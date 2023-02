Deutschlands Mittelstürmer-Suche beendet? Goalgetter hofft auf Flick-Nominierung

Von: Alexander Kaindl

Deutschland bestreitet im März zwei Länderspiele. Bundestrainer Hansi Flick könnte dann auch einen U21-Europameister einladen, der aktuell mächtig Eigenwerbung betreibt.

Augsburg – Kennen Sie alle deutschen Nationalspieler, die der FC Augsburg jemals gestellt hat? Klar, den Fußball-Experten muss da als allererstes natürlich Helmut Haller einfallen. In den Sechzigern und Siebzigern war der Edeltechniker unter anderem für den FC Bologna und Juventus Turin aktiv, ehe er wieder in die Fuggerstadt zurückkehrte und für den FCA auf Torejagd ging. Haller absolvierte 33 Länderspiele für den DFB und erzielte dabei 13 Treffer. Er nahm an drei Weltmeisterschaften teil, markierte 1966 im legendären Finale von Wembley sogar das zwischenzeitliche 1:0 für Deutschland.

Genug mit der Fußball-Romantik. Zurück an den Lech: Die Liste der deutschen Nationalspieler vom FC Augsburg ist kurz. Nach Haller kam nur noch einer: André Hahn. Im Mai 2014 durfte er 45 Minuten beim 0:0 gegen Polen ran. Es blieb der einzige Einsatz. Ein heutiger Teamkollege von ihm hat möglicherweise Aussichten auf ein paar Berufungen mehr: Löst Mergim Berisha das deutsche Mittelstürmer-Problem?

Mërgim Berisha Geboren: 11. Mai 1998 (Alter: 24 Jahre), Berchtesgaden Mittelstürmer Vertrag bei Fenerbahce Istanbul bis: 30. Juni 2025 Marktwert: 6 Millionen Euro

Mergim Berisha spielt sich in den Fokus - bald die erste Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft?

Der 24-Jährige kam im Sommer 2022 per Leihe von Fenerbahce Istanbul und ist eines der Gesichter des bayerisch-schwäbischen Aufschwungs. Der deutsche U21-Europameister hat einen außergewöhnlichen Karriereweg hinter sich. Als gebürtiger Berchtesgadener war der Weg nach Salzburg nicht weit, schon als Zehnjähriger wechselte Berisha in den dortigen Bullen-Nachwuchs.

Zwölf Jahre später gelang ihm dort der Durchbruch, 14 Tore in der österreichischen Bundesliga und vier Treffer in der Champions-League-Gruppenphase waren das erhoffte Karriere-Sprungbrett. Es sollte ihn zunächst in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul bringen. Sechs Torbeteiligungen in 22 Ligaspielen waren in der Premieren-Saison nicht die herausragende Quote, die Berisha aus Salzburg gewohnt war. Eine Leihe zum FC Augsburg sollte den Sohn kosovo-albanischer Eltern auf die nächste Stufe heben. Und so wie es momentan aussieht, ist dieser Plan komplett aufgegangen.

Deutschlands Mittelstürmer-Suche beendet? Mergim Berisha hofft auf Flick-Nominierung

Berisha war auch beim 1:0-Erfolg der Schwaben am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen einmal mehr der gefeierte Mann. Er nickte nach einem Eckball zum umjubelten Siegtreffer für Augsburg ein (55.). Es war bereits das sechste Saisontor für Berisha, vier weitere hat er vorbereitet. Damit war an mehr als einem Drittel aller FCA-Treffer (24) direkt beteiligt.

Ist so ein Mittelstürmer (1,88 Meter groß, starker Abschluss, guter Wand- und Kombinationsspieler) nicht genau die Lösung, nach der Deutschland in der Spitze seit Jahren sucht? Der einstige U21-Nationalspieler wartet jedenfalls auf einen Anruf von Bundestrainer Hansi Flick. „Er entscheidet das, aber ich würde mich natürlich freuen über eine Nominierung.“

Hansi Flick dürften die starken Leistungen von Augsburgs Mergim Berisha nicht entgangen sein. Der Stürmer wurde mit der deutschen U21 2021 Europameister. © Ulmer/Teamfoto / Eibner / Imago

Deutschland bestreitet zwei Länderspiele im März: Flick-Assistent Sorg hat Berisha schon beobachtet

Die nächste Chance bietet sich schon im März, wenn Deutschland Länderspiele gegen Peru und Belgien bestreitet. Ob Berisha dann schon im Kader steht? „Das kann ich nicht beeinflussen. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, dass ich auf dem Platz 100 Prozent geben und das Maximum aus mir heraushole“, sagte der Angreifer, der bereits fünfmal das 1:0 erzielt hat und an sieben der jüngsten acht FCA-Tore beteiligt war.

Flicks Assistent Marcus Sorg saß in Augsburg auf der Tribüne. „Dass er im Blickfeld ist, ist völlig normal“, sagte FCA-Manager Stefan Reuter, „ich glaube, da ist so viel Erfahrung beim DFB, dass man sich da nicht zu sehr einmischen muss.“ Für Trainer Enrico Maaßen gibt es „wenige bessere Neuner in Deutschland. Wenn man sieht, welche Abschlussqualität er hat – mit links, mit rechts, mit dem Kopf. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler in der Box.“

Mergim Berisha: Dritter deutscher A-Nationalspieler nach Helmut Haller und André Hahn?

Besonders gefalle ihm aber, wie stark Berisha sich inzwischen in den Dienst der Mannschaft stelle und nach hinten arbeite. „Da hat er Großes geleistet in den letzten Spielen, das ist eine tolle Entwicklung.“ Berisha war das Lob fast ein bisschen unangenehm. „Es geht nicht um Mergim Berisha hier in Augsburg, es geht um die Mannschaft. Ohne sie könnte ich die Tore nicht machen, ich bin froh, dass ich hier bin“, sagte er.

Dass er bei der Ecke, die er zum Siegtreffer einköpfte, so frei an den Ball gekommen war, erklärte er schmunzelnd so: „Normalerweise schieße ich die Ecken, deswegen hatte ich auch keinen Gegenspieler.“ Eine sympathische Art, die der Nationalmannschaft nach den Krisen der jüngsten Monate zugutekommen könnte. Vielleicht gibt es vom derzeit verletzten Teamkollegen Hahn ja noch weitere Tipps, um sich in Flicks Fokus zu spielen. Der heutige Bundestrainer hatte den Stürmer damals in seiner Funktion als Co-Trainer angerufen und ihn zum DFB eingeladen. Vielleicht nimmt in Kürze ja wieder ein Augsburger den Hörer in die Hand, wenn Flick am anderen Ende der Leitung ist. (akl)