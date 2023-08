Miami erstmals seit Messi-Debüt ohne Sieg

Nashvilles Lukas MacNaughton und Inter Miamis Lionel Messi (r, 10) kämpfen um den Ball. © Marta Lavandier/AP

Seit Lionel Messi sein Debüt für Inter Miami gegeben hat, hat das Team jedes Spiel gewonnen - bis zum zweiten Duell mit Nashville SC um den Berliner Hany Mukhtar binnen kurzer Zeit.

Fort Lauderdale - Die Siegesserie von Lionel Messi bei seinem neuen Club Inter Miami ist gerissen. Nach zuvor neun Siegen in neun Spielen gab es im Heimspiel der Major League Soccer gegen Nashville SC um den Berliner Hany Mukhtar am Mittwochabend nur ein 0:0 und damit auch einen Dämpfer für alle Playoff-Träume der Inter-Fans.

Beobachtet von FIFA-Präsident Gianni Infantino im Publikum hatte Nashville die besseren Chancen auf den Sieg, ein Treffer des eingewechselten Mukhtar wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Messi hatte mehrere Freistöße in guter Position, konnte die Gelegenheiten aber nicht nutzen. In der Nachspielzeit versuchte er mit einem Dribbling ein Tor zu erzwingen, scheiterte aber an Nashville-Torwart Elliot Panicco.

Beide Teams hatten sich erst im Finale des Leagues Cup getroffen, das Miami mit 10:9 im Elfmeterschießen gewann. In der Liga-Partie blieb Miami nun erstmals seit dem Debüt von Messi im Juli ohne eigenes Tor und steckt weiter im Keller der Eastern Conference. dpa