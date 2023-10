Mexiko gegen Deutschland live: So sehen Sie das Länderspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in einem Länderspiel auf Mexiko. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Philadelphia – Das Testspiel zwischen Mexiko und Deutschland steigt am Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 2.00 Uhr (MEZ) im Lincoln Financial Field in Philadelphia. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Mexiko gegen Deutschland: Länderspiel live im Free-TV?

Die Partie Mexiko gegen Deutschland am Mittwoch (18. Oktober) wird live im Free-TV gezeigt.

Mexiko gegen Deutschland: Länderspiel im Live-Stream von der ARD

Der TV-Sender ARD zeigt das Länderspiel zwischen Mexiko und Deutschland am Mittwoch, 18.10.2023 , live und in voller Länge im Internet in der ARD Mediathek.

Mexiko gegen Deutschland: Gelingt der zweite Sieg unter Bundestrainer Nagelsmann?

Das Debüt unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ist geglückt. Gegen die USA gab es trotz Rückstand am Ende ein verdientes 3:1, auf das sich aufbauen lässt. Vor 37.743 Zuschauern im Pratt & Whitney Stadium glich Kapitän Ilkay Gündogan (39.) die amerikanische Führung durch den früheren Dortmunder Christian Pulisic (27.) zunächst aus. Niclas Füllkrug mit seinem achten Tor im zehnten Länderspiel (58.) und Jamal Musiala (61.) ließen Nagelsmann erneut jubeln.

„Wir haben uns nicht einen Sieg zusammengewürgt, sondern fußballerisch war es sehr gut. Wir haben sehr viele Chancen gehabt und verdient gewonnen. Ich hatte das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass wir zu früh das Spiel entscheiden wollten. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Geduld“, sagte Nagelsmann bei RTL. Gündogan war ebenfalls zufrieden: „Mit dem Ergebnis und einer echt guten Leistung haben wir einen guten Start hingelegt. Ich hoffe, dass es von Spiel zu Spiel noch besser wird.“

Deutschland trifft in einem Testspiel auf Mexiko. © IMAGO/William Volcov

Das zweite Spiel der USA-Reise bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Mexiko. Nach dem Erfolg gegen die USA will Nagelsmann mit seiner Mannschaft auch die Mittelamerikaner schlagen, um mit einem guten Gefühl den Rückflug antreten zu können. Womöglich wird der Bundestrainer seine Startaufstellung auf mehreren Positionen verändern, um anderen Spielern eine Chance zu geben, sich zu zeigen und für einen Platz im EM-Kader zu empfehlen. (smr)