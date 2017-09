Mesut Özil: Italienischer Traditionsklub bekundet Interesse

Zieht es Mesut Özil weg aus London? Laut eines Medienberichts liebäugelt Inter Mailand mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers, der am Saisonende ablösefrei ist.

München - Am Saisonende läuft der Vertrag von Mesut Özil beim FC Arsenal aus und bislang konnten sich die beiden Parteien nicht auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers einigen. Gerüchten zufolge scheiterte die Unterschrift bislang aufgrund unterschiedlicher finanzieller Ansichten.

Inter Mailand: Özil soll nicht wie Podolski oder Shaqiri enden

Nun bekundet jedoch ein Verein Interesse, der offenbar gewillt ist, die Gehaltsvorstellungen des deutschen Nationalspielers zu erfüllen: Inter Mailand. Der Präsident des italienischen Traditionsklubs, Erik Thohir, sagte gegenüber metrotv.news.com: „Mesut ist auf jeden Fall einer der Spieler, die wir beobachten. Aber die letzten Januar-Verpflichtungen von Podolski und Shaqiri haben gezeigt, dass Wintertransfers auch an zu hohen Erwartungen scheitern können."

Somit scheint zumindest ein vorzeitiger Wechsel in der Wintertransferperiode nicht in Frage zu kommen. Im Januar 2015 verpflichtete der Serie-A-Klub die Ex-Bundesligaprofis Lukas Podolski und Xherdan Shaqiri, die beide die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen konnten.

pf