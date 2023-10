Menschenrechtsexperte attackiert DFB: „Verrät die Werte des Sports“

Von: Nico-Marius Schmitz

Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman jubelte bei der WM in Katar, FIFA-Boss Gianni Infantino steht daneben. © Foto: Imago

Nach Katar will auch Saudi-Arabien eine Fußball-WM ausrichten. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert FIFA und DFB scharf.

München – Saudi-Arabien rüstet auf: Zahlreiche Fußballstars wie Neymar sind in die heimische Liga gewechselt, auch die Weltmeisterschaft 2034 soll in Saudi-Arabien stattfinden. Wenzel Michalski, Deutschland-Direktor von Human Rights Watch, kritisiert in unserer Zeitung die Menschenrechtslage und nimmt auch den Deutschen Fußball Bund in die Pflicht.

Human Rights Watch ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in New York, die weltweit für die Wahrung der Menschenrechte eintritt. Das Team besteht aus 550 Personen – darunter Journalisten, Rechtsanwälte und Experten für die jeweiligen Länder. Wenzel Michalski, Deutschland-Direktor von HRW, spricht im Interview darüber, wie Saudi-Arabien die Bühne des Sports missbraucht und welche Rolle dabei Verbände wie der Deutsche Fußball Bund (DFB) einnehmen.

Michalski: „Fußballer machen sich zu Bütteln der Staatspropaganda“

Herr Michalski, zahlreiche Fußball-Stars sind für hunderte Millionen nach Saudi-Arabien gewechselt. Es scheint, als erreicht das Sportswashing noch mal eine neue Dimension.

Saudi-Arabien hat beobachtet, wie das bei anderen Ländern gut funktioniert und dann als Erfolgsrezept für sich auserkoren. Sie haben sich Katar als Vorbild genommen und jetzt hauen die da richtig rein. Der Kronprinz hat ja auch in einem Interview sinngemäß gesagt: Wenn Sie das Sportswashing nennen, dann machen wir das und dann machen wir das auch gerne.

Und die Strategie ist wie bei Katar, man will sich die Akzeptanz des Westens erkaufen und Missstände verschleiern?

Man will den Eindruck vermitteln, dass man doch ein modernes Land sei, dass sich auf die Zukunft vorbereitet und global attraktiv für alle Menschen sei. Dadurch lenkt man von den schrecklichen Untaten ab, die die Regierung an ihrer eigenen Bevölkerung und auch an Migranten verübt. Und nicht nur im eigenen Land, Saudi-Arabien hat weltweit Einfluss. Diese Ablenkung funktioniert wahnsinnig gut und wird ja auch noch unterstützt durch unsere demokratisch gewählten westlichen Politiker, die dort alle hinfahren und denen die Füße küssen.

Kurz erklärt, wie sieht die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien aktuell aus?

Saudi-Arabien gibt sich modern und hat oberflächlich Modernisierung durchgeführt. Es gibt jetzt zum Beispiel Kinos, das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Es gibt Musikfestivals. Frauen dürfen Autos fahren, nicht alle müssen verschleiert sein. Allerdings müssen Frauen immer noch Verwandte um Erlaubnis beten, wenn sie ins Ausland reisen möchten. Die tiefgehende Unterdrückung der Frau geht also weiter. Saudi-Arabien gibt sich nur einen modernen Anstrich. Jegliche Kritik an der Regierung wird ganz brutal im Keim erstickt. Es ist eine Person, er hatte acht Follower, wegen eines Tweets hingerichtet worden. Mit dem Tweet hatte er seinen Bruder unterstützt, der im Ausland als Dissident lebt. Eine Lehrerin wurde wegen eines Tweets zu Jahrzehnten im Gefängnis verurteilt. Belanglose Tweets werden mit den härtesten Gefängnis- und auch Todesstrafen verurteilt. Religiöse Minderheiten werden unterdrückt, Pressefreiheit gibt es nicht. Von all dem will Saudi-Arabien die westliche Öffentlichkeit ablenken. Fußballer oder Touristen, die dort alles toll finden, weil man mit einem Jeep in der Wüste rumfahren kann, machen sich zu Bütteln der Staatspropaganda.

Michalski: Dem DFB fehlt es an Courage, Mut, Willen

Fußballer, denen Millionen Menschen auf den sozialen Medien folgen, posten täglich Hochglanzbilder aus Saudi-Arabien. Aus einem Land, das eine der höchsten Hinrichtungsraten der Welt hat. Muss sich der Fußball seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung stärker bewusst werden, oder zählt das Argument „Wir sind ja nur hier, um gegen den Ball zu treten“?

Ja, müsste er. Aber der Fußball hat dieses Bewusstsein seit vielen Jahren von sich gestoßen. Der professionelle Fußball hat sich wirklich befleckt. Man tritt Menschenrechte beiseite und sagt: Damit wollen wir nichts zu tun haben. Die Werte, die die FIFA und untergeordnete Verbände sich geben, sind das Papier nicht wert, auf denen sie geschrieben worden. Das Verhalten ist wirklich beschämend. Aber es gibt einfach keinen Aufschrei. Es gibt vielleicht mal ein Stirnrunzeln, ein Unbehagen des DFB. Da wird dann gesagt: Hmm, ja, können wir da nicht so ein bisschen dagegen sein. Aber es fehlt einfach an Courage, Mut und Willen. Der Fußball macht sich zum Handlanger. Und Fußball ist nicht unpolitisch. Wenn ich an solchen Sportveranstaltungen in solchen Ländern teilnehme, politisiere ich mich – und zwar mit dem Austragungsland, in dem Menschen unterdrückt werden. Die Funktionäre sind ja auch nicht blöd, sie wussten auch genau, welches Unrecht in Katar geschieht.

Die WM 2034 wird wohl nach Saudi-Arabien vergeben. Die perfekte Bühne für bin Salman.

Das hält einerseits die Leute im Land bei der Stange, nach dem Motto Brot und Spiele. Und eine WM bietet aus dem Blickwinkel der Autokraten alle positiven Propagandaeffekte. Die FIFA hat sich eine Menschenrechtsagenda auf die Fahne geschrieben. Die FIFA hat gesagt, dass man NACH Katar ausdrücklich darauf achtet, dass in den Austragungsländern die Menschenrechte eingehalten werden. Das ist einfach gelogen.

In Katar hat sich seit der WM nichts verbessert

Vor der WM in Katar hieß es von Verbänden immer: Jetzt ist es auch zu spät, um was auszurichten. Sollte der DFB dann nicht genau jetzt die Stimme erheben und eine Teilnahme an einer WM in Saudi-Arabien ausschließen?

Ja, jetzt müsste es Gegenwind geben. Aber den gibt es nicht. Und wenn man dann mal nachfragt, heißt es immer nur: Wir haben doch auch nicht so viel Einfluss, und viele andere stört es ja nicht – was sollen wir da machen? Das ist ein bequemes sich Herausreden. Der DFB verrät seine eigenen Werte, die Werte des Sports.

Der Sport sollte in Katar einen Wandel vorantreiben. Hat er das?

Das Ergebnis der deutschen Nationalmannschaft kann man parallel zum Ergebnis für die Menschenrechte sehen. Bei beiden versagt. Es hat sich nichts verbessert im Land für die Wanderarbeiter. Die Reparationszahlungen, für die sich ja auch der DFB einsetzen wollte, gab es nicht. Die schlimmen Arbeitsbedingungen gibt es nach wie vor. Aber in ihren eigenen Ländern geht es ihnen halt noch schlechter, das nutzt Katar aus. Und der Sport profitiert vom Elend der Menschen, die unter anderem die Stadien gebaut haben.

Interview: Nico-Marius Schmitz