Messi vermisst Champions League - Keine Europa-Rückkehr

Erwägt keine Rückkehr nach Europa: Lionel Messi. © Erik Verduzco/AP

Als Spieler sieht sich Lionel Messi nicht noch mal in Europa. Der Argentinier spricht in einem Interview über seine Pläne, auch mit der Nationalmannschaft - und die WM 2026.

Miami - Lionel Messi glaubt nicht an eine Rückkehr auf die Fußball-Bühne in Europa.

In einem Interview der französischen Sportzeitung „L'Équipe“ äußerte sich der 36 Jahre alte Fußball-Weltmeister aus Argentinien zudem zu den nächsten Großturnieren mit der Copa América im kommenden Jahr in Messis aktueller Fußball-Wahlheimat USA sowie der WM 2026. Beide Male tritt Argentinien als Titelverteidiger an.

„Natürlich hat man immer Lust, solche Spiele zu bestreiten“, sagte Messi: „Erst recht, wenn man Weltmeister geworden ist.“ Er hatte nach vier vergeblichen Anläufen - 2006, 2010, 2014 und 2018 - Ende vergangenen Jahres mit der Albiceleste in Katar triumphiert und mit dem WM-Gewinn seine Karriere gekrönt. Vor dem Turnier hatte Messi mehrfach betont, dass dies seine letzte WM sein würde. Auch wenn es schnell geht, seien es noch ein paar Jahre zur nächsten WM und er wollte nicht so weit in die Zukunft schauen, sagte er nun.

„Geht nicht nur darum, da zu sein“

„Es geht nicht nur darum, da zu sein, um dabei zu sein, sondern sich gut zu fühlen und seinen Beitrag zur Mannschaft zu leisten“, erklärte Messi. „Wissend, wie alt ich dann sein werde, erscheint es mir schwierig, aber wir werden sehen, wie ich mich dann körperlich fühle.“ Das Endspiel der WM 2026 in Amerika, Kanada und Mexiko ist für den 19. Juli angesetzt. Am 24. Juni 2026 wird Messi 39 Jahre alt.

Auch wenn ihm die Spiele in der Champions League, die er mit dem FC Barcelona viermal gewann, nach eigener Aussage fehlen, denkt er nicht an eine Rückkehr auf Vereinsebene nach Europa. Er habe dort alles gewonnen, was es zu gewinnen gebe, sagte der Südamerikaner, der vor Kurzem zum achten Mal den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewann. Messi war nach rund 20 Jahren beim FC Barcelona und zwei Jahren bei Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer in die USA zu Inter Miami gewechselt und genießt die Zeit dort auch mit seiner Familie. dpa