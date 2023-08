Messi trifft: Miami steht im Halbfinale des Leagues Cup

Lionel Messi, Stürmer von Inter Miami, feiert ein Tor gegen den FC Charlotte in der zweiten Halbzeit. © Michael Laughlin/AP/dpa

Messi und Miami sind weiter nicht zu bezwingen. Im fünften Spiel erzielt der Weltmeister sein achtes Tor und trifft im Halbfinale des Leagues Cup nun auf einen Deutschen.

Fort Lauderdale - Lionel Messi hat Inter Miami mit seinem achten Tor im fünften Spiel ins Halbfinale des nordamerikanischen Leagues Cup geführt und ist mit seinem neuen Team weiter ungeschlagen.

Der Weltmeister aus Argentinien erzielte beim 4:0 (2:0) gegen Charlotte FC am Freitagabend in der 86. Minute den Treffer zum Endstand. Auch am 3:0 war er mit dem vorletzten Pass entscheidend beteiligt, Charlottes A Malanda erzielte bei seinem Rettungsversuch dann ein Eigentor. Josef Martínez hatte Miami mit einem Elfmetertor in Führung gebracht (12. Minute), Robert Taylor traf zum 2:0 (32.).

„Wir hatten einen guten Start mit den zwei Toren“, sagte Sergio Busquets, der wie Messi und Jordi Alba vor wenigen Wochen nach Miami gewechselt war und mit vielen guten Pässen das Spiel der Gastgeber organisierte. Miami trifft am Dienstagabend im Halbfinale auf Philadelphia Union um den deutschen Verteidiger Kai Wagner.

Auch Hany Mukhtar steht mit Nashville FC im Halbfinale. Der Berliner traf beim 5:0 gegen Minnesota zum Endstand und bereitete drei weitere Tore vor. Er war auch sonst in nahezu alle guten Offensiv-Aktionen seiner Mannschaft involviert. dpa