Denn: Ihre drei Treffer waren allesamt Eigentore. Ein rabenschwarzer Nachmittag für die 25-Jährige.

Das Unheil aus Sicht der Neuseeländerin beim Spiel des „She Believes Cup“ nahm früh seinen Lauf. In der fünften und sechsten Minute lenkte sie zwei Flanken der US-Amerikanerinnen in das eigene Tor. Ein früher Doppelschlag der ungewollten Sorte. Nach 36 Minuten war der Tag für Moore endgültig gelaufen. Flanke USA, ungestüme Abwehraktion der Verteidigerin, die den Ball zum 3:0 für den Gegner ins eigene Tor stolperte. Ihre Trainerin hatte schließlich ein Einsehen, nahm die sichtlich aufgewühlte Moore nach 40 Minuten vom Platz und in den Arm. Auch die neuseeländischen Ersatzspielerinnen kümmerten sich um die untröstliche Verteidigerin.

Meikayla Moore trifft im 50. Länderspiel dreimal in das eigene Tor

Für Moore doppelt bitter: Die Partie gegen die USA sollte eigentlich etwas Besonderes werden, war es doch das 50. Länderspiel für die Verteidigerin, die beim FC Liverpool auf der Insel ihr Geld verdient. Auch in Deutschland ist Moore übrigens bestens bekannt, lief bereits für Köln und Duisburg auf.

Wir stehen in diesem schweren Moment alle hinter ihr

Nach der Partie, die übrigens mit 5:0 für die USA endete, bekam Moore viel Zuspruch - auch vom Gegner. US-Nationalspielerin Ali Krieger sagte im Interview: „Ich muss sagen, mein Herz geht an Moore. Dieses schöne Spiel kann manchmal grausam sein. Ich kann mir den Druck nicht vorstellen, den sie jetzt verspürt, und ich hoffe, es geht ihr gut.“ Auch Moores Trainerin Jitka Klimkova stellt sich vor ihre Verteidigerin: „Natürlich ist sie jetzt traurig und enttäuscht. Aber sie ist eine unglaubliche Person und Spielerin, die in dieses Team gehört. Wir stehen in diesem schweren Moment alle hinter ihr.“

Moore selbst hat sich bislang noch nicht zu ihrem traurigen Jubiläumsspiel geäußert. Übrigens: In der Fußball-Bundesliga liegt der „Rekord“ an Eigentoren in einem Spiel bei zwei Treffern in das falsche Gehäuse. Drei Eigentore eines Spielers in einer Partie hatte es noch nie gegeben. Auch der letzte Eigentor-Doppelpack liegt schon eine Weile zurück. 2009 erlebte der Hannoveraner Karim Haggui in Gladbach einen rabenschwarzen Tag, überwand seinen eigenen Torhüter bei der 3:5-Niederlage gleich zweimal. (mbu)