BVB besteht Meisterprüfung in Augsburg: Bayern-Debakel ist perfekt

Von: Florian Schimak

Borussia Dortmund schnappt sich nach der Bayern-Niederlage gegen Leipzig am 33. Spieltag die Tabellenführung. Der BVB besiegte den FC Augsburg verdient.

+++ Fazit: Der BVB besteht seine Meisterprüfung! Mit 3:0 setzen sich die Dortmunder beim FCA Augsburg durch, weil sie geduldig und mit Überzeugung aufgetreten sind. Nun hat es die Terzic-Elf kommende Woche gegen Mainz 05 selbst in der Hand. +++

FC Augsburg: Koubek - Renato Veiga, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj (ab 61. Cardona), Pedersen (ab 46. Colina) - Yeboah (ab 40. Bauer), Demirovic - Beljo (ab 61. Berisha) Borussia Dortmund: Kobel - Wolf, Süle, Hummels (ab 90.+1 Schlotterbeck) , Ryerson - Can - Brandt, Guerreiro (ab 80. Reus) - Malen (ab 90.+1 Reyna), Haller, Adeyemi (ab 72. Özcan) Tore: 0:1 Haller (59.), 0:2 Haller (84.), 0:3 Brandt (90.+4) Rote Karte: Uduokhai (39./Notbremse)

FC Augsburg – Borussia Dortmund 0:3 (0:0)

90.+5 Minute: Aus! Schluss! Vorbei! Der BVB übernimmt am 33. Spieltag die Tabellenführung in der Bundesliga!

90.+4 Minute: TOOOOOOOOOR! Die letzten Zweifel ausgeräumt! Reus steckt auf Brandt durch, der verwandelt mit links zum 3:0 - die Entscheidung.

90. Minute: Sorge um Hummels! Der BVb-Star bleibt nach einem Kopfball-Duell liegen und wird dann benommen und gestützt vom Rasen geführt. Der 33-Jährige sieht gezeichnet aus. Schlotterbeck kommt für ihn.

87. Minute: Das dürfte der Genickbruch für den FCA gewesen sein. Mit einem Mann weniger sind die Chancen der Augsburger nun nur noch von theoretischer Natur. Bezeichnend, dass ausgerechnet der klassische Mittelstürmer Haller den BVB in Richtung Meisterschaft schießt.

Borussia Dortmund beim FCA jetzt live: BVB legt nach! Jetzt läuft alles gegen den FC Bayern

84. Minute: TOOOOOOOOOR! Die Entscheidung! Die Tabellenführung! Die Meisterschaft? Malen bedient Reus, der scheitert zunächst an Koubek, aber Haller ist zur Stelle und staubt zum 2:0 für den BVB ab!

82. Minute: Doppel-Chance für den BVB! Haller setzt einen Kopfball knapp drüber, dann scheitert Brandt am stark reagierenden Koubek. Die Dortmunder sind nun wieder mehr im Spiel und halten den FCA wieder mehr vom eigenen Kasten fern.

77. Minute: Es steht viel auf dem Spiel, das sieht man! Der BVB hat gerade keine Kontrolle mehr über die Partie, der FCA drückt auf den Ausgleich. Das wird eine packende Schlussphase.

73. Minute: Es wird hitzig! Es gibt eine Rudelbildung, weil Can und Demirovic sich ein bisschen in die Wolle kriegen. Aber alles halb so wild. Doch man sieht – jetzt ist Feuer drin!

67. Minute: Dem FCA merkt man aktuell nicht an, dass er einen Mann weniger ist. Die Fuggerstädter wehren sich gerade mit allem, was sie haben und auch das Publikum ist nun da! Der BVB ist ein wenig unter Druck …

62. Minute: Fast postwendend der Ausgleich! Der BVB steht mit der Viererkette zu hoch, der eingewechselte Cardona wird mit einem traumhaften Ball freigespielt, scheitert aber im Eins-gegen-eins an Kobel. Was ist denn hier gerade los?

Borussia Dortmund beim FCA jetzt live: BVB trifft! Jetzt läuft alles gegen den FC Bayern

59. Minute: TOOOOOOR! Der Treffer für die Tabellenführung? Malen flankt eigentlich schlecht in die Mitte, Bauer klärt aber nicht entscheidend, Haller nimmt die Kugel auf uns vollendet zur völlig verdienten Führung für den BVB.

54. Minute: Pfosten! Dusel für den FCA, ein Can-Abschluss knallt nur ans Aluminium.

52. Minute: Guerreiro! Der Portugiese mit einem guten Abschluss aus 17 Metern, aber knapp rechts am Pfosten vorbei.

48. Minute: Der BVB hat in Form von Brandt den ersten Abschluss. Auf der anderen Seite wird Engels am Strafraum gefoult, aber der Freistoß wird von der Mauer abgefälscht – keine Gefahr.

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte in Augsburg.

+++ Halbzeit-Fazit: Der BVB ist hier das bessere Team, bestimmt das Geschehen und hat die größeren Chancen. Außerdem sind sie nach dem Platzverweis von Uduokhai ein Mann mehr. Es lief in der ersten Hälfte viel gegen den FC Bayern – doch immerhin das Ergebnis macht Hoffnung. Aktuell wären die Dortmunder zwar punktgleich, aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses weiterhin Zweiter. +++

45.+3 Minute: Trotz 16 Torschüsse haben die Dortmunder noch keinen Treffer erzielt. Jetzt aber geht es erst einmal torlos in die Pause.

44. Minute: Fast alles scheint jetzt gegen den FC Bayern zu laufen. Einzig und allein das Ergebnis dürfte dem Rekordmeister noch gefallen. Mit einem Remis würden die Dortmunder lediglich gleichziehen, aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nicht die Tabellenspitze übernehmen.

40. Minute: Beim folgenden Freistoß köpft Süle den Ball an den Pfosten. Jetzt liegt das 1:0 aber in der Luft...

Borussia Dortmund beim FCA jetzt live: Platzverweis! Fast alles läuft gegen Bayern

38. Minute: Uduokhai hält Malen, klare Sache und Freistoß für den BCB. Dann meldet sich der VAR und es gibt Rot für den FCA, weil Uduokhai vermeintlich letzter Mann war. Kann man vertreten, wenn‘s auch ein bisschen hart ist. Der BVB also über eine Halbzeit in Überzahl.

34. Minute: Ganz dicke Chance für die Dortmunder! Can bedient Brandt, der steht frei vor Koubek auftaucht, der außerhalb des Strafraums ist. Doch anstatt den Keeper auszuspielen, schließt Brandt ab und Koubek lengt den Ball mit dem Fuß ins Toraus.

32. Minute: Der BVB muss dem hohen Anfangstempo ein bisschen Tribut zollen. Die Temperaturen bewegen sich heute auch erstmals im sommerlichen Bereich, was es für die Stars auf dem Rasen natürlich nicht besser macht.

27. Minute: Der FCA hat sich inzwischen ein wenig gefangen, der ganz große BVB-Druck ist vorbei. Ausgeglichene Partie inzwischen, auch wenn die Dortmunder immer wieder gefährlich bleiben.

21. Minute: Koubek! Überragende Parade! Hummels mit einem Zuckerball auf Brandt, der pflückt die Kugel runter und legt auf Haller quer. Der BVB-Stürmer dreht noch einmal auf, Gouweleeuw blockt dessen Schuss leicht, der FCA-Keeper kratzt den Schuss aus dem Winkel.

Borussia Dortmund beim FCA jetzt live: Haller und Adeyemi vergeben – BVB mit ersten dicken Chancen

18. Minute: Jetzt hat der BVB aber Dusel. Demirovic steckt wunderbar auf den einlaufenden Beljo durch, doch dem verspringt der Ball. Bitter, er hätte vor frei vor Kobel gestanden.

10. Minute: Der BVB drückt auf das 1:0! Wieder ist Guerreiro der Initiator. Malen spielt sich mit einer tollen Bewegung frei, legt in den Rückraum auf Adeyemi, der die Kugel aber nicht richtig trifft. Zudem war ein FCA-Angreifer noch dazwischen.

8. Minute: Erste dicke Chance! Guerreiro dribbelt sich durch die FCA-Defensive, Brandt steckt schön auf Wolf durch. Dessen erster Kontakt im Strafraum ist nicht richtig sauber, daher gerät der Abschluss zu zentral – kein Problem für Koubek.

4. Minute: Recht zerfahrene erste Minuten hier. Dorsch legt Wolf und es gibt einen Freistoß für den BVB der Strafraumgrenze. Malen aber jagt ihn zwei Meter über das Tor.

1. Minute: Anstoß! Der Ball in Augsburg rollt.

Borussia Dortmund beim FCA jetzt live! Schnappt sich der BVB die Tabellenspitze?

Update vom 21. Mai, 17.24 Uhr: So, in wenigen Minuten wird die Partie angepfiffen. Da der VfB Stuttgart soeben mit 4:1 gegen Mainz 05 gewonnen hat, geht es für den FCA gleich gegen den BVB noch einmal um ein bisschen was. Schlecht für die Schwarz-Gelben?

Update vom 21. Mai, 17.05 Uhr: Was sagt Edin Terzic zur Bayern-Niederlage? „Wir haben die komplette zweite Hälfte im Hotel verfolgt“, sagt der BVB-Coach soeben bei DAZN: „Natürlich haben wir das alles wahrgenommen, aber das bringt uns alles nichts, wenn wir nicht unsere Aufgaben erfüllen. Es gibt keine besondere Ansprache von mir, wir machen es so, wie in der ganzen Saison und dann werden wir versuchen, die beste Saisonleistung heute zu zeigen.“ Sind wir mal gespannt …

Update vom 21. Mai, 16.56 Uhr: DAZN-Experte Michael Ballack war am Samstagabend noch als Zuschauer in der Allianz Arena zu Gast. Heute ist er in Augsburg. „Beiden haben sich schwergetan mit Höhen und Tiefen, aber das gestern war in gewisser Weise schon ein Schock, sagt der Ex-Bayern-Kapitän: „Ich glaube, dass die Bayern selbstkritisch genug sind, dann werden personelle Konsequenzen folgen. Im Kader wird alles hinterfragt, auf dem Trainerposten gab es jetzt schon eine, aber auch bei den Verantwortlichen. Das ist beim FC Bayern normal.“

Update vom 21. Mai, 16.33 Uhr: Die Aufstellung vom BVB ist da! Etwas überraschend steht Marco Reus nicht in der Startelf als Bellingham-Ersatz. Der 33-Jährige sitzt wieder nur auf der Bank.

München/Augsburg – Borussia Dortmund hat am 33. Spieltag tatsächlich die Möglichkeit, die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga zu übernehmen. Mit einem Sieg über den FC Augsburg würde der BVB das Bayern-Debakel in dieser Saison, das seinen Gipfel mit der bitteren 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig fand, perfekt machen.

Allerdings müssen die Dortmunder auf einen wichtigen Spieler verzichten: Jude Bellingham verpasste das Abschlusstraining am Samstag – und saß anschließend nicht im BVB-Flieger in Richtung Augsburg. Demnach wird der Youngster, der mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird, nicht auflaufen können.

Borussia Dortmund beim FCA heute live: Macht der BVB das Bayern-Debakel perfekt?

Mit einem Sieg würde der BVB den FC Bayern überholen. Dann hätten die Dortmunder zwei Punkte Vorsprung und hätten die Meisterschaft in der eigenen Hand. „Für uns geht’s jetzt drum, dass wir am Wochenende die Chance haben, in Köln zu gewinnen und dann will ich Dortmund erst mal zweimal siegen sehen“, sagte Thomas Müller am Samstagabend nach der Niederlage gegen RB Leipzig. „Wenn sie das tun, dann sage ich: Hut ab. Dann haben sie es auch verdient mit dieser Rückrunde. Aber die haben noch zwei Spiele zu gehen.“

Kann der BVB das Bayern-Debakel perfekt machen? Im Live-Ticker zur Partie der Dortmunder beim FCA verpassen Sie kein Highlight. (smk)